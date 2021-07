30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1- "Diálogos Urbanos" - Episódio "A cidade que eu sinto", do Cine Brasil

Quando: 5 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

"A cidade que eu sinto" será o próximo episódio da série Diálogos Urbanos, promovida pelo Cine Theatro Brasil Vallourec, com patrocínio do Instituto Unimed BH, para promover conexões e troca de informações e experiências entre empreendedores, produtores culturais, artistas, pesquisadores e educadores. São 10 episódios que começaram a ser exibidos em 24 de maio e vão até 26 de julho. Neste próximo, o debate trará Daniel Silva Queiroga, do projeto “Casas da Lagoinha”, e Mariana Lobato, do “A passeio”.

2- Webinar - “O Papel da TI na LGPD

Quando: 7 de julho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) começará a aplicar multas às companhias que começar a violarem as suas premissas a partir de agosto deste ano. Apesar de estar em vigor desde agosto de 2020, muitos gestores ainda buscam informações sobre os requisitos estabelecidos pelo texto da lei e quais as penalidades. Para informar sobre o tema, a BluePex, empresa que desenvolve soluções de segurança da informação para o mercado corporativo com foco em defesa, controle, disponibilidade e compliance, promoverá o Webinar “O Papel da TI na LGPD”.

3- Conferência .Futuro l Rio 2021

Quando: 7 de julho, das 9h às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

.Futuro l Rio 2021 é um evento anual sobre os impactos da tecnologia na transformação dos negócios e da sociedade. A conferência, que chega em sua quinta edição, é 100% online e gratuita. O tema deste ano será: "Novos tempos, novas regras", e irá analisar o crescimento exponencial da tecnologia, principalmente após o início da pandemia da Covid-19. O curador da conferência será Xavier Leclerc, fundador da MOX Digital e Diretor do Conselho de Administração da CCFB (Câmara de Comércio França e Brasil). Dentre os principais palestrantes, podemos destacar: Cédric O. (Ministro de Tecnologia do Governo Francês), Guilherme Lencastre (Presidente do Conselho de Administração da Enel Brasil), José Salibi Neto (Co-Fundador da HSM e Autor do Best-Seller "Gestor do Amanhã"), Mauricio Cataneo (Vice-Presidente e Gerente Geral da Unisys América Latina), Juliano Mesquita Loureiro (Head de Recursos Humanos da Petrobras) e Laís de Oliveira (Autora do Livro Hacking Communities).

4- Lançamento da cartilha “Princípios de Empoderamento das Mulheres para startups”

Quando: 6 de julho, das 17h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Na terça-feira (06), das 17h às 19h, acontece de forma online e gratuita o evento de lançamento da cartilha “Princípios de Empoderamento das Mulheres para startups”, produzida pela WE Impact e a Gema Consultoria em Equidade por meio do Programa "Ganha-Ganha: Igualdade de Gênero Significa Bons Negócios" — uma parceria entre a ONU Mulheres, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a União Europeia. Com o objetivo de auxiliar na construção de ambientes mais equitativos em startups, a cartilha visa incentivar empresas do ecossistema de tecnologia a aplicarem os “7 Princípios de Empoderamento das Mulheres” (WEPs, da sigla em inglês Women’s Empowerment Principles), reunindo orientações específicas para o ambiente e desafios do modelo de negócio das startups. Os mecanismos apontados no material serão discutidos ao vivo no evento, contando com a presença e participação de Tayná Leite, da ONU Mulheres, e Gabriela Augusto, da Transcendemos assim como os investidores Franklin Luzes, da Microsoft; Leandro Santos, da Flex, e Marcella Ceva, da WE Ventures.

5- Segredos do Sucesso Digital

Quando: 8 a 12 julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A influencer/youtuber Bianca Tatto, conhecida como Bibi, tem 21 anos e é responsável por entreter mais de 20 milhões de seguidores em seus canais de comunicação, com crescimento de + de 500 mil seguidores ao mês. Depois de 10 anos nessa carreira sem revelar seu segredo, chegou o momento. Bibi vai revelar as estratégias que fizeram ela chegar até onde está hoje, mantendo excelência e constância, o que gera fãs e uma comunidade que acompanha ela, muito mais fiel.

