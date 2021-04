32 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Feira Virtual Senac RJ - Bate papo: Vamos falar sobre Empreendedorismo?

Quando: dia 5 de abril, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Feira Virtual Senac RJ chega à sua 4ª edição com oferta de mais de 1,5 mil oportunidades de empregos em empresas parceiras no Rio de Janeiro das áreas de serviço, varejo, alimentação, turismo e saúde. O evento de empregabilidade integra a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) para envolver as pessoas em um clima de positividade em 2021 e impulsionar o desenvolvimento social e econômico do estado.

2 – Semana Inaugural - Faculdade Descomplica

Quando: de 5 a 9 de abril, das 20h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em celebração à segunda turma que começa suas aulas em abril, a Faculdade Descomplica realiza a tradicional “Semana Inaugural”, evento de boas vindas aos novos alunos. Ela ocorrerá entre os dias 5 e 9 de abril e terá participação de Clóvis de Barros (jornalista, filósofo e professor na Faculdade), Adriana Cubas (criadora do Canal do Coaching, focado em desenvolvimento profissional), Taís Targa ( LinkedIn Top Voice e Job Hunter) e Cecília Barretto (coach de carreira e neurocientista). A transmissão será feita pelo Youtube da Faculdade Descomplica, a partir das 20 horas. As palestras são gratuitas e abertas ao público geral. O objetivo da ação é começar a ambientar os alunos ao universo do ensino superior e passar orientações de carreira a eles. Além disso, serão abordadas questões como motivação e saúde mental nos estudos em meio ao contexto da pandemia.

3 – Sprint PrograMaria Mulheres em Startups

Quando: de 5 a 9 de abril

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Z-Tech, hub de tecnologia e inovação da Ambev para pequenos e médios negócios, firmou uma parceria com a PrograMaria para lançar o Sprint PrograMaria Mulheres em Startups,

um projeto que envolve aulas, workshops, análise de cases práticos e grupos de networking voltados à inclusão da mulher no mercado de tecnologia. O objetivo da iniciativa é apresentar ferramentas, metodologias e o ambiente de trabalho de empresas ágeis e inovadoras para mulheres que já tem formação na área, como desenvolvedoras, designers de produto e UX/UI, além daquelas que tem interesse em conhecer mais o setor.

4 – O Código Walt Disney – Do Fracasso ao Sucesso

Quando: dias 5, 6 e 7 de abril, às 19h57

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

“O Código Walt Disney – Do Fracasso ao Sucesso” é um evento online gratuito com Alexandre Slivnik, reconhecido como um dos maiores especialistas em Estratégia Disney para Negócios e para Profissionais do Brasil. Ele é um profundo entusiasta das atitudes que levaram um morador de rua a construir o maior complexo de entretenimento do mundo, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 350 bilhões e cerca de 220 mil colaboradores.

5 – Digital Governance Awards

Quando: dia 5 de abril, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições:pelo e-mail ola@atlasgov.com com o assunto “Evento” ou “DGA”

Com a participação de Sonia Consiglio Favaretto (SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas) e Marcelo Gasparino (Presidente do Conselho da Eternit e membro do Conselho da Vale e da CEMIG energia), o Digital Governance Awards tem por objetivo premiar os Governance Officers e organizações com a governança mais eficaz e digitalizada do Brasil. Mais de 200 empresas foram analisadas pelos avaliadores.

6 – 7ª edição do IN-MOD

Quando: dias 6 e 7 de abril, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Continua nesta semana a 7ª edição do IN-MOD, braço do São Paulo Fashion Week/Projeto Estufa, com debates on-line sobre economia criativa, empreendedorismo, inovação, negócios e tecnologia no varejo. Transmitido pelo canal do Instituto no YouTube, os encontros contam com participantes conhecidos no mercado, como os estilistas Ronaldo Fraga e Flavia Aranha, o neurocientista Álvaro Machado Dias, os empresários Renato Meirelles, Alberto Serrentino, Fernando Bertolucci, entre muitos outros.

