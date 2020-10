32 eventos para empreendedores que acontecem nesta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – Fortalece São Chico

Data: do dia 26 a 30 de outubro, das 9h às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O programa Fortalece São Chico, curso online e gratuito de empreendedorismo, visa contribuir e ensinar jovens de 18 a 39 anos em situação de vulnerabilidade social da cidade de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, a mudarem de vida através do próprio negócio. O curso é baseado na metodologia By Necessity®, criada pelo Instituto Besouro, e usa a vivência pessoal do empreendedor para a criação e manutenção de um negócio com baixo custo financeiro. Ao final de onze etapas o aluno estará apto a estruturar seu empreendimento.

2 – A LGPD entrou em vigor! O que muda para a sua empresa?

Data: dia 26 de outubro, das 15h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Compugraf está promovendo uma live direcionada a novos empreendedores e principalmente para os que já empreende de forma inovadora e preocupados com a privacidade e cibersegurança, para um bate papo sobre o que muda para as empresas e os pontos de atenção com a chegada da LGPD.

3 – Reintegraí

Data: dia 26 de outubro a 6 de novembro, das 15h às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O programa Reintegraí, curso online e gratuito de empreendedorismo, tem o objetivo de contribuir para a reintegração de jovens que estejam em atendimento sócio-educativo, que estão em internação e em estado de semiliberdade, que buscam ressocialização e acreditam no poder do empreendedorismo como agente de transformação humana. O curso usa a vivência pessoal do empreendedor para a criação e manutenção de um negócio com baixo custo financeiro. Ao final de onze etapas o aluno estará apto a estruturar seu empreendimento.

4 – 22º Encontro de Investidores do Programa CoVida20

Data: dia 26 de outubro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Trê Investindo com Causa, o evento tem como foco apresentar o CoVida20, um programa de financiamento de pequenos negócios de impacto, comprometidos com a manutenção de emprego e renda durante a crise da covid-19. O evento, apresentado por Lívia Galasso, vai mostrar a plataforma de empréstimo direto, as oportunidades de investimentos disponíveis, o uso consciente do dinheiro e dicas para os negócios.

5 – Live: Um papo sobre stage financing e fundraising

Data: dia 26 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O momento da captação de recursos é muito desafiador, muitas empreendedoras não sabem como dar o primeiro passo, por onde começar e quanto pedir. A maioria dos conteúdos existentes na internet são mais técnicos e destinados para quem já entende do assunto. Por isso, a B2Mamy, empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, convidou Daniel Magalhães, mentor, empreendedor e investidor para falar sobre a visão de quem está no ecossistema de investimentos de maneira próxima a fundadores, tendo contado com seus dilemas e dores.

6 – Curso Renda em Casa

Data: dia 26 de outubro, às 19h

Custo: 297 reais

Inscrições: pelo site

O curso oferece um treinamento completo para quem quer montar o próprio negócio online durante a pandemia. São dezenas de aulas detalhadas para que qualquer pessoa possa obter uma renda em casa através do seu próprio negócio digital.

7 – RH Estratégico e a Transformação Digital

Data: dia 26 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O último encontro da série de lives promovida por Exame Academy e ACE sobre a transformações do RH vai discutir o papel da área de gestão de pessoas no processo de transformação digital dos negócios. A conversa reunirá Ricardo Basaglia, da Michael Page, Clarice Martins, da Renner, e Felipe Collins, professor do Bootcamp RH Ágil, também produzido por ACE e Exame Academy.

8 – Projeto Don@ do Meu Trampo

Data: de 26 a 30 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Projeto Don@ do Meu Trampo, uma iniciativa do Instituto Besouro com apoio da Prefeitura de São Paulo, que busca ensinar pessoas em vulnerabilidade social a como abrir seu próprio negócio. O curso é voltado para jovens de 18 a 29 anos da cidade de São Paulo. A iniciativa está em sua terceira edição e neste ano será realizado de forma online. As aulas serão realizadas entre os dia 26 a 30 de outubro e ensinam os alunos, desde os conceitos básicos da abertura de um negócio como o cadastro,e um MEI até noções de marketing e gestão de recursos.