6- Live "O caminho da inovação: do Open Banking ao Open Finance"

Quando: 6 de julho, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para comentar a evolução do Open Banking para o Open Finance e as mudanças que a segunda fase vai trazer, a Pluggy, fintech acelerada pelo LIFT LAB do Banco Central em 2020, realiza no dia 06 de julho, às 14h, a live "O caminho da inovação: do Open Banking ao Open Finance", mediada pelo especialista em Digital Business e co-fundador da Pluggy, Bruno Loiola, com a participação de Duda Davidovic, head of innovation na Elo, Moacy Veiga, CEO da Kinvo e Claudio Maia, sales architect da Axway.

7- THE Tech Day

Quando: 6 e 7 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em sua primeira edição, o THE Tech Day, evento promovido pela THE Tech, startup de tecnologia e inovação com foco em recrutamento de profissionais de TI e desenvolvimento de carreira, traz especialistas e profissionais do setor para debater sobre tendências, inovações e o futuro da tecnologia no Brasil. Em cada dia serão cinco palestras interativas com grandes nomes do mercado como Fernando Mattoso, CTO da Microsoft e Augusto Lins, CEO da Stone. Ao fim de cada dia, também acontecerá uma mesa redonda para promover um bate-papo descontraído entre os palestrantes.

8- Transformação Digital no Mercado de Beleza

Quando: 8 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Transformação digital é a porta de entrada para inovação nas empresas e startups. Esse é o tema que vai guiar o 1º Webinar de Transformação Digital da Fábrica de Startups, empresa brasileira de fomento à inovação, no dia 08 de julho, às 18 horas, e contará com a participação de Patrícia Borges, diretora de marketing da L’oreal Brasil e do Fundador do Startups, Gustavo Brigatto, que será mediador da discussão. Hector Gusmão, CEO da Fábrica de Startups, também é presença confirmada, e irá abordar diferentes aspectos sobre a importância da inovação nas corporações e sobre as startups fazerem parte desse ecossistema.

9- Desvendando o Mundo do Investimento-Anjo

Quando: 6 de julho, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O webinar “Desvendando o Mundo do Investimento-Anjo” irá abordar os motivos que levam um executivo experiente a se tornar investidor de startups, além de desmistificar os fatores que impedem que alguns empresários ingressem nesse universo. O evento terá a presença de Orlando Cintra, fundador e CEO do grupo de investimento-anjo BR Angels, formado por mais de 150 executivos seniores de grandes empresas de todo o país, e Silvana Pampu, fundadora do Instituto Connect, rede que agrega lideranças de diversos setores, segmentos e países com o objetivo de fomentar networking.

10- Live Venture Debt | BR Angels - Alfa Collab

Quando: 7 de julho, das 18h30 às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento tem como objetivo promover a troca de experiências, cases de sucesso, estratégias e perspectivas entre os convidados. Ao lado de grandes nomes como Francisco Perez e Fabio Boucinhas, Gabriela Gonçalves contará sobre a trajetória da criação do primeiro fundo operante de Venture Debt no Brasil e discutirá o futuro dessa nova modalidade de investimento, que já se mostrou consolidada mundo afora.

11- Live Mulheres no Turismo, da WTM Latin America

Quando: 6 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No mês de junho o WTM Global Hub da WTM Latin America promoveu um webinar e um podcast com a temática “Mulheres no Turismo”. Agora, no dia 06 de julho, às 16h, para completar a série, o programa realiza uma live session com Rogéria Pinheiro, que é fundadora da Travel Education, mentoria especializada para mulheres da indústria do turismo, e Adriana Cavalcanti, cofundadora da Must – Mulheres do Turismo. As convidadas irão compartilhar suas experiências no setor de turismo e de viagens e estarão disponíveis para responder as dúvidas e perguntas do público

