A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana. Confira abaixo:

1 – Credito Especial para Franquias

Data: dia 22, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) irá apresentar uma parceria com a Caixa Econômica Federal para concessão de crédito para franquias. A live contará com a participação de Tom Moreira Leite, vice-presidente da ABF Nacional; Beto Filho, presidente da ABF Rio; Sidnei Amendoeira Junior, diretor institucional da ABF; Alain Guetta, diretor adjunto de Tecnologia e Soluções Digitais da ABF Rio; Celso Leonardo Derzie de Jesus Barbosa, vice-presidente de Varejo da Caixa; Thiago Gomes do Nascimento, superintendente nacional de Clientes de Varejo, e Jeyson Leyser Cordeiro, diretor executivo de Estratégia de Varejo do banco.

2 – Online Week: Ratings & Reviews

Data: de 22 a 26 de junho, a partir das 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O evento Online Week: Rating & Reviews é uma semana online gratuita de conteúdo sobre mobile marketing, com um time de especialistas abordando questões do universo digital para empresas que desejam melhorar o relacionamento com clientes. Ao longo de cinco dias, especialistas em marketing de performance das empresas RankMyAPP e Easynvest vão abordar temas relacionados ao uso de apps para empresas e como as avaliações e feedbacks de usuários podem fortalecer a imagem, a reputação e influenciar na decisão de compra e melhora da experiência do usuário. O evento tem como público-alvo empreendedores e profissionais de marketing.

3 – Primeira Semana Embelleze de Transformação Digital

Data: de 22 a 26 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link por e-mail

O evento realizado pela Embelleze será para as empresas parcerias do ramo de perfumaria e alimentar. O objetivo é auxiliar os empreendedores do mercado de beleza a dar continuidade aos seus negócios por meio do e-commerce, apresentando ferramentas e compartilhando ensinamentos para que a plataforma digital se desenvolva de maneira positiva. A semana será realizada em parceria com a Yooper, agência de marketing da empresa, e reunirá nomes importantes no mercado digital para apresentar técnicas, práticas e troca de informações que vão ajudar os empreendedores nas melhorias de vendas online. Entre as empresas palestrantes estão: Google Brasil, Getnet, Yooper Digital Marketing e Web Tv Brasileira.

4 – Pilares da Presença Digital

Data: dia 22, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A palestra tem como propósito ensinar donos de pequenos negócios a como empreendedor digitalmente. Os ouvintes irão aprender quais são os princípios mais importantes para se ter uma boa presença nas redes sociais. A palestrante Mayra Pugliesi é especialista em comunicação digital, empresária e estrategista. Seu público alvo é composto por pequenos negócios e microempresários. Sua principal estratégia é levar de maneira didática esses ensinamentos a pessoas que não tinham contato com o mundo digital.

5 – Sólides RH Day

Data: 23 de junho, das 10h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A plataforma de RH Sólides promove o “Sólides RH Day”, evento online gratuito, que reunirá líderes de gestão e departamento de recursos humanos das empresas Magazine Luiza, rede varejista brasileira; 99 Food, plataforma de entrega de alimentos; Hotmart, plataforma online que distribui e comercializa conteúdos digitais; e o Banco Inter, banco múltiplo brasileiro sediado na cidade de Belo Horizonte, para discutir sobre o novo cenário do RH no Brasil e no mundo. Mediado por Mônica Hauck, cofundadora e presidente da Sólides, o bate-papo contará com a interação entre os convidados que vão discutir sobre o cenário do setor de recursos humanos, importância da área para a retenção de talentos e faturamento mensal de cada empresa.

6 – Live “Desigualdades e Pandemia”

Data: dia 23, das 10h30 às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube e pelo Facebook

Em meio a manifestações contra o racismo em diversos países, a United Way Brasil (UWB) traz a moçambicana Graça Machel, uma das mais combativas e influentes defensoras dos direitos humanos do mundo, em uma live para o público brasileiro. No evento online, com o objetivo de compartilhar conhecimentos e discutir soluções conjuntas para os desafios sociais do país, ela e o apresentador Luciano Huck vão tratar da questão da desigualdade, acentuada, em diversas partes do mundo, pelos impactos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Graça Machel é viúva de dois dos maiores líderes africanos nos últimos cem anos: Samora Machel, de Moçambique, e Nelson Mandela, da África do Sul. Foi uma das protagonistas da luta pela libertação de Moçambique e ministra da Educação no país. Fundou as organizações The Graça Machel Trust e Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, e preside o Conselho de Administração da Universidade da Cidade do Cabo.