9 – Black Friday 2020: aprenda com as grandes empresas de tecnologia

Data: dia 27 de outubro, das 10h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Black Friday é a data mais esperada pelo varejo e, muitas vezes, pelos consumidores. Mas o que esperar e fazer no maior dia das vendas em 2020, investindo ainda mais em tecnologia? A resposta será a discussão central do evento online “Black Friday 2020: Aprenda com grandes empresas de tecnologia”, promovido pela NR-7 Comunicação em parceria com a NZN. O evento abordará temas como: pagamentos digitais, logística, dados e comunicação, tendências e cases. Estarão presentes especialistas de marcas referências em tecnologia como: Infracommerce, RankMyApp, Winnin, Zee.Dog, Squid, Liftit, Olist, Claranet, Stark Bank, Yapay, Tray e NZN.

10 – Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas

Data: dia 27 de outubro, às 16h

Custo: gratuita

Inscrições: pelo site

No dia 27, terça-feira, a WK Sistemas, empresa de ERP, vai promover um webinar para debater a importância de uma boa gestão financeira para pequenas e médias empresas. Os convidados Odair Behnke, gestor de canais da WK, e Fernando Carvalho, consultor comercial da empresa, vão trazer dicas de como fazer fluxo de caixa, a importância da automatização e como uma boa gestão pode impulsionar o negócio.

11 – Startup University

Data: a partir de 27 de outubro

Custo: 2.849 reais

Inscrições: até dia 27, pelo site

A 49 educação, criada no Vale do Silício para ajudar pessoas a construírem e desenvolverem startups, está com inscrições abertas para a sexta turma do programa Startup University. Com uma metodologia própria voltada a uma aplicação prática e resultados concretos, o curso contém aulas online, conteúdos exclusivos, contato com especialistas e mentorias periódicas. O programa tem duração de sete semanas e conta com dois encontros semanais ao vivo. Ao final do curso, o aluno é apresentado para investidores e introduzido ao ecossistema de negócios e inovação.

12 – Bootcamp – Black Friday

Data: dia 27 de outubro, das 14h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Ainda dá tempo de se preparar para a Black Friday! O Bootcamp é uma iniciativa do CAMP para orientar, acelerar e ajudar o empresário e empreendedor que está se preparando para a maior data de vendas do varejo. Serão 6h de conteúdo em tempo real, onde especialistas ajudarão os participantes a ativar sua loja e criar campanhas no Facebook e no Instagram para divulgar seus produtos e atrair clientes qualificados.

13 – PIX Talks | 4ª Edição

Data: dia 27 de outubro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O PIX Talks vem sendo realizado pela Matera para sanar dúvidas sobre os pagamentos instantâneos no Brasil, e a 4ª edição contará com a participação especial de Breno Lobo, do Banco Central, um dos idealizadores do Pix no BC e responsável pela coordenação do projeto de implantação desse novo meio de pagamento, e de Mauricio Santos, diretor de soluções e produtos financeiros da Claro.

14 – Preparação para a educação no pós pandemia

Data: dia 27 de outubro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com a participação de Enilton, presidente da WR3 EaD Consultoria, empresa de consultoria em Educação a Distância, e da Izabella que atua como Customer Success na Sambatech, o webinar vai discutir quais são as tendências previstas para a educação após o fim do período de isolamento social, para os profissionais que buscam atualização sobre EaD. Durante o evento, serão abordados assuntos como previsões para o futuro da educação, a hibridização da educação, como lidar com a evasão de alunos, estratégias para atrair novos estudantes, entre outros.

15 – Fraudes com PIX: Perguntas e Respostas

Data: dia 27 de outubro, às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Axur vai unir o time da Febraban e do Nubank para falar sobre segurança digital no processo de cadastramento do PIX. Qual o principal risco de segurança no momento do cadastramento das chaves? Como serão protegidos os dados sensíveis contra vazamento? Quais são os riscos com as chaves em caso de roubo ou perda de celular? Tudo isso e muito mais será respondido pelos especialistas convidados.