7 – Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para vendedores da Amazon: mito ou realidade? (em inglês)

Quando: dia 6 de abril, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um assunto difícil para qualquer profissional. Então, vamos mergulhar nisso com nosso painel de especialistas da Amazon e discutir: como ter tempo para viver e ter um negócio de sucesso na Amazon, quais são as coisas que consomem mais tempo e como lidar com elas, o que pode ser automatizado e o que não pode nos negócios da Amazon. Falaremos como construir sua jornada de trabalho para reduzir o estresse e obter o máximo de eficiência. Esse Webinar é um desenvolvimento de parceria entre a Semrush e a Sellerly.

8 – Plantão de mentoria RME

Quando: dia 6 de abril, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante todas as terças-feiras do mês de Abril, a Rede Mulher Empreendedora fará mentorias coletivas através da plataforma Zoom. Tem dúvidas na gestão do seu negócio? Quer tirar alguma ideia do papel? Ou uma segunda opinião antes de tomar alguma decisão? A RME traz mais esse momento incrível para auxiliar as empreendedoras que precisam de um auxílio para melhorar, criar e alavancar seus negócios.

9 – 1ª Jornada de Estudos Étnicos-Raciais no Brasil

Quando: dia 6 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Faculdade FAEL, pioneira em ensino à distância no Brasil, debate racismo e negritude em 1ª Jornada de Estudos Étnicos-Raciais no Brasil, que será transmitida no canal da instituição. Gratuito e aberto para o público geral, o evento abordará os temas “Os desafios de ser negro e sua trajetória profissional” e “Negritude no Brasil”, com convidados como Herivelto Alves de Oliveira, ex-jornalista da RPC e atual vereador em Curitiba, e a Prof.a Dra. Silvana Elisa de Morais Schubert. A Jornada ainda contará com a participação do ex-aluno da FAEL Luis Ngoma, formado em Tecnologia da Informação, cofundador da Startup Connection RH, presente há mais de seis anos no mercado de TI e com atuação em tecnologias Microsoft.

10 – Rio de Mãos Dadas pelo Interior - Teresópolis

Quando: dia 6 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, promovida pelos sindicatos filiados à Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio, chega a Teresópolis no dia 6 de abril, às 19h. Liderada pelo Sincomércio Teresópolis, esta primeira edição no município terá como tema o setor de Varejo e irá oferecer palestra e mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários. A iniciativa faz parte do projeto Rio de Mãos Dadas, série de ações que visa incentivar a retomada da confiança da população fluminense e o envolvimento das pessoas em um clima de positividade que permeie este novo ano e ajude a superar o difícil 2020.

11 – Female Founders & Investors Summit

Quando: dia 6 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento promovido pela Wishe, grupo de investimento focado em startups inovadoras lideradas por mulheres, e a B2Mamy, primeira empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia para que elas sejam líderes e livres economicamente. Dividido em três painéis: “Estágio inicial e investimento semente”, “Estágio de tração de rodada Série A” e “Oportunidades de conexão com potenciais investidores e clientes”, o evento tem como intuito de discutir e refletir sobre a falta de visibilidade das startups lideradas e/ou fundadas por mulheres na hora de captar um investimento.

12 – A Importância da Flexibilidade

Quando: dias 6, 13 e 27 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Pensando em abrir mais espaço para discussões que têm permeado os ambientes de trabalho durante esse momento de pandemia, a dti digital e a WeWork idealizaram o evento ‘A importância da flexibilidade’. Contando com a participação de grandes nomes para discutir sobre como o modelo de negócio das empresas vêm se adaptando às mudanças recentes. O primeiro dia de evento será uma discussão sobre transformação digital, e não apenas às ligadas a incorporação de softwares ou uso de tecnologias, mas a mudança para uma mentalidade mais ágil que se aplique à empresa como um todo.

13 – Esquenta Fintouch da ABFintechs no Clubhouse

Quando: dia 6 de abril, às 19h30

Custo: gratuito

Onde: sala do Fintouch no Clubhouse

A Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) realizará mais uma edição do Fintouch, maior evento do Brasil focado em fintechs. Para preparar o público e apresentar pequenos spoilers de assuntos que serão debatidos ao longo da programação, acontecerá o Esquenta Fintouch. O encontro está marcado para o dia 06 de abril, às 19h30, no Clubhouse e terá como tema principal a "Institucionalização do Mercado de Criptoativos", abordando questões como a tecnologia do Blockchain e como ela tem transformado o mercado financeiro. Participam do encontro a mediadora Mariane Takahashi (ABFintechs), Thiago Padovan (Movements), Alexandre Uehara (Innov8), André Portilho (BTG Pactual) e Nicholas Sacchi (Exame).