7 – O que temos aprendido com as lives e como garantir a melhor experiência em eventos digitais

Data: dia 23, às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Live ‘O que temos aprendido com as lives e como garantir a melhor experiência em eventos digitais’ tem como objetivo a premissa de abordar as novas possibilidades pós pandemia e reforçar as estratégias de live marketing que estão além das experiências virtuais. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, 44, que atua há mais de 20 anos no mercado como fundadora e presidente da MCM Brand Group. Junto dela, estará Olívia Camargo, gerente de planejamento e estratégia da MCM Brand Group.

8 – Diversidade LGBT+ nas empresas: políticas e práticas

Data: dia 23, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

A Pulses, em parceria com a Involves, Unimed Litoral, Resultados Digitais e a rede Nohs Somos vai promover um webinar sobre a diversidade LGBT+ nas empresas, debatendo os impactos de uma cultura diversa e inclusiva nos resultados, a importância de trazer o tema para a cultura do negócio e práticas que as organizações estão adotando para tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor e seguro para a comunidade LGBT+. O bate-papo vai contar com a presença de Hóttmar Loch, diretor na Nohs Somos; Luciano Costa, coordenador de gestão do conhecimento na Involves; Naiana Bernardi, gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas na Unimed Litoral; e Vitor Martins, responsável pelo plano de igualdade racial na Resultados Digitais.

9 – Talk Grupo PetraGold – O novo normal no mercado financeiro

Data: dia 23, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Bruno Monteiro, especialista em educação financeira, conversa sobre aspectos econômicos do ponto de vista de investimentos. As mudanças do mercado financeiro diante do atual momento, carteira de investimentos, comportamento de investidores, dicas sobre como criar um planejamento financeiro e as opções de investimentos.

10 – RePENSE 3 – Live “Um novo olhar sobre o investimento em moradia”

Data: 23 de junho, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A proptech Resale está com um projeto de lives semanais chamado RePENSE, no qual traz nomes referência no mercado imobiliário para debater a inovação neste setor. Intermediada pelo educador financeiro André Bona e com a presença do presidente Marcelo Prata, a live irá debater um novo olhar sob investimento em moradia e terá a participação de Lilian Veltman, diretora executiva da Alpop, plataforma que encontra imóveis para alugar sem fiador e sem comprovação de renda e Rafael Steinbruch, cofundador e diretor de Real State da Yuca, startup referência em co-living.

11 – Lives Inspirar

Data: dias 23 e 24 de junho, das 18h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso pelo e-mail

“Lives Inspirar” é uma série de webinários do RH Que Inspira com temas como inovação, transformação cultural e diversidade. O objetivo é levar encontros para o espaço virtual e transmitir discussões relevantes ao atual cenário de transformação empresarial. Lilian Cidreira, presidente da Future Minds e fundadora do RH Que Inspira, conversará na terça-feira, 23, com João Cordeiro, psicólogo pela PUC-Campinas e Pós-Graduado em Marketing pela ESPM, sobre Accountability & Agilidade e porque que esses conceitos estão entrelaçados. Na quarta-feira, 24, a conversa será com Guilherme Miziara, palestrante e professor de comunicação e negociação, com o tema “Negociação: como garantir ganhos expressivos, fortalecendo os relacionamentos”. A transmissão terá tradução simultânea em libras.

12 – Talk de Líderes Movile

Data: dia 23, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Muitas novidades têm tomado o mundo das fintechs recentemente, como por exemplo o novo sistema de pagamentos instantâneos, PIX e o Open Banking. Além disso, o atual cenário econômico gera dúvidas sobre qual será o potencial do mercado para os próximos anos. Pensando em fomentar discussões sobre o tema, o Grupo Movile, ecossistema de empresas de tecnologia líder na América Latina, vai realizar uma live com seus especialistas em fintechs e mercado de serviços financeiros para uma conversa sobre o futuro e sobre como as empresas dos mais diversos setores podem se preparar para as movimentações que estão acontecendo. A conversa ao vivo será mediada por Thomas Barth, diretor de fintechs da Movile, e contará com a participação de Loise Nascimento, diretor de leis e regulação da MovilePay, e Mareska Tiveron, vice-presidente de leis e compliance da Zoop.