16 – CoSafe – Webinar sobre Gestão de Crise e Continuidade de Negócio

Data: dia 28 de outubro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Devido ao cenário de crise que as empresas vêm enfrentando, a preservação das atividades e a integração com propósito pode minimizar impactos. Com o objetivo de apontar a eficiência nas operações de security, demonstrar a importância da resposta à emergências e abordar ações de gestão de crises e continuidade de negócio, a CoSafe, plataforma digital de gestão de crise, fala sobre a “Influência da Crise nas Infraestruturas Críticas”, em evento gratuito, no próximo dia 28.

17 – LIFTLab – Casos de sucesso e porque participar

Data: dia 28 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT) do Banco Central vai apresentar projetos inovadores que podem fazer a diferença no mercado financeiro brasileiro. Entre eles, está o case da Antecipa Fácil, que por meio do cofundador Elber Laranja vai falar sobre uma iniciativa que visa oferecer maior segurança para Empresas Simples de Crédito (ESC). O encontro terá moderação de Rodrigoh Henriques, líder de Inovação na Fenasbac, e de André Siqueira, coordenador do LIFT no Banco Central.

18 – Webinar Felicidade no trabalho – Safe Place to Work

Data: dia 28 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A plataforma Safe Place to Work promove um webinar com o tema “Felicidade no trabalho”. O evento será conduzido por Daniel Moral e Murilo Toporcov, e terá a participação do jornalista Fernando Rocha, da diretora da Reconnect | Happiness at Work Renata Rivetti e da psicóloga Virginia Planet. O encontro abordará como as organizações e colaboradores podem conquistar a felicidade no ambiente de trabalho.

19 – Saúde Mental nas Empresas

Data: dia 28 de outubro, das 17h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento tem o objetivo de trazer psicanalistas, terapeutas e executivos de grandes marcas para falarem sobre a urgência do tratamento da saúde mental de gestores e colaboradores das organizações.

20 – Reconhecimento por Imagem na Prática: o sucesso da Danone com o Involves Stage

Data: dia 28 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O uso da inteligência artificial para tornar a operação de trade marketing mais eficiente é o tema do webinar “Reconhecimento por Imagem na Prática: o sucesso da Danone com o Involves Stage”. Participam da conversa o diretor de merchandising na Danone Nutricia, Guilherme Mendes, o gerente de contas da Involves, Rafael Boiko, e o diretor de produto da Involves, Gabriel Vieira. No webinar será abordado como a tecnologia aumenta a produtividade da equipe de campo e garante informações precisas ao trade.

21 – A importância do marketing digital para pequenos negócios

Data: dia 28 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Na live desta semana, Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, recebe a empresária e jornalista Kiara Lacerda, CEO e cofundadora da START Marketing Digital, agência de ideias online criada em 2015, que abrange ações de branding e gestão de marca nas redes sociais. Sob o tema “A importância do marketing digital para pequenos negócios, Kiara explica que ter uma presença online de qualidade está ligada à maneira como a sua marca se posiciona e interage na internet para mostrar-se relevante, confiável e como se relaciona com o seu público alvo.

22 – Workshop Passaporte Wakanda

Data: dia 28 de outubro, às 19h

Custo: de 10 a 97 reais

Inscrições: pelo site

A Escola ELAS já impactou mais de 8.000 mulheres e 40 clientes por meio de workshops, palestras e treinamentos. Um deles é o Workshop “Passaporte Wakanda”, uma vivência focada em despertar a autoestima e o pertencimento da mulher negra.

23 – Projeto Mil Amigos

Data: dia 28 de outubro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

O especialista em vendas Leandro Branquinho está ajudando empresários e vendedores que estão passando por algum tipo de dificuldade nas vendas. O projeto Mil Amigos tem como objetivo empoderar 1000 pessoas em mentorias de 1 hora com cada uma destas pessoas. No dia 28 de outubro, através de uma live no Instagram, Branquinho vai compartilhar algumas das histórias das pessoas que já participaram e mostrar o que é necessário fazer para ser uma das 1000 pessoas.

24 – Inova Trade Show

Data: dias 28, 29 e 30 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Estão abertas as inscrições para o Inova Trade Show 2020, evento de inovação e empreendedorismo que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de outubro, em formato totalmente digital. Em sua 7ª edição e realizado pela Fundação Fórum Campinas inovadora (FFCi), traz em sua programação webinares sobre inovação aberta, tecnologia para o futuro da indústria, startup de hardware e agronegócio, além de rodada de negócios. A rodada de negócios, destaque nas últimas edições e com mais de 300 reuniões realizadas em 2019, também foi mantida e prevê conectar empresários, empreendedores e pesquisadores em encontros online.