14 – Live dos Especialistas Fábio Oliveira e Matheus Sardenberg sobre growth hacking

Quando: dia 6 de abril, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

O presidente da SalesFarm, Fábio Oliveira, recebe Matheus Sardenberg em uma live em seu instagram para um bate-papo sobre o dia-a-dia no campo de batalha de grandes operações de vendas, debatendo sobre growth hacking, relacionando a acquisition e estruturação de máquina de venda, além de estratégias não convencionais para uma solução mais segura para as empresas, com a realização de experimentos e a análise de dados antes de aplicar estratégias.

15 – Bolsas de estudo em Testes Automatizados de Software (Web e Mobile)

Quando: dia 06 de abril, às 23h59

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Yaman, consultoria ágil em engenharia e qualidade de software e segurança cibernética, acaba de abrir as inscrições para o programa de imersão QA Automation Bootcamp, que oferece 40 bolsas de estudo integrais, que totalizam R$ 120 mil, para formação em Automatizadores de Testes de Software em aplicações Web e Mobile.

16 – Innovation Pay

Quando: de 6 a 8 de abril de 2021/ no dia 6, das 17h às 21h/ nos dias 7 e 8, das 16h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A StartSe, plataforma de conhecimento em negócios para nova economia, promove mais uma edição do Innovation Pay, evento que tem como intuito discutir o futuro das fintechs, reunindo grandes nomes do setor. Em uma série de palestras, os convidados trarão não apenas as mais inovadoras práticas em pagamentos e serviços financeiros, como também vão discorrer sobre os desafios enfrentados pelo mercado. Entre os executivos confirmados, figuras como André Boaventura, do unicórnio brasileiro Ebanx; Davi Strazza, da Adyen, empresa holandesa que trabalha com pagamentos digitais em diversos canais e já fez parceria com Netflix, Uber e Airbnb, por exemplo; Thiago Dias, da Mastercard; Rafael Stark, da fintech Stark Bank; Fernando Pavani, da Remessa Online e Luiz Henrique Didier Jr., do Bexs Banco e João Paulo Félix, do Rappi Bank.

17 – Webinar: Inovação na Jornada de Compra Imobiliária

Quando: dia 7 de abril, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Brain Inteligência Estratégica, em parceria com a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários Independentes), promove um encontro para o debate sobre as iniciativas e medidas para a inovação na jornada de compra imobiliária.

18 – Crescimento de agência: como escalar de 10 para 50 clientes (em inglês)

Quando: dia 7 de abril, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nos últimos 5 anos, o espaço de agências ficou saturado - há lojas surgindo em cada esquina. Então 2020 aconteceu, criando uma “corrida para o fundo” para contratos que têm um escopo maior, mas com um orçamento reduzido. As agências estão enfrentando uma batalha difícil - como podemos crescer neste novo cenário? Neste webinar da Semrush, Ryan Stewart é o sócio-gerente da agência de SEO WEBRIS vai contar suas experiências nos últimos 10 anos, em que ele passou todos os dias no espaço da agência, construindo (e vendendo) com sucesso suas próprias agências ou treinando clientes sobre como fazer o mesmo pelas deles.

19 – Papo de CEO

Quando: dia 7 de abril, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na próxima quarta-feira, a ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, promove o Papo de CEO. Com o tema “Inovabilidade: como a Suzano une sustentabilidade à inovação”, Walter Schalka, presidente da Suzano, falará sobre como a líder mundial no mercado de papel une esses dois fatores e engaja pessoas dentro e fora da empresa. Moderado por Christimara Garcia, fundadora do Catalyze Innovations Initiative, o evento é gratuito e tem inscrições limitadas.

