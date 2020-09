30 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista de cursos abaixo:

1 – StartpOn Norte

Data: de 14 a 16 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups) junto com líderes de comunidade dos estados do norte do Brasil, em parceria estratégica com a AWS e apoio da Ambev e Dell Technologies + Intel, lança o StartupOn Norte, na versão online, que tem como objetivo conectar e fortalecer as diversas comunidades de startups do Brasil. O evento, que contará com painéis e debates abertos para todo o público empreendedor sobre corporates&startups, economia digital e educação, trará também aproximadamente 120h de mentorias individuais e voluntárias com empreendedores de todo o país. Entre os porta-vozes, estão representantes da Ambev, Natura, Uninorte, Hackathon, Nedu, AprovaEAD, entre outros.

2 – Mind The Sec São Paulo 2020

Data: de 14 a 18 de setembro, das 8h às 18h

Custo: gratuito para membros, a partir de 340 para não membros

Inscrições: pelo site

O Mind The Sec São Paulo 2020, evento de segurança da informação, foi transformado em uma plataforma de streaming para profissionais do setor. O ingresso para a conferência será válido por um ano, e qualquer pessoa poderá assinar a plataforma para ter acesso aos conteúdos. O evento irá receber os maiores especialistas em cibersegurança do mundo, chefes de segurança da informação das maiores empresas brasileiras e representantes do poder público para debates sobre as tendências da indústria e os desafios e impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no setor.

3 – Webinar Chamada ANPEI e EMBRAPII para projetos de P,D&I

Data: dia 14 de setembro, das 15h30 às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar será apresentado o modelo de fomento Embrapii e a ANPEI irá explicar como pode apoiar a sua empresa a acessar os recursos disponíveis. Participam do evento Jorge Almeida Guimarães, diretor presidente da Embrapii, José Luis Gordon, diretor de Planejamento e Gestão da Embrapii, e Rafael Navarro, presidente da ANPEI. A moderação será de Filipe Cassapo, diretor da ANPEI, diretor do Instituto de Inovação em Eletroquímica Senai/PR e presidente do Enrich Brasil.

4 – UXcoffee – Pesquisas em UX Research e Metodologia Jobs To Be Done

Data: dia 14 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A DUXcoworkers, consultoria de UX e que há 10 anos atua com experiência em gestão remota, promoverá gratuitamente a quinta edição do UXcoffee, iniciativa que tem por objetivo integrar não só a comunidade de user experience, como todos aqueles que têm interesse em saber mais sobre o assunto. A ideia é que todos os participantes colaborem compartilhando conhecimento e experiências. Mediado por Melina Alves, fundadora da DUXcoworkers, este UXcoffee virtual irá discutir principalmente a importância de conhecer o usuário e suas aspirações através do método Jobs to be Done, que prega que se observe o consumidor pela ótica das necessidades para resolver a problemática e não mais convencê-lo de comprar o que se quer vender.

5 – 5º Congresso MICE Brasil – Reunir Para Retomar

Data: de 14 a 18 de setembro, das 17h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o tema “Reunir para Retomar”, a 5ª edição do Congresso MICE Brasil terá transmissão gratuita. Serão diversas apresentações que abordarão temáticas para ajudar os profissionais de eventos corporativos, incentivos, congressos, feiras, treinamentos e desenvolvimento a encontrar caminhos para a retomada das atividades, diante deste novo contexto socioeconômico apresentado.

6 – Decola Jovem

Data: de 14 a 18 de setembro, das 17h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O programa Decola Jovem, curso de empreendedorismo online e gratuito, pretende capacitar 200 jovens de 18 a 35 anos no estado do Rio de Janeiro a partir de setembro. A iniciativa é realizado pelo Instituto Souza Cruz e executado pelo Instituto Besouro, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Juventude de Duque de Caxias, da Subsecretaria de Promoção Defesa e Garantia de Direitos Humanos do Rio de Janeiro e da Comunidade Jovem 021. O curso é baseado na metodologia By Necessity, criada pelo Instituto Besouro, que usa a vivência de cada participante para a criação e manutenção de um negócio com baixo custo – a cada dez alunos, sete abrem negócio, ou seja, o programa tem uma taxa de 70% de conversão. Ao término das cinco aulas que serão ministradas ao vivo, o aluno será capaz de tirar o seu negócio do papel.