13 – Symplifique na Rede – Iniciativas Solidárias

Data: dia 23, das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: link gerado após inscrição

A startup de eventos Sympla promove a segunda edição do Symplifique na Rede, que falará sobre Iniciativas Solidárias. O evento é gratuito e terá como tema central “Desafios de Comunicação e Engajamento no contexto da Pandemia”. Com o objetivo de discutir a comunicação para eventos beneficentes e de caridade em meio a pandemia, a mediadora Sulamita Theodoro, analista na área de eventos, novos negócios e experiência do cliente na Sympla, realizará o debate com três convidadas: Laura Mascarenhas, coordenadora de Face to Face em Médicos Sem Fronteiras no Brasil; Janaína Cunha, jornalista e gerente de Cultura do Sesc em Minas Gerais e Adriana Barbosa, fundadora da plataforma Feira Preta, a maior feira negra da América Latina.

14 – Ela é CTO: Formando mães líderes em tecnologia

Data: dia 24, das 10h às 17h30

Custo: 120 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link por e-mail

O mercado de tecnologia é o que mais cresce no mundo e apenas 20% das vagas são ocupadas por mulheres de acordo com o IBGE. Buscando reduzir o desequilíbrio de gênero nesse setor, nasce o “Ela é CTO”, curso criado pela B2Mamy em parceria com Launchpad Women – programa do Google voltado para mulheres na tecnologia. O Programa terá cursos em dois formatos – Ela é CTO Basic e Pro – aplicados pela B2mamy Aceleradora, subsidiados parcialmente pelo Launchpad Women. Ela é CTO Pro é para quem já tem familiaridade com tecnologia e quer incrementar o currículo. Já o Ela é CTO Basic é o caminho para quem gostaria de iniciar nessa profissão com tantas oportunidades, tanto de recolocação, quanto para empreender. A primeira edição online do Ela é CTO Pro é destinada a mulheres e mães que pretendem adquirir conhecimentos em Firebase para aplicar em seus negócios ou impulsionar sua carreira. O pré-requisitos são ter conhecimento em HTML, CSS, Javascript.

15 – Como Customer Experience está Transformando as Relações e os Resultados

Data: dia 24 de junho, das 15h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

A Math Marketing, consultoria de data science, irá realizar um evento para explorar as tendências e casos reais do uso inteligente e efetivo de dados na transformação de algumas das maiores empresas do mundo. O público-alvo do evento são profissionais de data science e marketing digital. Os palestrantes são Nick Mollberg, da Acoustic Worldwide, com mais de 20 anos de experiência em tecnologia e consultoria, e Lucas Ferreira, da Math Marketing, com mais de 12 anos de experiência trabalhando em grandes empresas e consultorias.

16 – O protagonismo do marketing digital diante da pandemia

Data: 24 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Com as mudanças causadas pela pandemia, saber alcançar o cliente nos meios digitais se tornou necessário para a sobrevivência de muitas empresas. A BRAIN Inteligência Estratégica traz um webinar sobre o assunto com a participação de Leonardo Diogo, consultor em marketing e vendas e criador da Máquina de Resultados Imobiliários, e Marcelo Gonçalves, gestor especializado em formação de executivos, que irá mediar os assuntos. Serão abordados temas sobre como utilizar o marketing digital a seu favor, quais as melhores ferramentas e indicadores para acompanhar os resultados e como o marketing pode ajudar a deixar a equipe alinhada.

17 – CASE Studio

Data: dia 24, a partir das 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Buscando ajudar empreendedores a se adaptarem ao mundo 100% digital, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) anuncia o lançamento da 2ª edição do CASE Studio, uma versão 100% online e gratuita da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE). Em 24 de junho, o encontro trará quatro especialistas, que abordarão eventos online: o presidente da Fito Marketing, Rodrigo Vitor; a gerente de produtos da Sympla, Sophia Ragone; a coordenadora de eventos da Abstartups, Gabriela Soares e o diretor geral da MCI, Igor Tobias.

18 – Como os setores mais afetados pela pandemia podem se reinventar neste momento de crise?

Data: 24 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo em seus negócios. Nesta quarta-feira, ele recebe Marcelo Zenga, diretor comercial da OYO Hostels, em um bate papo sobre como os setores mais afetados pela pandemia podem se reinventar.

