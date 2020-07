A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana. Confira abaixo:

1 – Live Magic Morning

Data: dias 6, 8 e 10 de julho, às 8h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Pensando em minimizar os riscos e dores, causados por esse momento de quarentena, o especialista em marketing de diferenciação Pedro Superti realiza lives com conteúdos gratuitos para ajudar empresários, colaboradores, profissionais liberais a se alinharem com as mudanças de mercado causadas pelo novo cenário.

2 – WAVY Connect Home



Data: dia 6 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: limitadas, pelo site



O WAVY Connect Home vai falar sobre como as empresas podem transformar o negócio fazendo uso do WhatsApp. A ideia é mostrar como o aplicativo pode ser uma ferramenta de comunicação eficiente e estratégica para as empresas, apontar cases de uso, dicas práticas para se ter sucesso com o canal e como as organizações podem implementá-lo. Os palestrantes são Ana Mori, gerente de parcerias estratégicas na WAVY e Marcos Oliveira, gerente de business development no WhatsApp.

3 – LGPD – Pontos de atenção com o seu ERP



Data: dia 7 de julho, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A empresa WK Sistemas vai promover um webinar gratuito para debater os aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, O evento vai abordar questões como as medidas que precisam ser adotadas pelas empresas e como se preparar para prevenir possíveis riscos de incidentes de segurança com dados pessoais. O webinar vai ser mediado por Odair Behnke, que é especialista em gerenciamento de projetos de TI, e vai contar com a participação de Marcio Tomelin, diretor de produto e mercado da WK, e Marlon Volpi, advogado especializado em Direito Digital.

4 – Gestão de mudanças: importância e principais conceitos



Data: 7 de junho, às 10h

Custo: 80 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A pandemia do novo coronavírus veio confirmar que “a única coisa que se mantém constante é a certeza da mudança”. Mas como se adaptar e adaptar os negócios aos novos tempos e transformações abruptas? Neste curso da Casa do Saber Rio, Wanderlei Passarella, mestre em administração de empresas e bacharel em Economia pela FEA-USP e ex-presidente da Petroflex, vai abordar o que é, a importância e como se aplica a gestão de mudanças.

5 – Talk Show Consciente – Dialogando sobre novos tempos: Inovação e pioneirismo, o propósito na prática



Data: 7 de julho, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Patrícia Braile, vice presidente do Instituto Ética Saúde, é a segunda convidada do Talk Show Consciente, promovido pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) e pelo inovabra habitat. Ela conversará com Dario Neto, diretor geral do ICCB, sobre inovação e propósito na prática. O Talk Show Consciente é uma série de encontros virtuais com grandes nomes dos negócios e do empreendedorismo brasileiro sobre o momento atual, suas decisões e seu dia a dia nas empresas, além de suas experiências pessoais em tempos de pandemia.

6 – Posicionar, Planejar e Executar a Responsabilidade Social Empresarial



Data: dia 7 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O posicionamento de marca é fundamental para conectar os consumidores com a essência e os valores da empresa. Contudo, com um público cada vez mais exigente e ativo nos canais digitais, é necessário que este posicionamento seja sólido, verdadeiro e socialmente responsável. Pensando nisso, a eSolidar e a empresa de consultoria Umbigo do Mundo se uniram para apresentar dicas de como a sua empresa deve fazer o posicionamento social da sua marca e planejar ações de responsabilidade social empresarial.

7 – Uma visão para o Open Banking no Brasil

Data: dia 7 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O Nubank e a FData (Associação de Dados Financeiros e Tecnologia) promovem um webinar para discutir definições técnicas do Open Banking, previsto para entrar em vigor gradualmente a partir de novembro deste ano. O evento, gratuito, vai contar com a participação de Bruno Diniz, diretor da FData na América do Sul, Jonas Abreu, engenheiro do Nubank e de Mariana Cunha e Melo, gerente de Políticas Públicas da fintech.

8 – Diversidade nas empresas: responsabilidade e comprometimento com a inclusão



Data: dia 7 de julho, às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A transmissão ao vivo tem como objetivo falar sobre o encerramento do mês LGBTI+ e explicar o que as grandes empresas têm feito para gerar empregos visando a diversidade e inclusão, ainda mais se tratando de um cenário atípico. Quem conduz a live é Mônica Schimenes, que atua há mais de 20 anos no mercado como fundadora e presidente do grupo de comunicação MCM Brand Group. Seu convidado é Reinaldo Bulgarelli, sócio-diretor da Txai Consultoria e Educação e Secretário Executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.