7 – CONTEAD – Congresso Online das Tecnologias da Educação a Distância

Data: de 14 a 19 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento, organizado pela plataforma brasileira de eventos Congresse.me, é de caráter técnico-científico destinado a acadêmicos e profissionais que tem relação com a área do ensino remoto. Serão discutidas metodologias e estratégias de aprendizagem voltadas para estudantes, professores, pesquisadores e profissionais do ensino. Serão discutidos tópicos como gamificação, cibercultura, educação aberta, design instrucional, aprendizagem e as diferentes metodologias aplicadas ao ensino remoto.

8 – Setembro Amarelo: Tecnologias e Terapias para Mental Health

Data: dia 14 de setembro, às 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Nesta live promovida pela empresa de inovação Distrito, quatro especialistas vão discutir diferentes tipos de terapia para saúde mental. A moderação será feita por Bruno Pina, diretor de tecnologia da Astrazeneca Brasil. A ideia da conversa é apresentar soluções alternativas para o cuidado da saúde mental no mês de setembro, que carrega uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, desde 2015.

9 – Papel do RH no Aumento da Inclusão e da Diversidade

Data: dia 14 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A discussão sobre igualdade e diversidade é atual e necessária, principalmente no âmbito organizacional. Atenta a isso, a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Regional Florianópolis promove uma live com foco nos profissionais que atuam em gestão de pessoas, e que são responsáveis por recrutar, reter e desenvolver os profissionais. A convidada é Lia Vainer Schucman, doutora em psicologia social pela USP, autora de dois livros e já ajudou diversas empresas a criar seus planos de Igualdade Racial.

10 – Workshops E2D500 – Economia 4.0 e o mercado de trabalho

Data: de 14 a 18 de setembro e de 21 a 25 de setembro, das 19h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

São quatro minicursos de preparação para o mercado de trabalho, promovidos pelas empresas de educação digital E²D500 e DOT digital group. O público alvo são engenheiros, arquitetos e urbanistas, gestores do setor público e privado, advogados, profissionais de TI, e das áreas da saúde e do agronegócio. Cada workshop contará com cinco encontros de uma hora cada. Eles são sobre modelagem da informação na construção; inteligência de dados; cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis pós-pandemia; e internet das coisas.

11 – No Controle – Programa de Mentoria para a Mulher Empresária

Data: toda segunda-feira às 20h

Custo: 2.997 reais

Inscrições: pelo WhatsApp (11) 9 8228-0233 e pelo site

Uma mentoria desenvolvida, focada e direcionada à mulher empresária que busca o sucesso profissional sem ter que abrir mão das coisas que também são importantes para ela. Que quer estar no controle de seus resultados tendo uma vida completamente equilibrada entre o pessoal e o profissional. Que, como mulher e empresária, sabe e reconhece que a demanda é grande como dona de casa, esposa, mãe, mulher e empresária e que esses desafios são únicos, reais e estão presentes no seu dia-a-dia.

12 – Cidades inteligentes: Como os dados podem colaborar na retomada a um novo, e melhor, normal

Data: dia 15 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O mundo começa a viver o período de construção do novo normal e a segunda edição do Summit Tembici, no mês da Mobilidade, vem para fomentar possibilidades de construir cidades mais humanas e sustentáveis. Para discutir cidades inteligentes, os convidados são Wilson Rodrigues, diretor de parcerias estratégicas no Google; John Graham, especialista em transporte na International Finance Corporation (IFC); Daniel Guth, diretor executivo na Aliança Bike; e Adauto Braz, coordenador de analytics e ciência de dadps na Tembici. Eles serão mediados por Loren Monteiro, diretor de marketing da Tembici.

13 – Mentoria coletiva: da ideia ao modelo de negócio de impacto

Data: dia 15 de setembro, às 19h

Custo: a partir de 30 reais

Inscrições: pelo site

O workshop online realizado pelo Instituto Nexxera tem como objetivo apoiar o empreendedor na criação ou aperfeiçoamento do seu modelo de negócio. Para isso, será utilizada a ferramenta Business Model Canvas, que permite visualizar o negócio de forma sistêmica. Nesse processo, o participante responderá as principais questões que influenciarão na estrutura do seu negócio, incluindo a definição do segmento dos clientes, estratégias para atingi-los, proposta de valor, estrutura de custos e receitas, atividades necessárias e recursos-chave.