12- Curso: Como montar um e-commerce

Quando: A partir de 5 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Feicon realiza o curso “Como montar um e-commerce”, que foi desenvolvido em parceria com a Tray, maior plataforma de e-commerce do Brasil e integrada a grandes marketplaces. O objetivo é preparar profissionais e empresas, do setor de construção civil, para explorar as oportunidades de novos negócios que o crescimento acelerado nas compras online traz para o segmento. A programação será composta por 4 módulos de aulas em vídeo, ministradas por Pedro Henrique Sobral, Gerente de Branding e Comunicação da empresa. O primeiro módulo será lançado no dia 5 de julho. Além da capacitação qualificada e gratuita, os participantes receberão um cupom de desconto de 20% para utilizar na contratação de serviços da Tray.

13- Inteligência de dados no trade marketing

Quando: 7 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O uso da inteligência artificial para tornar a operação de trade marketing mais eficiente, independente do porte da empresa. Esse é o tema do webinar "Inteligência de dados no trade marketing: como revolucionar operações de todos os tamanhos". Participam da conversa o profissional de Inteligência de Mercado na Café Rancheiro, Thiago Reis, o Business Unit Lead da Involves, Gabriel Vieira, e o Sales Engineer da Involves, Rafael Pires. O evento é voltado para profissionais que trabalham nos setores de indústria e varejo e vai detalhar quais os recursos de IA já estão disponíveis para quem atua com o varejo e trade marketing, além de apresentar um case prático do uso da tecnologia de Reconhecimento de Imagens no setor.

14- Modos de disputas do Pregão Eletrônico

Quando: 8 de julho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

Promovida pelo Portal de Compras Públicas, govtech detentora da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, a live vai falar com sobre as diferenças dos modos de disputa do pregão eletrônico, que são uma grande dúvida dos fornecedores que desejam participar de licitações. O especialista em licitações, Hédder Barduco, junto ao CEO do Portal, Leonardo Ladeira, vão explicar a diferença entre cada modelo, além das vantagens e desvantagens.

15- Startups Connected

Quando: inscrições abertas até 30 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Startups Connected, programa da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo), que tem como principal objetivo promover a conexão entre startups e empresas já estabelecidas, está com inscrições abertas até 30 de julho. As inscrições devem ser realizadas por meio do site da iniciativa e, para participar dos desafios, a startup deve estar situada no Brasil ou na Alemanha e ter uma equipe de, no mínimo, três pessoas, com mais de 18 anos. As startups selecionadas para o top 5 de cada desafio apresentarão seus projetos para a banca da empresa e o anúncio das sete vencedoras será feito no dia 01 de setembro, por meio das redes sociais da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.

16- Semana do Networking Profissional

Quando: de 5 a 9 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

O Banco de Oportunidades do Senac RJ realiza, entre os dias 5 e 9 de julho, a primeira Semana do Networking Profissional, que reúne especialistas e profissionais das áreas de Turismo, Hotelaria e Gastronomia para falar sobre boas práticas, experiências e tendências dos três segmentos, sempre com foco no desenvolvimento de carreira. A cada dia será abordada uma profissão: Guia de Turismo, Organizador de Eventos, Chef de Cozinha, Confeiteiro e Atendimento (Recepcionista e Garçom).

17- Seguindo a Canção

Quando: 7 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

O Seguindo a Canção é uma parceria entre a Faculdade Descomplica e a Casa Natura Musical. Em sua segunda edição, ele traz uma série de shows cujo objetivo é levar diálogo musical e ampliar repertórios. A nova temporada estreia com um episódio estrelado pelo rapper Black Alien e pela funkeira Tati Quebra Barraco, com participação da professora de sociologia Débora Andrade, além de apresentação e mediação de Aisha Mbikila - presente na capa da publicação Forbes Under 30, que aponta jovens brasileiros que são destaques em diversas áreas.

