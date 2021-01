28 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O começo de ano é uma oportunidade para fazer planos e buscar novos conhecimentos. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Como fazer apresentações de Alto Impacto

Quando: de 25 a 27 de janeiro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Ministrado pela Dra. Cristiane Romano, mestre e doutora em Ciências e Expressividade pela USP, e pós-graduada em Gestão e Estratégia de Marketing pela PUC-Minas, o curso abordará técnicas de dicção, postura corporal e voz, para aperfeiçoar a comunicação e garantir apresentações mais assertivas.

2 – Live Rio de Mãos Dadas – Sistema Fecomércio RJ

Quando: dia 25 de janeiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) irá promover uma série de ações que iniciam em janeiro e seguem ao longo de 2021, a fim de envolver as pessoas em um clima de positividade que permeie o novo ano e ajude a superar o difícil 2020. Intervenções urbanas, festival de luzes, exposições itinerantes, maratonas virtuais, cursos adaptados ao “novo normal”, Prêmio Fecomércio de Cultura e uma Edição Especial do Prêmio Fecomércio RJ para identificar e reconhecer empresas que fizeram a diferença em suas áreas de atuação e na sociedade são exemplos da iniciativa Rio de Mãos Dadas. Para lançar a primeira fase desse movimento, o Sistema Fecomércio RJ vai realizar uma live com a presença de Cláudio Castro, governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro; Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro; Antonio Queiroz, presidente da Fecomércio RJ; Michael Nagy, diretor do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana; e Fernando Blower, presidente do SindRio e diretor-executivo da ANR – Associação Nacional dos Restaurantes.

3 – Semana do Tráfego Digital

Quando: dias 25 e 26 de janeiro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Semana do Tráfego, promovida pela HostGator (multinacional de hospedagem de sites) e pelo Collabplay (plataforma de educação sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia) busca ensinar empreendedores e profissionais a gerar tráfego para os sites usando o Google Ads. O evento – online e gratuito – será conduzido pelo professor Jorge Ávila, especialista do Google Ads desde 2014, com atuação em projetos no mercado de marketing nacional e internacional. A programação da Semana do Tráfego terá conteúdos voltados para as principais necessidades do empreendedor que deseja impulsionar o negócio online. No dia 25, o tema será “Como anunciar no Google quando seus clientes procuram por você? Criando uma campanha na Rede de Pesquisa”. Já no dia 26, será “Gerando tráfego com vídeos no Youtube: Criando uma campanha com anúncios de vídeo.”

4 – IoT Business Fórum

Quando: dias 25 e 26 de janeiro

Custo: 300 reais

Inscrições: pelo site

No IoT Business Fórum de 2021, especialistas de mercado, como Paulo Spaccaquerche, presidente da ABINC, vão discutir temas como os desafios da conectividade e apresentar casos de uso da internet das coisas na saúde, agricultura, indústria 4.0, monitoramento, comunicação, prestação de serviços, varejo, entre outros. O evento é voltado para profissionais de tecnologia, negócios, conectividade, gestão, inovação, fornecedores, investidores, startups, grandes provedores de serviços e soluções.

5 – Imersão React

Quando: de 25 a 29 de janeiro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Alura, plataforma online de ensino de tecnologia, está com as inscrições abertas para a 2ª edição da Imersão React, com foco em Next.JS. Serão cinco aulas exclusivas, livres de abertura e encerramento e, ainda, uma rede de apoio para tirar dúvidas em tempo real. É importante lembrar que os participantes devem se inscrever até o dia 24 de janeiro e ter um conhecimento prévio e, pelo menos, o nível básico de lógica de programação, HTML, CSS e Javascript.

6 – Criando uma estratégia de SEO vencedora em 2021 [em inglês]

Quando: dia 26 de janeiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar promovido pela Semrush, Harry Sanders e Jimmy Page explicarão por que começar bem em 2021 com uma estratégia de SEO poderosa é fundamental para reunir uma estratégia robusta e bem pensada que ajudará seu site a ter uma boa classificação no Google. SEO é um campo muito vasto, por isso é importante concentrar seus esforços planejando e executando uma estratégia de SEO focada em resultados. O evento foi dividido em duas partes: planejamento e execução, em que os dois especialistas vão dar dicas e responder perguntas dos participantes.

7 – Corporate Mental Health Week

Quando: de 26 a 29 de janeiro, das 8h30 às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Entre os dias 26 e 29 de janeiro, a Vittude, empresa referência em psicologia online e saúde emocional corporativa, e a operadora de saúde premium, Care Plus realizam o Corporate Mental Health Week. O evento reunirá líderes empresariais, executivos, psicólogos e especialistas em RH para debater a saúde mental no ambiente corporativo.

8 – Semana do Zero ao JavaScript

Quando: de 26 de janeiro a 1º de fevereiro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para quem deseja ingressar com o pé direito na área de tecnologia em 2021, uma edtech americana promove curso 100% online (em português), sem custo. Pensando em ampliar o número de especialistas na área, a escola de programação Kenzie Academy oferece 40 mil vagas para o curso gratuito ‘Semana do Zero ao JavaScript’, com mais de 40 horas de conteúdo exclusivo, comunidade fechada para esclarecimento dúvidas e interação com outros participantes, lives diárias, demonstrações sobre o conteúdo e palestras sobre a carreira tech, além de suporte em tempo real do time de ensino da Kenzie, disponível das 9h às 17h. O conteúdo abordado não exige conhecimento prévio nem formação em curso técnico ou de graduação. Ao concluir as tarefas, os participantes também receberão um certificado de participação gratuito.