19 – Meetup Dasa: Integrando Telemedicina e Prescrição Digital

Data: 24 de junho, das 20h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Como parte da programação do Cubo Health, a Dasa organiza meetups regulares no Cubo Itaú para debater temas relevantes para a comunidade de tecnologia na área de saúde, fomentando dessa forma o compartilhamento de conhecimento, workshops, colaboração e trocas entre aqueles engajados em inovar no setor. E agora, os meetups são online. A tecnologia na saúde chegou faz tempo, agora, ela foi impulsionada pelos desafios ocasionados pela covid-19 e se mostrou mais poderosa e necessária. Nesse meetup com experts da área de integração médica e prescrição digital, eles mostraram para nós um pouco de como o mercado está reagindo e como que eles lideram suas startups e iniciativas durante a crise.

20 – Lives Programa ELAS

Data: dia 25, das 12h às 13h: Como curar sua compulsão por agradar?

dia 26, das 12h às 13h: Estratégia de Imagem – Como melhorar a percepção que os outros têm de você?

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

As cofundadoras da startup ELAS, focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres, Carine Roos e Amanda Gomes abordam em suas lives no Instagram temas como dicas para as mulheres curar sua compulsão por agradar e estratégias de imagem em entrevista com Laís Macedo, sócia do LIDE Futuro.

21 – People Matters | O relacionamento da Raia Drogasil com a saúde mental dos funcionários

Data: dia 25, a partir das 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A People Matters é uma série de webinars criada pela Vittude, startup de saúde mental. O objetivo é compartilhar cases de sucesso empresarias sobre saúde mental. Ao longo das semanas, a presidente da empresa, Tatiana Pimenta, entrevistas diretores de RH, presidentes e lideranças empresariais ligadas à saúde corporativa. O próximo bate-papo é com a Fernanda Caracciolo, diretora de planejamento e serviços de gente e cultura da Raia Drogasil. Elas irão conversar sobre o cuidado com os funcionários em todo Brasil, como o RH enxerga a importância do cuidado com a saúde mental e o crescimento da Raia Drogasil através da valorização de seus times.

22 – Audiências personalizadas – CRM para alavancar os resultados de mídia

Data: dia 25, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: Plataforma Eventials

Neste webinar, serão explorados alguns usos da combinação estratégica entre CRM e Mídia visando o aumento da conversão em vendas. Para além das réguas de relacionamento, disparos de e-mail blast e réguas transacionais, sua base de CRM pode ser extremamente eficiente no suporte à criação de estratégias de comunicação. Além de permitir impactar cirurgicamente audiências qualificadas para conversão em vendas, através de canais de mídia. O evento online conta com a participação de Vivian Buim, diretora executiva de operações na Corebiz e Felipe Macedo, copresidente e fundador na Corebiz.

23 – Como reduzir despesas e aumentar a receita durante a pandemia

Data: dia 25 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site até o dia 24

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O evento, conduzido pelo fundador do Clube de Permuta, Leonardo Bortoletto, abordará as medidas que os empresários estão tomando para reduzir suas despesas e preservar suas receitas. O evento online tem o objetivo de impactar empresários que buscam por alternativas para driblar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Além de fundador do Clube de Permuta, Bortoletto é sócio da Nação Empreendedora, rede de mentoria para empreendedores, desde Julho de 2019. Com ampla experiência em captação e relacionamento com clientes de forma estratégica, ministra palestras sobre vendas e tecnologia.

24 – ABFintechs Line UP | PIX na Visão do BC

Data: dia 25, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Na próxima quinta-feira, a ABFintechs realizará uma live aberta com João Manoel Pinho de Melo, diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central do Brasil para discutir a visão do órgão federal sobre o PIX. Serão abordados temas como as estratégias do BC, impactos para o mercado, especialmente para fintechs, e quais as tendências de meios de pagamento. A conversa será mediada pelo Diretor Executivo da ABFintechs, Diego Perez, e contará com a participação dos conselheiros Ana Paula Lapa (Mastercard) e Guilherme Horn (BV).

25 – Ninguém fica para trás: fortalecendo pequenos negócios e mudando vidas

Data: dia 25, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Live ‘Ninguém fica para trás: fortalecendo pequenos negócios e mudando vidas’ tem como objetivo abordar o cenário econômico e, consequentemente, falar sobre a importância de valorizar os pequenos negócios, com foco no Integrare – empresa que estimula o desenvolvimento de empreendedores pertencentes a grupos de diversidade – citando agora o ponto de vista dos cases que eles possuem. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, 44, que atua há mais de 20 anos no mercado como fundadora e presidente da MCM Brand Group. Com ela, estará Antonio Luiz da Silva, que foi por muito tempo gerente de compras da América Latina da DuPont Brasil, e é um dos fundadores e presidente atual do Integrare.