20 – Data privacy sprint - Tendências e Negócios

Quando: dia 7 de abril, às 17h

Custo: 100 reais

Inscrições: pelo site

A DUXcoworkers empresa especializada e pioneira em experiência do usuário promoverá o Data Privacy Sprint - em seu primeiro módulo de "tendências e negócios". O evento tem por objetivo trazer reflexões de especialistas e inteligências complementares e de forma prática sobre o impacto das regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, orientando a adoção das melhores práticas na coleta, uso e tratamento de dados pessoais, sejam em plataformas online ou em meios físicos.

21 – Feira Virtual Senac RJ - Fórum: Nômades Digitais

Quando: dia 7 de abril, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Entre os dias 05 e 09 de abril, os candidatos terão acesso a vagas de diferentes níveis profissionais, disponíveis na plataforma oficial da feira. Poderão navegar entre os estandes virtuais das empresas, conhecer seus projetos e participar de chats com as marcas empregadoras e, também consumir conteúdo de qualificação e aprimoramento profissional, desde preparação para entrevistas, vídeo currículo, gestão de tempo e dicas para se destacar no mercado de trabalho. A participação é gratuita para visitantes e empresas.​

22 – Starbem + Saúde: Solidão na Pandemia

Quando: dia 7 de abril, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Solidão é o sentimento que surge quando nos sentimos só, mas não precisamos estar literalmente sem a companhia de outros para senti-la. Nesses tempos de pandemia, a solidão pode se aprofundar ainda mais ou mesmo surgir para pessoas que nunca tinham vivenciado. O convidado para falar sobre este tema é o psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Eduardo Ferreira-Santos, que vai conversar com Leandro Rubio, presidente da Starbem.

23 – Empreendendo com segurança - Como planejar juridicamente seu negócio

Quando: dia 8 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Renato Borelli - da Zilveti Advogados - debatem os principais pontos que empreendedores devem se atentar ao iniciar um negócio, levando em conta os aspectos tributário, societário e contratual. Os especialistas, ainda, comentam sobre os erros mais comuns e como podemos evitá-los.

24 – Como melhorar o desempenho com estratégia de conteúdo e SEO que prioriza o público-alvo (em inglês)

Quando: dia 8 de abril, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Este webinar promovido pela Semrush compartilha ideias sobre como os profissionais de SEO podem integrar dados de mídia social com sua inteligência de palavras-chave por meio de tecnologias emergentes de inteligência de público para entender a 'pesquisa de públicos-alvo' em nível de palavra-chave, reunindo insights comportamentais usando dados de segmentação social de consumidores de pesquisas de inteligência de público.

25 – Segurança na volta às aulas - Como se preparar?

Quando: dia 8 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A volta às aulas presenciais exige das escolas e instituições de ensino uma série de adequações para receberem alunos, pais e funcionários com segurança e alinhadas aos decretos de lei. O webinar promovido pela ClipEscola apresenta soluções tecnológicas que auxiliam nesse processo, com foco na triagem de estudantes, escalonamento de chegada e saída das turmas e protocolos de distanciamento social.

26 – Webinar recrutamento tech: conceitos, práticas e desafios

Quando: dia 8 de abril, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A GeekHunter, startup especializada no recrutamento de profissionais de tecnologia, promove um webinar sobre recrutamento tech para discutir conceitos, práticas e desafios com especialistas da área. Jorge Mallet, Head de People na GeekHunter, vai explicar a diferença entre um recrutador tradicional e o tech recruiter, que é responsável pela seleção e contratação de pessoas desenvolvedoras para os times de tecnologia dentro de uma empresa. O evento contará também com a participação de Karina Santos, Coordenadora de People, Cláudia Maia, Tech Recruiter e Customer Success, ambas na Geek, e Lorena Locks, Tech Recruiter na AmbevTech.

27 – SenseData: Mulheres na área da tecnologia

Quando: dia 9 de abril, às 13h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A SenseData, uma startup que oferece gerenciamento de Customer Success (Sucesso do Cliente) a empresas com dados acionáveis, oferece um bate-papo descontraído e focado nas mulheres, contando os desafios da área de tecnologia, dicas de como ingressar na carreira, como se qualificar e diversos outros tópicos. Participam da live: Camila Sutti (mediadora); Luana Fernandes (UX Designer na SenseData); e Rafaela Guimarães (Desenvolvedora Python na SenseData).