18- Workshop de Comunicação Inclusiva com André Fischer

Quando: 6 de julho, das 19h às 21h

Custo: R$169

Inscrições: pelo link

Casé Fala e André Fischer promovem Workshop de Comunicação inclusiva com o objetivo de ensinar uma comunicação que atinja e acolha a todas as pessoas. “Usar a Linguagem Inclusiva evita apagamento feminino nos espaços”, afirma André, por exemplo. Não é necessário um grande esforço para começar a incluir algumas modificações na maneira de escrever e falar para tornar sua comunicação mais inclusiva. Além de técnicas e reflexões, também são abordadas questões presentes no discurso cotidiano que reforçam preconceitos de cor/raça, orientação sexual, origem, ageísmo e capacitismo.

19- O Marco Legal das Startups e a nova modalidade licitatória

Quando: 7 de julho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O impacto da nova lei para empresas de inovação será essencial para que govtechs consigam, com menos burocracias, auxiliar prefeituras na gestão dos municípios, através da maior facilidade nas licitações e na realização da pesquisa de preço pela administração pública. A Gove, startup que trabalha para transformar o jeito que gestores públicos municipais tomam suas decisões diárias baseadas em dados, evidências e tecnologia, promove no dia 07 de julho, o evento “O Marco Legal das Startups e a nova modalidade licitatória”, que será online e gratuito. O palestrante será Roberto Piccelli, graduado e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), fundador do Ricomini Piccelli Advocacia e com experiências em órgãos públicos, como o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério Público Federal.

20- Virada da Carreira 2

Quando: de 5 a 9 de julho, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Entre os dias 5 e 9 de julho, acontece de forma 100% online e gratuita a segunda edição do evento “Virada da Carreira”, voltado para profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho. No total, serão 10 horas de curso ao vivo, diariamente entre 19h e 21h, com certificação ao final. Com duas palestras ao vivo por dia, o evento irá abordar temas como estratégias de comunicação, mídia programática, como montar uma agência de marketing digital, posicionamento e conexões no digital, como ter resultados no Instagram, TikTok e Reels, entre outros temas que serão abordados por diferentes profissionais.

21- Ahgora Talks

Quando: 6 a 8 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o objetivo de proporcionar trocas de experiências para a prática de Recursos Humanos, a HR Tech Ahgora promove o Ahgora Talks. Na programação, estão confirmados os especialistas Camila Bonetti (Feedz), Cesar Nanci (Pulses), Carla Oliveira (Ivory) e Érica Silva (Sólides), além de Aline Sousa (LinkedIn Top Voices 2020), o mentor Alexandre Fleury, Carol Cabral (Vida de RH), e Larissa Mendes e Kelly Barra, do Employer Branding Experience. O evento apresentará insights para transformar o RH, tendências do setor com influenciadores digitais e experiências reais de líderes do mercado. A mediação ficará por conta de Laura Gomes, da Ahgora, e Charys Oliveira, da Ahfin.

22- ESG Tech Lead

Quando: 7 de julho, a partir das 16h, e 8 de julho, a partir das 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Distrito, maior plataforma de inovação aberta do país, promove o ESG Tech Lead, evento que reunirá grandes experts do mercado para promover liderança em práticas ESG. Entre os palestrantes estão nomes como Maitê Lourenço (BlackRocks), Renata Marques (Natura), Carolina Pecorari (Ambev), Lucia Helena Galvão (Nova Acrópole), Preto Zezé (Cufa), Renato Meirelles (Instituto Locomotiva), e Txana Bané (liderança Huni Kuin).

23- Rio de Mãos Dadas pelo Interior - Costa Verde

Quando: 6 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, promovida pelo Sindicato do Comércio Varejista de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty (Sicomércio), Senac RJ e Sebrae Rio, realiza nova edição no dia 6 de julho, às 17h, desta vez com o objetivo de incentivar a retomada do turismo na região da Costa Verde. Com o tema Hotelaria e Gastronomia em tempos de pandemia: como se reposicionar no cenário atual, o evento gratuito é voltado para pequenos e médios empresários dos três municípios e terá palestras com a Chef Embaixadora do Senac RJ, Teresa Corção, e do coordenador da graduação em Hotelaria do Senac RJ, Gustavo Araújo.