25 – Atividade criminosa online no Brasil: dados do 3º trimestre

Data: dia 28 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O novo Relatório Trimestral de Atividades Criminosas Online no Brasil está chegando com todas as atualizações do cenário brasileiro de phishing, malware, vazamento de dados, pirataria, usos de marca e outros perigos digitais. A novidade é que Brasil se apresenta como campeão mundial em alguns desses golpes. No webinar gratuito, que acontecerá dia 28 de outubro, quarta-feira, às 15h, os especialistas da Axur vão mostrar em primeira mão todos os dados, gráficos e novidades para que você possa aprimorar ainda mais a sua gestão de riscos.

26 – Programa FCA Challenge FIEMG Lab

Data: a partir do dia 28 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O FCA Challenge FIEMG Lab é o programa de inovação aberta que tem o objetivo de aplicar novas tecnologias que atuem na solução dos dois desafios propostos por um dos maiores grupos automotivos do mundo.

27 – Proteção de Dados Cibernéticos sob a Ótica Jurídica

Data: dia 29 de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A equipe do Zilveti Advogados se reunirá na próxima quinta-feira para debater o tema da Proteção de Dados Cibernéticos. Fernando Zilveti e Marcela Cavallo vão levantar as principais dúvidas em relação ao tema, além de discutir também o entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

28 – Como ter sucesso em uma startup de Moda

Data: dia 29 de outubro, das 14h30 às 15h20

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Startup de Moda, é possível? Este é o tema que será abordado por Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de moda, na mesa 04 do Focus Fashion Summit 2020. A palestra gratuita que também terá a participação de personalidades como Felipe Sanchez da Global Química e Moda e Eduardo Cristian do Costurando o Sucesso falará sobre os principais fatores que os empreendedores do setor de moda devem ter em mente para um modelo de negócio sustentável no mercado atual.

29 – Programa Plano C – De comunicação e conexão

Data: dia 29 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No Youtube do Programa Plano C, os especialistas em comunicação e conexão Mayra Pugliesi, Andrea Duque, Bia Kobal, Jaqueline Placeres e Weslley Zapff irão falar aos espectadores sobre como abrir um negócio, empreender, vender e divulgar serviços e produtos.

30 – Wavy CONNECT @Home

Data: dia 29 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para garantir o equilíbrio entre excelência operacional e inovação é necessário promover uma cultura ambidestra na organização. Instruir empresas neste sentido é o objetivo da próxima edição do Wavy CONNECT @Home, webinar promovido pela WAVY Global, com participação de Maiara Lemos, Especialista de Data & Analytics e Matheus Espanhol, Gerente de D&A, da Wavy.

31 – Agrotech: IoT e Machine Learning aplicados ao Agronegócio

Data: dia 29 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A SGA Tecnologia Inteligente, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, promoverá o webinar “Agrotech: IoT e Machine Learning aplicados no agronegócio” com a presença do Mauro Carrusca, presidente e fundador da KER Innovation, e Walison Abreu, diretor de Data e IA da SGA Tecnologia, para discutirem sobre a evolução do setor de agronegócios e como o uso de tecnologias como loT e Machine Learning podem melhorar os processos internos, aumentar a produtividade e a lucratividade do setor.

32 – UX Research para cidades inteligentes

Data: dia 31 de outubro, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A DUXcoworkers, empresa pioneira no Brasil a fazer das boas práticas de UX uma cultura de trabalho, promoverá gratuitamente mais uma edição do UXcoffee com a temática ‘UX Research para Cidades Inteligentes’, que pretende discutir como a falta de diálogo entre os projetos urbanos e a comunidade em que eles se situam, pode se tornar um obstáculo para o desenvolvimento de cidades inteligentes. O evento é uma iniciativa que tem por objetivo integrar não só a comunidade de User Experience, como todos aqueles que têm interesse em saber mais sobre o assunto e a ideia é que todos os participantes colaborem compartilhando conhecimento, pontos de vista, expertises e experiências.