14 – Como preparar a equipe para vendas de final de ano

Data: dia 15 de setembro, das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para inspirar as ações de final de ano, seja no varejo por meio de uma venda consultiva que reforça a reputação da marca, seja na indústria por meio das ações que apoiem a performance do lojista, os sócios diretores da Posiciona, Carol Manciola e Ivan Correa, convidaram os especialistas em vendas Karita Baraldi, gerente de treinamento comercial da cia. Hering; Murilo Moraes, gerente de treinamento na Danone; Daniela Luzio, especialista de treinamento na Minerva Foods; e Patrícia Jacovetti, gerente de educação corporativa da Leroy Merlin.

15 – Webinar Funil de Vendas 4.0

Data: dia 15 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A especialista em estratégia de negócios Priscila Guskuma promove um webinar gratuito sobre novos canais de venda. Na palestra, ela irá explicar como unir o online com o offline, como criar um funil de vendas 4.0 e como fidelizar os clientes do seu negócio.

16 – Saúde emocional no ambiente do trabalho em tempos de pandemia

Data: dia 16 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Crowe Macro, buscando conscientizar sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida, tendo em vista o atual cenário de incertezas que vivemos, promoverá uma sessão de orientação ministrada pela psicóloga e gerente de gestão de pessoas da Crowe, Rosana Daniele Marques, e pelo psicanalista Marcelo Schultz.

17 – Ponte-aérea da Inovação 3 e 4

Data: dias 16 e 17 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O autor Daniel Bergamasco realiza o pré-lançamento do livro “Da Ideia ao Bilhão – Estratégias, Conflitos e Aprendizados das Primeiras Start-ups Unicórnio do Brasil”, pela Companhia das Letras, por meio de conversas sobre o empreendedorismo brasileiro em diferentes regiões. Na quarta-feira, o autor conversa com Paulo Milreu, da comunidade Sandwich Valley, de Bauru, e Raissa Costa, da comunidade Jerimum Valley, de Natal. E, na quinta-feira, com Isadora Azzalin, líder de comunidades da ABStartups, e Maria Augusta Orofino, da Biz Innovation.

18 – Tipos de postagens que você pode fazer para sua loja

Data: dia 16 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

“Tipos de postagens que você pode fazer para sua loja ” será o tema da live comandada por Pedro Rabelo, presidente do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seu e-commerce. Ele receberá a influenciadora Carol Kling, que vai destacar oito tipos de postagens que têm um efeito especial na audiência do canal de venda: carrossel tendência, vídeos curtos, lives de lançamento, frases motivacionais, lifestyle de marca, pergunta e resposta, live bazar e quem usa (posts com fotos dos clientes usando os produtos).

19 – O novo perfil de liderança para o sucesso da transformação digital

Data: dia 16 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em comemoração aos dez anos da empresa, a SGA Tecnologia Inteligente, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, irá promover o webinar “O novo perfil de liderança para o sucesso da transformação digital” voltado para os profissionais de tecnologia. O evento contará com a palestra do empreendedor Andrea Iorio e será mediado por Armindo Sgorlon, presidente da SGA Tecnologia.

20 – Liderança e Transformação digital no mercado brasileiro

Data: dia 16 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No webinar liderança e transformação digital no mercado brasileiro, convidamos Gabriel Lima, autor do livro “Líderes Digitais: Um ensaio sobre como gerir negócios digitais na visão

de 21 líderes brasileiros”, para debater como líderes podem navegar no ambiente digital atual, a relevância do marketing digital e quais são as competências necessárias para que líderes tenham êxitos em seus negócios digitais hoje. Como mediador, o evento conta com a presença Danny P. Claro, líder do núcleo de marketing analítico do Insper.

21 – Curso básico de python

Data: dia 16 de setembro

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O curso de Python, linguagem de programação, busca atingir qualquer pessoa que tiver interesse, o único requisito é ter algum conhecimento básico na área. Quando a Codenation se uniu a Trybe, este foi um dos compromissos firmados com nossa base de usuários: que novos conteúdos introdutórios seriam construídos.

22 – Rastreabilidade Implementação com Sistema GS1

Data: dia 17 de setembro, das 9h às 12h30

Custo: 155 reais para associados e 310 reais para o público em geral

Inscrições: pelo site

Profissionais das áreas de automação, produção, gestão da qualidade, logística, segurança de produtos, e profissionais de todos os segmentos da saúde entenderão nesse curso a importância da rastreabilidade em toda a cadeia de abastecimento, além dos cuidados com a segurança do consumidor e do paciente.