9 – Aprenda a vender pela internet



Data: dias 7, 8 e 9 de julho, das 15h às 18h

Custo: 397 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O programa da Startse ensina o empreendedor a digitalizar seu negócio, fazer com que sua loja virtual seja encontrada pelos consumidores e a vender via marketplace ou redes sociais. Também dá dicas de como se destacar em meio a tantos ecommerces na internet. Os alunos têm acesso a estudos de caso de empresas que conseguiram criar operações de venda online rapidamente e a material de apoio para utilizar após as aulas.

10 – Teias para Startups: Financiamento, Investimento e Fomento à Inovação Durante e Pós-Pandemia

Data: 7 de julho, das 16h às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O programa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações abre espaço para o debate sobre como os ecossistemas brasileiros de startups estão conseguindo se financiar em meio à pandemia. Assim, o objetivo é discutir alternativas, instrumentos e mecanismos para dar sequência ou iniciar projetos de inovação no novo contexto. Entre os palestrantes estão Bárbara Alvim Raymundo, sócia executiva da Ória Capital; Amure Pinho, presidente da ABStartups (Associação Brasileira de Startups); Rodrigo Baer, sócio executivo da Redpoint e Ventures. Maria Rita Spina Bueno, diretora executiva da entidade Anjos do Brasil, será a mediadora.

11 – Futuro Plurais: a relação entre consumidores e marcas



Data: dia 7 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Consumidores se tornam mais atentos às questões sociais e buscam por companhias mais transparentes, justas e que lutam por igualdade, por meio de um posicionamento claro em diferentes causas. Quais os desafios, oportunidades e tendências neste momento? Lígia Krás, UX researcher e antropóloga da ilegra, se une à Tereza Payne, creative assistant no Distrito para discutir o papel da tecnologia e como empresas podem desenvolver uma sociedade mais inclusiva, soluções mais personalizadas e atuações mais transparentes perante o uso de dados de seus clientes.

12 – Product Masterclass



Data: 7 julho a 26 de agosto, às 19h

Custo: de 15 a 100 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A 1ª edição do Product Masterclass, produzido pela BossaBox, contará com série de 20 encontros ao vivo para absorver o que os principais profissionais do mercado de tecnologia estão discutindo dentro das maiores empresas do país. O evento promove uma visão holística de produtos digitais, abordando todos os lados desse universo. Agile, Frameworks e UX, além de tendências em tecnologia, dados e inovação estão entre os tópicos a serem discutidos.

13 – Symplifique na Rede – Corporativo



Data: dia 7 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A startup de eventos Sympla promove a quarta edição do Symplifique na Rede, que vai abordar o mercado corporativo e como o segmento precisou se adaptar e ser resiliente em tempos de pandemia. O mediador Gabriel Temponi, diretor de marketing da Sympla, vai realizar o debate com Denis Braguini Bevacqua, diretor de eventos na América Latina da Resultados Digitais, Bernardo Dinardi, fundador e presidente do Xxplode Group e Shandra Ferrari, da VTEX.

14 – Negócios Digitais e Growth Marketing



Data: dia 7 de julho, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste evento online, feito via Zoom, o coordenador do curso de Marketing Digital e Growth da escola de negócios Tera, André Senna, abordará como desenvolver o mindset de Growth; quais são as principais habilidades e competências do profissional de Growth Marketing; quais os desafios de crescimento para os negócios digitais; e como começar uma cultura de experimentos e métricas de Growth na sua empresa.

15 – Aquário Caminhos para a Transformação Digital nas empresas



Data: 7 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Casa Firjan realiza o encontro online e gratuito Caminhos para a transformação digital nas empresas. Na oportunidade, três especialistas vão debater esse novo cenário que, desde o início da pandemia, exige que empresários reestruturem seus modelos de negócio. Participam Lisiane Lemos, especialista em transformação digital e Conselheira ONU; Ruy de Quadros, professor do departamento de política científica e tecnológica da Unicamp; e Denis Chamas, gerente de transformação da Philip Morris Brasil.

16 – Como lançar seu produto on-line



Data: dia 7 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: por e-mail, para keyla@suanacao.com.br e camila@suanacao.com.br

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Realizado pela comunidade de empresários Nação Empreendedora, o webinário sobre como lançar seu produto online terá participação de Gabriel Delboni, atuante na área de marketing digital e especialista em copys, processos e estratégias de lançamentos digitais, e Alexandre Guerra, um dos fundadores da Nação. O encontro tem o objetivo de mostrar para os empresários as melhores formas de lançar seu produto e tornar ele atrativo para o mercado.