28 – IoT Day 2 021

Quando: dia 9 de abril, às 13h45

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

IoT Day é um evento global criado em 2010 e organizado todos os anos pelo IoT Council no dia 9 de abril. É um convite aberto para toda a Comunidade mundial da Internet das Coisas realizar eventos, encontros, conversas, entre outros fóruns, sobre o que é #IoT. E como em todos os anos a ABINC vai realizar o evento no Brasil novamente através da sua Conferência Online IoT Day 2021. Participação: Luiza Helena Trajano - CEO Magazine Luiza, Paulo Spaccaquerche - Presidente da ABINC, Fabio Faria - Ministro das Comunicações, Chieco Aoki - CEO do Blue Tree Hotels, Prof. Marcos Oliveira - Presidente G10, Marcio Rodrigues - CEO da Avaya e Fabio Queiroz - VP da ABRAS, entre outros.

29 – Feira do Empreendedorismo Artístico

Quando: dias 10, 11 e 12 de abril, a partir das 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Pensando nas dificuldades que a Pandemia trouxe, a Feira do Empreendedorismo Artístico fará sua quarta edição, sendo totalmente online neste ano, e com principal tema o fortalecimento a cultura empreendedora no meio, buscar soluções para a crise e analisar tendências, desafios e oportunidades na área após um ano atípico. Serão três dias de transmissão e cerca de 15 horas de palestras e painéis (cinco horas por dia), exibidas pelo YouTube. Dentre os palestrantes já confirmados, estão André Tonanni (sócio diretor da Showtime, empresa referência em artistas e audiovisual para eventos) Miguel Falabella (ator, diretor e produtor com mais de 40 anos de carreira) e Zezé Motta (atriz e cantora com 54 anos de carreira, sendo 14 discos, 35 novelas e mais de 55 filmes realizados).

30 – Mentoria em Gestão & Vendas

Quando: dias 10 e 11 de abril, das 8h30 às 18h

Custo: 8.000 reais

Inscrições: pelo site

Com metodologias únicas e currículos de peso, Thiago Concer, Thiago Reis, Leonardo Castelo e Fabio Oliveira dedicam-se a sanar as maiores dores dos gestores brasileiros. Cada mentor tem uma expertise e, juntos, eles formam um time capaz de transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. O objetivo é que os membros selecionados do Sales Clube tenham acesso a conhecimentos e ferramentas que farão seus negócios crescerem de forma sustentável e extremamente lucrativa. Ao longo dos encontros, esses que são feitos para um número reduzido de pessoas, são ministradas palestras e treinamentos práticos, voltados para suprir as principais necessidades de líderes que buscam o sucesso.

31 – VTEX: bolsas de estudo para mulheres em curso de e-commerce

Inscrições: até o dia 17 de abril, pelo site

Custo: gratuito

A unicórnio VTEX, empresa de tecnologia para o comércio eletrônico, abriu inscrições para uma nova edição do Programa de Aceleração de Mulheres na Carreira de Digital Commerce: o Women in Digital. O único requisito é que estejam no último ano de faculdade ou tenham se formado em até 1 ano em qualquer curso ou instituição. As alunas terão uma programação intensiva durante seis semanas com especialistas mulheres da VTEX e receberão certificação de analista de e-commerce. Além disso, as selecionadas pelo programa, estarão automaticamente no processo de seleção das vagas VTEX.

32 – Talentos Gyn

Custo: gratuito

Inscrições: até 17 de abril, pelo site

O processo seletivo Projeto Talentos Gyn, um modelo inédito aplicado em um órgão público de uma capital brasileira, conta com 16 vagas comissionadas na Prefeitura de Goiânia (GO), no Escritório de Prioridades Estratégicas. O Projeto moderniza o modelo de contratação e gestão de pessoas, com metodologia transparente e estruturada que prioriza a construção de equipes diversas e competentes. Há cargos na superintendência (1), coordenação (8) e implementação de gerência (7). As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de abril por profissionais de todo o Brasil, inclusive servidores públicos, pelo site da Prefeitura de Goiânia.