25 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar agora.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – Quer vender mais na Black Friday?

Data: de 12 a 16 de outubro, às 19h20

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Black Friday está chegando e para te ajudar a montar a estratégia do seu negócio para essa data, Alfredo Soares, cofundador do Gestão 4.0, reuniu alguns dos principais nomes do e-commerce e varejo brasileiro para uma série de lives.

2 – Global Bar Week

Data: de 12 a 18 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento digital inédito no setor de bebidas, o Global Bar Week é uma iniciativa do BCB, que soma as edições de São Paulo, Berlin e Brooklyn, mais a feira londrina, Imbibe. Com o principal objetivo de fomentar a troca de experiências entre profissionais e empresas, o evento trará uma programação com produtos e conteúdo técnico em um ambiente confortável para networking e atualização de conhecimento.

3 – Mentoria coletiva: aspectos jurídicos na prática

Data: dia 13 de outubro, às 19h

Custo: a partir de 30 reais

Inscrições: pelo site

Idealizado pelo Grupo Nexxera, a mentoria vai abordar o mundo jurídico dos negócios de impacto e startups e você terá a oportunidade de tirar dúvidas e trocar uma ideia de forma simples e aberta com o advogado facilitador, Guilherme Heusi, Gestor Jurídico do Grupo Nexxera. O evento também terá facilitação do mentor Prof. Dr. Geraldo Campos.

4 – Global Summit Telemedicine & Digital Health 2020 – Conheça a medicina do futuro

Data: de 13 a 16 de outubro

Custo: de 200 a 500 reais

Inscrições: pelo site

Com quatro dias de duração, o Global Summit reúne especialistas internacionais e nacionais para debater as tendências que estão transformando o mundo da saúde. A programação, focada em conteúdo, experiências e negócios, inclui temas em telemedicina e saúde digital de interesse para médicos, profissionais, instituições e entidades de saúde, indústria e governo, entre outros. O Global Summit Telemedicine & Digital Health é uma iniciativa da Associação Paulista de Medicina (APM) em parceria com o Transamérica Expo Center.

5 – Perguntas e respostas sobre vendas online

Data: dia 13 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Pedro Rabelo, presidente do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seu próprio e-commerce, comanda a live que vai tirar as principais dúvidas dos lojistas que estão começando o negócio online, por exemplo: como precificar um produto, como ser influenciador da própria marca, como entender o seu público, como vender estoque parado, fazer promoções, oferecer fretes grátis, como vender pelo Direct e WhatsApp usando seu site, como criar conteúdos que engajam.

6 – Content Insights 2020

Data: dia 14 e 15 de outubro, das 14h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A NZN, um dos principais players para soluções de publicidade e comunicação, promove durante os dias 14 e 15 de outubro o evento Content Insights 2020, 100% online e gratuito apresentando grandes profissionais do mercado para movimentar discussões e trazer insights para quem deseja aumentar a sua presença digital de forma inteligente e estratégica.

7 – Fraudes com PIX: entenda os riscos e como se prevenir

Data: dia 14 de outubro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O PIX está tomando forma e já aparece por todas as propagandas possíveis. O futuro do mercado financeiro chegou no Brasil, e uma previsão já é mais do que certeira: os cibercriminosos evoluem junto – ou até antes – das inovações. Em um webinar gratuito, especialistas da Axur se unem aos times do Nubank e da FEBRABAN para contar o que já vem sendo falado na deep e dark web. Desde as possibilidades de ataques ao QR Code e às chaves individuais, até as formas que os dados podem ser capturados ou vazados.

8 – Tech Talks By Navita – Reduzindo custos corporativos

Data: dia 14 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Idealizado pela Navita, o Tech talks estréia no dia 14 de outubro reunindo grandes nomes para discutir em um evento 100% online e interativo as principais questões envolvendo tecnologia no mercado. No primeiro episódio, entre em cena um debate sobre o cenário econômico brasileiro e como suas projeções incertas estão moldando as relações das empresas com seus custos. Reduzir os gastos nunca foi tão importante!