17 – hub20



Data: dos dias 8 a 10, das 18 às 21h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Edição online da conferência anual para educadores e gestores do segmento realizada pelo programa bilíngue Edify. A partir de julho, será realizada mensalmente e o foco, neste primeiro mês, será uma imersão no volta às aulas. Na quinta-feira, 9/07, um dos criadores do método de ensino da “sala de aula invertida”, o autor americano Jon Bergmann, é o convidado, para falar sobre “Metodologias ativas no volta às aulas”.

18 – Feira Virtual de Franquias

Data: 8 de julho, horários agendados

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link por e-mail

A feira tem formato inovador, no qual interessados em empreender no segmento do franchising podem agendar um horário e conversar com o responsável pela marca. Entre os participantes estão as marcas Bob’s, Emagrecentro, Fini, Maybelline, Jan-Pro, e Limpeza com Zelo.

19 – Webinar sobre o rumo dos investimentos em educação no país



Data: dia 8 de julho, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A Luminova, rede de ensino do Grupo SEB, promoverá um bate-papo ao vivo com o jornalista Alexandre Garcia e diretores da escola para debaterem sobre os cenários econômico e político atuais e as perspectivas que investidores do ramo educacional devem esperar para o futuro.

20 – Webinar Sólides e Gympass



Data: dia 8 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

Evento promovido pela plataforma de RH Sólides contará com a participação de Mônica Hauck, fundadora da Sólides, e Renato Castelo Branco, diretor de client success da Gympass. Eles irão mostrar como as empresas tem trabalhado para gerir e melhorar a saúde mental dos colaboradores. Além disso, o evento também contará com dicas de como um negócio deve se preparar para a retomada.

21 – Efeitos nos shopping centers e aeroportos



Data: 8 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Com a participação de executivos do setor de aeroportos e shopping centers, o webinar vai abordar possíveis oportunidades trazidas pela pandemia, quais os principais desafios a ser enfrentados pelos setores durante a crise e como será o novo consumidor. O evento terá a participação de Dani Glickmans, diretor do Shopping Center 3, de São Paulo; Ricardo Gesse, diretor geral do Floripa Airport; Fernando Flauto, especialista em segurança aeroespacial e diretor de cybersecurity da Crowe; Marcelo Lico, presidente do Grupo Crowe.

22 – Como fazer gestão de talentos a distância

Data: dia 8 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

Onde:

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo em seus negócios. No dia 8 de julho, ele recebe Alessandra Miliatti, gerente de gente e gestão da Vedacit, em um bate papo sobre como fazer a gestão de talentos à distância.

23 – Cenários Futuros do Mercado Pós-Covid-19



Data: 8 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

A Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), por meio da Vertical Manufatura promove o webinar “Cenário Futuros do Mercado Pós-Covid 19”. O painel com especialistas irá abordar as tendências conforme a pandemia evolui no Brasil e no mundo; a velocidade e modelo de inovação e reinvenção em cenário pandêmico e pós pandêmico; a importância da capacidade de adaptação; os impactos na indústria pós-coronavírus, dentre outros temas. A mediação será de Tulio Duarte, diretor da vertical manufatura ACATE. Rodrigo Pereira, superintendente de novos negócios, inovação & corporate venture na B3 e Daniel Alves, cofundador e estrategista transformacional na MODO8 Aceleradora, são os convidados.

24 – Planejamento sucessório



Data: dia 9 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O debate sobre a criação de estruturas societárias e vantagens fiscais será o foco da próxima live realizada pelo Zilveti Advogados, mais uma da série que visa informar a sociedade brasileira sobre aspectos jurídicos que afetam as empresas no país, principalmente durante a pandemia de covid-19. Fernando Zilveti, Roberto Codorniz e Marcela Ruiz Cavallo vão debater a questão desde a perspectiva da esfera cível, levantando aspectos sobre como planejar a sucessão e detalhes sobre a esfera tributária.

25 – Webinar ANPEI: Inovar mais e melhor



Data: dia 9 de julho, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras se une a grandes empresas de inovação para debater, em um encontro online, as principais práticas das empresas para serem consideradas de fato inovadoras e receberem o título de top innovators. Participam da live Paulo Ganfolfi, diretor de operações P&D e inovação LATAM na 3M; Durval Garcia, gerente técnico de inovação na GAC-Group; e Anderson Oba, diretor comercial, de marketing e inovação na Nitro.