26 – Caixa vs. Crise – Como administrar e preservar o caixa de sua empresa em tempos de crise

Data: dia 25, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Crowe Macro Auditores e Contadores e a Proinvest Corporate Finance reuniram um grupo de especialistas para orientar sobre como preservar a saúde financeira das empresas neste “novo normal” que está por vir, garantindo assim uma alta performance administrativa.

27 – Webinar Estratégias para a nova realidade do Varejo

Data: dia 25, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

O papel da inovação com as mudanças no mercado de bens de consumo provocadas pela pandemia nos últimos meses é um dos debates mais urgentes no varejo. Para discutir o assunto e levantar soluções, a Involves realiza o webinar voltado a varejistas. Participam da discussão Mayane Soares, líder de Sales Force Activation da Nielsen Brasil, e Guido Jackson, presidente da startup Anthor. A mediação será de Pedro Galoppini, cofundador e diretor de marketing da Involves e empreendedor Endeavor. Os especialistas farão uma análise dos últimos três meses no varejo e discutirão crescimento e retração das principais categorias da cesta. Também serão levantados temas como performance dos canais A&B, higiene e farma, conceito de lealdade e novos comportamentos nas escolhas do comprador. Entram na pauta ainda análises relacionadas ao ponto de vendas, dicas de como fazer uma boa execução no cenário atual e a importância do monitoramento de indicadores.

28 – Saiba tudo sobre a linha de crédito “Pronampe”

Data: dia 25, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: por e-mail, para keyla@suanacao.com.br e camila@suanacao.com.br

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Realizado pela Nação Empreendedora, comunidade de empresários de todo o Brasil, o webinário sobre a linha de crédito Pronampe terá a participação de Antonia Tallarida Serra Martins, especialista em liderança internacional, e Alexandre Guerra, um dos fundadores da Nação. O encontro servirá como um guia para os empresários que precisam recorrer ao crédito do Pronampe, mas não sabeM como funciona ou a quem se destina e quais são as etapas para aderir ao programa.

29 – B2Mamy Start Online Launchpad Women

Data: dia 26, das 10h às 17h30

Custo: gratuito sem mentoria, 100 reais com mentoria

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A B2Mamy e o Launchpad Women se uniram em prol das melhores soluções para as mulheres não pararem seus projetos nesse momento. O B2Mamy Start Online foi lançado com um preço colaborativo para os tempos atuais com o objetivo de ajudar mães e mulheres empreendedoras que estão com uma ideia de negócio ou precisam inovar sem grandes investimentos financeiros. A expectativa é que a iniciativa gere novas ideias de negócios e que ajude mulheres e mães a inovarem seus negócios em um tempo que necessita de maior engajamento online. Podem participar todas mulheres e mães que tenham uma ideia de negócio mesmo que embrionária ou tem um negócio/produto que precisa passar por mudanças e inovações.

30 – Webinar ANPEI + Embrapii: “Projetos Cooperados”

Data: dia 26, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) se reúnem em um encontro virtual para apresentar os instrumentos de incentivo para projetos cooperados que estão sendo atualmente disponibilizados para empresas no país – e também como as organizações podem participar de um desses projetos. Participam do webinar Ricardo Marques, diretor na ANPEI e superintendente de Furnas ; José Luis Gordon, diretor de planejamento e gestão na EMBRAPII; e Luis Frade, assistente da diretoria de gestão corporativa na Eletronorte.

31 – Buzzmonitor | Batalha Vivo x Tim: quem vence nas métricas de analytics do Facebook e Instagram?

Data: dia 26, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O mercado de telefonia foi um dos primeiros a abraçar as redes sociais, criando perfis nas principais redes, engajando e atendendo seus consumidores a partir destes canais. Duas das maiores empresas do segmento no Brasil, Vivo e Tim, estão em uma crescente na sua demanda e atingiram novos patamares de negócios e também de performance em redes sociais. Para analisar como estas duas marcas se comportam no Instagram e no Facebook propomos uma batalha para descobrir quem teve a melhor performance nas duas redes: Vivo ou Tim? Neste webinar iremos apresentar uma análise comparativa de performance da Vivo e da Tim nas duas redes sociais comparando métricas como crescimento de fãs, engamento da página, engajamento das publicações e número de interações.