9 – Startup Day

Data: dia 14 de outubro, das 18h às 21h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Se você é empreendedor, tem uma startup, deseja captar investimento ou apenas receber um feedback de investidores super qualificados, participe do Startup Day. Haverá uma sessão com 6 pitches e na sequência um painel com especialistas, investidores e empreendedores.

10 – Live CientificaMENTE – Zoom Fatigue

Data: dia 14 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o intuito de abordar o que é o Zoom Fatigue e como evitar a exaustão mental através do mindfulness, a live promovida pela AVAX Psi contará com a participação da Dra. Ana Carolina Peuker, Dra. Monalissa Dantas Alves e o Dr. Marcelo Trombka. A iniciativa faz parte do projeto CientificaMENTE e será realizado em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental.

11 – Os 10 Mandamentos da Nova Gestão

Data: dia 14 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Renato Mendes, autor do best-seller Mude ou Morra, mentor da Endeavor Brasil, professor na pós-graduação de marketing digital do Insper e da PUC-RS e especialista em temas como startups e empreendedorismo com mais de 19 anos de experiência, criou os “10 Mandamentos da Nova Gestão”, um webinar com o objetivo de ajudar empresas da economia tradicional a fazerem a transição para os modelos de gestão da nova economia.

12 – Fórmula Black

Data: dia 14 de outubro, às 21h

Custo: 1.797 reais por ano

Inscrições: pelo site

O Programa Fórmula Black é uma mentoria em grupo baseado no conceito americano Hotseat. São encontros mensais e online que tem por objetivo oferecer aos empresários, líderes e profissionais liberais acesso a um diagnóstico e planos para traçar um processo de ascensão e potencialização dos negócios. A Mentoria anual é realizada pela Mentora de Negócios e palestrante, Karina Pólido especialista em produtividade, vendas e comportamento de consumo.

13 – Análise e Cultura de Dados

Data: de 14 a 16 de outubro

Custo: 599 reais

Inscrições: pelo site

Ser guiado por dados para todas as ações desempenhadas, fora a tomada de decisão, é essencial para qualquer empresa que, no mercado moderno, deseja obter destaque. Não se trata de algo inovador, mas de uma realidade que muitas organizações se negam a reconhecer – e já estão sendo deixadas para trás. Visando ajudar empresas do mais diversos setores a conquistar melhores resultados, a BIX Tecnologia promove o curso de análise e cultura de dados.

14 – Salesforce Live Brasil

Data: dia 15 de outubro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Salesforce Live Brasil é um evento totalmente online e gratuito, realizado pela Salesforce, que discutirá o imperativo digital, capitalismo de Stakeholder, proposito e confiança. Serão mais de 15 sessões com clientes da companhia, líderes e especialistas, compartilhando suas perspectivas sobre como inspirar os colaboradores e clientes a navegar pela mudança, inovar para o futuro e acelerar a jornada de volta ao crescimento.

15 – LGPD na prática dos departamentos internos das empresas

Data: dia 15 de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A equipe do Zilveti Advogados abordará na live desta semana a aplicação da legislação nas atividades internas das empresas. Fernando Zilveti e Marcela Cavallo debatem junto aos ouvintes como as empresas podem agir para colocarem a LGPD na prática interna diária.

16 – 1º Café com Empreendedoras de Jaboatão dos Guararapes – Online

Data: dia 15 de outubro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento é uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras. Programação: palestra com a doutora Oscalina Márcia, médica ortopedista, empreendedora e professora, e palestra com Marcela Quiroga, especialista em vendas diretas e empreendedora.

17 – Mobile Black Friday – como ter uma Black Friday de sucesso

Data: dia 15 de outubro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A startup RankMyApp reuniu especialistas do mercado de mobile marketing para comentar suas expectativas para a Black Friday 2020. Nesta live, participam Paula Balestrim, da Marisa, e Léo Xavier, da Môre.