23 – Aspectos jurídicos das empresas estatais

Data: dia 17 de setembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fernando Zilveti e Marcela Cavallo seguem a programação de lives semanais do escritório Zilveti Advogados. Nesta semana, serão abordados os aspectos jurídicos que envolvem as empresas estatais, passando por suas atividade, licitações e alguns tratamentos diferenciados que a legislação dá a estas empresas.

24 – Mobile Black Friday – Como ter uma Black Friday de sucesso

Data: de 17 de setembro a 15 de outubro, toda quinta-feira às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A RankMyAPP, startup especialista em mobile marketing, apresenta o Mobile Black Friday, uma série de conteúdos especiais em formato de webinars para apresentar insights, dicas e expectativas sobre a Black Friday 2020. Com a presença de diversas autoridades do mercado mobile e de grandes empresas como Magazine Luiza e Centauro, os conteúdos serão divididos em cinco semanas, começando no dia 17 de setembro.

25 – Final do Concurso Falling Walls Lab Brazil

Data: dia 17 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O evento premiará as ideias brasileiras mais inovadoras de 2020. O Falling Walls Lab (FWL) Brazil 2020 tem a organização do Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo, em parceria com a instituição alemã Falling Walls Foundation, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), o Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha, a Euraxess Brazil e a agência Inova Unicamp. O vencedor da etapa brasileira terá a possibilidade de apresentar ao mundo seu projeto na fase mundial da competição, agendada para o começo de novembro de 2020, participar da rede internacional de networking do concurso e até impulsionar sua ideia para um negócio.

26 – Ferramentas de educação no desenvolvimento da ética corporativa

Data: dia 17 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante o mês de setembro, a Leo Learning Brasil realiza a jornada de compliance humanizada. No dia 17, Marcela Argollo, líder do programa de compliance, recebe Alexandre Serpa, diretor de operações da Allergan, e Antônio Hensey, sócio da Ética Aplicada, em uma conversa sobre as ferramentas de educação para o desenvolvimento da ética corporativa. O evento é voltado para empreendedores que buscam melhorar ou implementar o compliance em seus negócios.

27 – Como nós mulheres podemos ressignificar a nossa relação com o dinheiro?

Data: 17 de setembro, às 21h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A Escola ELAS é a primeira focada em liderança feminina no Brasil. Juntas, as cofundadoras Amanda Gomes e Carine Roos já capacitaram mais de 8.000 mulheres com suas lives, workshops e cursos. A live em questão acontece quinta-feira, 17 de setembro, às 21h e é ministrada por Carine Roos. O tema é uma aula prática sobre como as mulheres podem ressignificar sua relação com o dinheiro, sabendo precificar seu trabalho.

28 – Webinar ABGI e ANPEI

Data: dia 18 de setembro, das 10h às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar serão discutidos os impactos da Lei no Bem na inovação e quais os desafios e evolução da prestação de contas. Participam do evento Carina Leão, diretora de tributos e relações institucionais na ABGI, Rodrigo Ragil, responsável pelo departamento jurídico e membro do Comitê de Inovação da Avenue Code, e Tulio Ceretta Zozolotto, pesquisador sênior de gestão de inovação na Oxiteno.

29 – Tendências dos mercados B2B e B2C no comércio eletrônico pós-pandemia

Data: dia 18 de setembro, das 15h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Quais os desafios que podemos esperar desse novo momento pós pandemia? Esse é só um dos questionamentos que serão respondidos no webinar ministrado por Lígia Mendes, diretora comercial B2B da Infracommerce, e Samantha Schwarz, gerente de e-commerce B2C da empresa. A ideia central da palestra é falar sobre o cenário do varejo B2B e B2C e como deve ficar o comércio online com a volta à normalidade. A conversa será direcionada aos varejistas e à indústria, com a Infracommerce levando seu know-how para discutir sobre as mudanças no hábito do consumidor que vieram para ficar no pós-pandemia, como a consolidação dos e-commerces, que passaram a ser solução para todas as empresas e uma forte integração entre B2B e B2C.

30 – MasterClass AAA Inovação – Investimentos do Futuro

Data: dia 19 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Ademilar Consórcio de Imóveis, do Grupo Ademicon, promove a MasterClass Investimentos do Futuro, evento aberto ao público, online e gratuito. Conduzida por Ricardo Amorim, Allan Costa e Arthur Igreja, do AAA Inovação, a proposta é estimular insights e ensinamentos para alavancar negócios e vida pessoal. A iniciativa conta ainda com uma dinâmica na qual os interessados podem ter acesso a mais conteúdo do AAA Inovação, de acordo com o número de indicações para assistir ao evento.