32 – Iniciativas vencedoras para a retomada da atividade econômica

Data: 26 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Em webinar da série “Estratégias para o varejo”, vamos conhecer o que as empresas protagonistas em meio a esta pandemia fizeram para conseguir se destacar e vamos conversar sobre as recomendações que elas sugerem para alimentar a retomada da atividade econômica. Como palestrantes teremos Danilo Nascimento, sócio da Propz; Bruno Montejorge, diretor de comunicação e soluções sustentáveis do iFood; Fernanda Dalben, diretora de marketing dos Supermercados Dalben; e Juan Agudo, sócio- diretor da Dmcard.

33 – Business Agility: Os Desafios da Liderança de Negócios na Nova Economia

Data: 26, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

Os efeitos da economia digital sobre a evolução dos negócios associados aos impactos da pandemia de coronavírus sobre o comportamento da sociedade estão exigindo novas abordagens de liderança, gestão e cultura organizacional para enfrentar os desafios desta nova economia. No painel será discutido como a agilidade de negócios se tornou estratégica para as organizações diante deste novo contexto de mercado e como o papel do agile business owner se tornou crucial para o sucesso de sua conquista. Luiz C. Parzianello, presidente da SURYA; Allan Rett Ferreira, coordenador de desenvolvimento da Paschoalotto; Leonardo Muller, gerente de projetos na Supero Tecnologia; e Fábio Trierveiler, lean-agile leader na Supero Tecnologia são os convidados.

34 – Programa Rocketts

Data: dias 27 e 28, das 9h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O Startup/SC, iniciativa do Sebrae/SC que visa desenvolver e promover empreendimentos inovadores por todo o estado, junto com a 49 educação e a Fábrica de Aplicativos, lançou o Programa Rocketts, um workshop online que tem o objetivo de auxiliar empreendedores de todo o país a validar a ideia de seus negócios. Nos dois dias, o workshop ensina com tarefas práticas a como validar uma ideia de negócio, decolar uma startup e ainda construir um aplicativo.

35 – StartupOn Centro-oeste

Data: de 29 de junho a 1º de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Sabendo das necessidades e adaptações que as startups estão passando em meio a pandemia, junto aos desafios diários do empreendedorismo, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), em parceria com a Amazon Web Services (AWS), lança o StartupOn na versão online, dando continuidade ao objetivo do programa de conectar e fortalecer as diversas comunidades de startups fora do eixo das grandes capitais do Brasil bem como mapear dos atores do ecossistema. Ao vivo e online, o evento contará com palestras, painéis e debates abertos para todo o público empreendedor brasileiros, junto a sessões de mentorias para as startups do centro-oeste. Entre os speakers, estão o fundador e presidente da Buser, Marcelo Artbritta; o fundador e presidente da Nama, Rodrigo Scotti; e o secretário de governo digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro.

36 – Seletivas B2Mamy Pulse

Data: inscrições até 24 de julho

Custo: inscrição gratuita. Programa custa 3.000 reais

Inscrições: pelo site



Estão abertas as seletivas para a turma 8 do Pulse, programa de aceleração da B2Mamy. O B2Mamy Pulse é um programa Powered by Google for Startups com aulas onlines, mentores de diferentes áreas e conexões que buscam encurtar a jornada empreendedora, esclarecendo e facilitando os processos. Durante a seletiva 10 negócios de tecnologia serão escolhidos para receber uma bolsa de 50% do valor total da vaga, subsidiadas pela ConectCar e Huggies, empresas parceiras da B2Mamy. Os pré-requisitos para se inscrever no programa e concorrer à bolsa estão no link do formulário.

37 – hub20 online: conferência para educadores

Data: terça e quinta-feira

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo link de acesso ou pelo Instagram

Edição da conferência anual para educadores realizada pelo programa bilíngue Edify que migrou para o online com vários formatos de conteúdo (artigos, ebooks, webinars, lives), abertos e gratuitos. Além de expor práticas pedagógicas reconhecidas globalmente e estimular reflexões sobre o futuro da educação, o “hub20 online” discute os desdobramentos da comunidade escolar diante dos desafios impostos pelo impacto do coronavírus em toda a sociedade. Semanalmente, são disponibilizados pelo menos dois encontros online, seja por webinar ou live. É possível completar a trilha “Aprendendo a inovar: a educação na era digital”, com carga horária de 4h20, e receber um certificado de conclusão.