18 – Repensando o jornalismo: desafios e novas possibilidades

Data: dia 15 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O t-talk, iniciativa para promoção de debates em lives semanais direcionadas a empreendedores, gestores e candidatos, terá a participação do Caio Túlio Costa, jornalista e pioneiro em comunicação digital e cofundador do Torabit, junto com o Tiago Yonamine, especialista em recrutamento e presidente do trampos.co, e André Chaves, presidente da Leme Growth, para debaterem sobre as novas dinâmicas da comunicação digital, novos modelos de negócios para a indústria e dados aplicados ao jornalismo.

19 – Google Meu Negócio: tendências de buscas + colaboração entre marcas e varejo local

Data: dia 15 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O webinar, que é gratuito e será apresentado em inglês, contará com a apresentação de Felipe Samy, Diretor de Inovação da Gofind, plataforma que usa inteligência artificial para ajudar as pessoas a localizar produtos nas proximidades. O palestrante convidado é Joshua Pizarro, Gerente de Parcerias Estratégicas do Google, e um dos maiores especialistas em Google Meu Negócio no mundo.

20 – Webinar – A saúde mental dos empreendedores brasileiros

Data: dia 15 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar, para falar do estudo pioneiro sobre os efeitos da covid-19 na saúde mental dos empreendedores do Brasil, realizado em junho deste ano pela Troposlab, em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Marcela Mansur, professora e pesquisadora da UFMG, e Marina Mendonça, sócia e diretora de cultura e times da Troposlab, farão uma análise exclusiva sobre os dados coletados na pesquisa e os insights que eles geram para o cuidado com o futuro do ecossistema empreendedor brasileiro.

21 – Oficina de vendas e relacionamento com o cliente

Data: dia 15 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Patricia Sales, coach de mulheres empreendedoras, embaixadora RME, multiplicadora do programa Ela Pode e fundadora do Clube de Empreendedoras da Bahia, vai conversar com você, empreendedora, sobre vendas e relacionamento com o cliente.

22 – Inteligência Artificial como diferencial estratégico nos negócios

Data: dia 15 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A SGA Tecnologia Inteligente está promovendo o webinar “Inteligência Artificial como diferencial estratégico nos negócios”, com a presença de Sérgio Viegas, Digital Health Transformer, e Armindo Sgorlon, CEO da SGA Tecnologiam para falar sobre como essa tecnologia pode ajudar as empresas a alavancar os seus negócios.

23 – Live Blox e Pearson – Futuro do ensino superior e flexibilização curricular

Data: dia 16 de outubro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante o bate-papo, a empresa de educação Pearson e a startup Blox apresentarão os principais insights trazidos com os resultados do estudo Global Learner Survey, que ouviu milhares de estudantes em sete países ao redor do mundo, e irão debater em conjunto com os participantes sobre as grandes tendências que podem transformar a educação superior no Brasil.

24 – Extreme Tech Challenge Brasil (XTC Brasil)

Inscrições: até 16 de outubro, pelo site

Custo: gratuito

StartSe e Extreme Tech Challenge (XTC) realizarão o “XTC Brasil”, evento que visa elevar e apoiar startups brasileiras que estão construindo negócios revolucionários e com impacto positivo na sociedade. Startups brasileiras que estão construindo negócios com impacto social positivo nas áreas de saúde, educação, serviços financeiros, transporte, cidades inteligentes, tecnologia limpa ou facilitadora, energia, agropecuária, alimentos e água podem se inscrever no evento até o dia 16 de outubro. O XTC Brasil será realizado ao vivo e online no dia 30 de outubro, durante a Silicon Valley Web Conference.

25 – Grow Startup – Cresça seu negócio

Inscrições: até 30 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O BlackRocks Startups (BRS) – aceleradora de startups dedicada a promover empreendedores e executivos negros – anuncia um novo projeto: o Grow Startup – Cresça seu negócio, um programa de aceleração de startups que foca no crescimento econômico e escalável dos negócios. Esta é a primeira edição que será realizada em parceria com o banco BTG Pactual e selecionará oito startups que estejam em fase de pré-operação ou operação.