24- Você protege o seu negócio contra de ataques virtuais?

Quando: 7 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Brasil entrou para a lista dos 10 países mais atacados do mundo, segundo último relatório da NSFOCUS. E engana-se o empreendedor que pensa que ataques e invasões acontecem somente em grandes empresas ou gigantes globais, já que os hackers estão cada vez mais audaciosos na busca por estragos em todos os portes de negócios. A ideia da live é discutir acerca dos cuidados que todos devem ter para evitar danos, assim como dicas de proteção.

25- Viasoft Connect Log

Quando: 8 de julho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento totalmente online vai reunir renomados especialistas para discutir as tendências, inovações e investimentos que estão mudando a logística no Brasil. Por exemplo, Denny Mews, CEO da CargOn, fundada na pandemia, vai falar sobre como as novas tecnologias podem desburocratizar o setor de transporte de cargas e dar mais agilidade ao processo. Há 14 meses no mercado, a startup já gerenciou mais 165 mil transportes de cargas, num total de R$ 700 milhões em cargas.

26- 3 Passos para Liderar com Foco em Resultados

Quando: 7 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se increver. Transmissão pelo Instagram da Qualifica Cursos

Conheça os três passos para liderar com foco em resultados: Competências; Desenvolvimento e Resultados. Apresentação conduzida pela gerente de Marketing da mLearn, Dalianne Santos, e pela professora professora do MBA em Liderança Para o Futuro do Qualifica Cursos, Eliane Pessoa.

27- Posto Pop Play

Quando: 7 de julho, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se increver. Transmissão pelo link

Nessa quarta e última edição do Posto Pop Play, Damon Gomes, executivo especialista em Postos da Linx, convida Giselle Valdevez, especialista em Varejo de Conveniência da Linx, para um bate papo sobre como é possível diferenciar estratégias certeiras para o negócio de ideias erradas que podem colocar tudo a perder.

28- Gestão de Marketing Avançado

Quando: 8 de julho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Sebrae Rio realizará a palestra on-line, que abordará a importância da gestão do marketing na empresa, apresentando ferramentas que permitam diagnosticar as oportunidades e ameaças de mercado, oportunidades de melhorias na empresa, criação de estratégias integradas de marketing.

29- Contrato de transferência de tecnologia e alianças estratégicas na inovação

Quando: inscrições até 10 de julho

Custo:Associados ANPEI: R$ 1.600/ Não Associados: R$ 1.960

Inscrições: no link

De 20 a 23 de julho, a ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - promove o curso Contrato de transferência de tecnologia e alianças estratégicas na inovação, que irá ensinar tudo sobre parcerias tecnológicas e exploração dos direitos da propriedade intelectual. O participante vai aprender a examinar e negociar os contratos de desenvolvimento tecnológicos, transferência de tecnologia e licenciamento de direitos da propriedade industrial, principalmente os previstos na Lei de Inovação e legislações complementares. O curso, ministrado por José Carlos Vaz e Dias, especializado em propriedade intelectual, lei de inovação e contratos de transferência de tecnologia, é direcionado a gestores e advogados de empresas, ICTs e agências de fomento.

30- Curso Escrita Encantadora para cliente

Quando: 6 e 7 de julho, das 19h às 22h

Custo: R$497

Inscrições: no link

Com o isolamento social e a mudança no hábito de consumo das pessoas, as compras pela internet cresceram de uma forma surpreendente no último ano. Devido a isso, a comunicação com o cliente tem sido decisiva, uma vez que passou a ser muito mais escrita do que falada. Pela terceira vez, a Gisele Paula, CEO e fundadora do Instituto Cliente Feliz, irá realizar o curso Escrita Encantadora para cliente onde irá abordar assuntos importantes para quem deseja dominar a comunicação escrita com clientes voltado para empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas que querem desenvolver sua habilidade de diálogo nesse formato e encantá-los nos canais digitais onde eles estão presentes: WhatsApp, chat, e-mail, fale conosco e mídias sociais.