26 – Os desafios para manter um ambiente de confiança mesmo em tempos de Home Office



Data: dia 9 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A transmissão ao vivo tem como objetivo falar sobre o direcionamento das empresas mediante ao cenário econômico, tendo como base os novos aprendizados, crises emocionais, organização de projetos, empatia pela realidade das pessoas, jornadas alternativas, situações de covid-19 de pessoas próximas, entre outros. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, fundadora e presidente da empresa de comunicação MCM Brand Group. A convidada é Andrea Regina, consultora especializada em Sustentabilidade e Inclusão.

27 – Webinar Sólides e Catho



Data: dia 9 de julho, às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

Evento promovido pela plataforma de RH Sólides contará com a participação de Mônica Hauck, fundadora da Sólides, e Regina Botter, diretora de operações da Catho. Elas irão mostrar como melhorar e tornar mais estratégicos os processos de recrutamento e seleção pós pandemia. Além disso, as profissionais também falarão sobre o uso das tecnologias para a redução de custos ligados aos processos de RH.

28 – Transformação digital: o papel central do RH na inovação das organizações



Data: 9 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso pelo e-mail

Grandes profissionais do mercado vão discutir o papel do RH nas empresas quando o assunto é inovação. Serão discutidos quais os mindsets, responsabilidades e ações que devem ser tomadas pelo departamento de recursos humanos para aderir à transformação digital. Participam Mariana Dias, presidente da Gupy; Luiz Felipe Massad, diretor de gestão de pessoas do Magazine Luiza; e Gustavo Vitti, diretor de pessoas do iFood.

29 – Mentoria em Marketing Digital para empreendedores



Data: 9 de julho, das 17h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O mercado contábil no Brasil está mudando: a contabilidade digital já é uma realidade. Para preparar escritórios a entender e inovar nas ofertas de serviços mais competitivos e consultivos, frente a uma concorrência que também se moderniza, a DPG e a Intuit QuickBooks prepararam uma aula ao vivo sobre Marketing Digital para empreendedores.

30 – Mercado de eventos e modelos de negócios



Data: 9 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Nesta live, Renato Menezes, presidente da rede de organização de eventos VIVA Eventos, conversa com Raphael Mattos, empreendedor e YouTuber, dono do maior canal sobre franquias do país. Os dois irão discutir o mercado de eventos brasileiro e o futuro do setor após a pandemia de coronavírus.

31 – O Mundo Mágico do Varejo – Construção civil



Data: dia 9 de julho, às 20h30

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

O consultor de varejo Marco Quintarelli convida Hiroshi Shimuta, presidente da Nicom, de materiais de construção, para uma conversa sobre o comportamento do segmento das lojas de materiais de construção na pandemia de covid-19. Serão abordados assuntos como o impacto da crise no setor, o perfil das compras neste período e o legado pós pandemia.

32 – Fortes Summit

Data: dia 10 de julho, das 11h às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

No evento de tecnologia contábil e empresarial Fortes Summit, o diretor de vendas da Fortes Tecnologia, Felipe Roque, e Diego Cordovez, fundador da startup Meetime, irão falar sobre estratégias de prospecção para aumentar o faturamento e conquistar mais clientes.

33 – InEvent Open House



Data: 10 de julho, das 12h às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Evento focado para empreendedores, gerentes de marketing e diretores com o objetivo de ajudá-los a transformar seus eventos em experiências online, tirando o máximo proveito dos recursos possíveis de serem explorados. Serão 11 momentos em que profissionais gabaritados em eventos online da InEvent compartilharão trocas de conhecimento sobre criações de site, reuniões de negócios individuais em eventos virtuais, email marketing e integração com Sales Force.

34 – Olist Talks – Gestão Financeira para o Mercado Digital



Data: dias 10 e 11 de julho, das 13h às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo Facebook e pelo YouTube

Para auxiliar os empreendedores a aproveitarem o potencial do e-commerce nesse momento, a startup Olist criou um evento online voltado à digitalização do varejo e à reinvenção da forma de fazer negócios. No dia 10, o coordenador de marketing do Olist, Igor Castanho, e Marcelo Roque, presidente da Preço Curto conversam sobre precificação de produtos para e-commerce. No dia 11, para falar sobre o impacto econômico para as empresas ao iniciar uma operação de venda online, Saulo Marti, diretor de marketing e financeiro do Olist, e Eduardo Ferraz, irão debater o tema com o Luciano Tavares, presidente da Magnetis.

35 – Workshop de Oratória



Data: dia 11 de julho, das 9h às 13h

Custo: 397 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Escola ELAS, startup focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres, promove o Workshop de Oratória, um treinamento de comunicação pessoal de quatro horas, com técnicas e dicas de como alcançar resultados em suas apresentações e reuniões. O objetivo é atribuir confiança e segurança para mulheres se posicionarem em suas vidas pessoal e profissional.