9 – Jornada Jurídica

Quando: do dia 26 de janeiro a 4 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante cinco semanas, do dia 26 de janeiro a 04 de março, acontecerá a Jornada Jurídica, evento organizado pelo Grupo Cers, uma das principais instituições de ensino continuado para área de direito que é pioneira no ensino à distância (EAD) para o setor. O evento tem o intuito de preparar alunos que queiram prestar concursos nas áreas de carreira jurídica como magistratura, promotoria, procuradoria, trabalhista e defensoria pública.

10 – Samsung Ocean oferece aulas gratuitas de Realidade Aumentada

Quando: dias 26 e 27 de janeiro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Samsung se adaptou à nova realidade ao tornar online cursos que eram ministrados presencialmente até abril de 2020, nas sedes de Manaus e São Paulo. No formato remoto, foram unificados os conteúdos regionais, ampliando a oferta para todo o território brasileiro. Desta forma, qualquer pessoa com acesso à internet pode se inscrever e aprender sobre tecnologia e inovação. Os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e parceiros, e dão direito a certificados de participação. Na última semana de janeiro, há cursos sobre realidade aumentada e programação para Android.

11 – Código do Marketing – Um guia prático para gerar performance em canais digitais

Quando: dia 27 de janeiro, às 08h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Por meio de cases reais e uma linguagem clara e objetiva, os autores e especialistas em dados, Marcel Ghiraldini e Sérgio Larentis, da Math Marketing, irão realizar uma live para traduzir alguns dos conceitos de marketing gerais como frameworks completos de trabalho para aplicar em projetos de Atribuição de Marketing, Marketing de Conteúdo, Inbound Marketing, Web Analytics,

Data Analytics, Mídia Paga, Omnichannel e Multichannel, SEO, SEM, Matriz de KPIs e Automação de Marketing – para profissionais de marketing colocarem em prática e mensurar o desempenho através da performance dos canais digitais em que atuam.

12 – Seminário Pós-NRF Azov/ Senac RJ

Quando: dia 27 de janeiro, às 10h

Custo: R$ 110 por pessoa (individual), R$ 90 por pessoa (em grupo de 3 ou mais) ou R$80 (empresários filiados aos sindicatos representados pela Fecomércio RJ)

Inscrições: pelo site

O Senac RJ é apoiador do Seminário Pós-NRF Azov que, neste ano, será realizado pela primeira vez em plataforma online. O evento tem como objetivo repercutir as principais novidades apresentadas na convenção anual da National Retail Federation (NRF), maior feira de varejo do mundo, realizada há 110 anos em Nova York, que apresenta as principais tendências para o setor.

13 – Tendências de RH

Quando: dia 27 de janeiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Idealizada pela Allya, HR tech com foco em benefícios corporativos e bem-estar financeiro do colaborador, a iniciativa ‘tendências de RH’ tem o objetivo de discutir os principais insights para a área de Recursos Humanos em 2021. Aberto para profissionais do ramo ou empreendedores com interesse no setor, o evento discutirá temas como educação financeira, LGPD, gamificação, saúde mental e benefícios flexíveis.

14 – Live Marketing Trends & Insights 2021 – Adobe e GoAd Media

Quando: dia 27 de janeiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Adobe e a GoAd Media estarão juntas em uma live gratuita para apresentar tendências e insights de marketing para 2021, a partir de uma curadoria feita com mais de 80 CMOs e diversos executivos em mais de 8 festivais. O evento on-line será comandado pelos executivos Ellen Pilia, head de Marketing Enterprise na Adobe Brasil, e José Saad Neto, head de insights da GoAd Media.

15 – Bytes de SEO com Nitin – Ganhe o jogo do SEO em 2021 [em inglês]

Quando: dia 27 de janeiro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Aleyda Solis apresentará um rápido resumo do que mudou no SEO 2020, o que funcionou e o que não funcionou. Nesse Webinar promovido pela Semrush, ela vai dividir suas previsões para o que ela espera que mude 2021 e vai contar algumas dicas práticas para ajudá-lo a dominar SEO em 2021. Além dela, Jason Barnard fará o acompanhamento com foco nos recursos do SERP: o que mudou em 2020, o que esperar em 2021 e, o mais importante, o que você precisa aproveitar. E por fim, haverá 15 minutos ao final para perguntas dos participantes, para garantir que todos os pontos sejam esclarecidos.

16 – Nextios Talks

Quando: dia 27 de janeiro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No dia 27, Marcelo Tripoli, fundador da agência Zmes e especialista há 20 anos em transformação digital, será o host na Nextios Talks, em um bate-papo com Igor Bernsman, líder da área

de TI na Fleet Solutions, a empresa de gestão de frotas do grupo Volkswagen. No encontro, os especialistas vão discutir sobre a inovação no mercado de montadoras, novos modelos de negócios e a transformação do perfil do consumidor em um cenário de pandemia.

17 – SEO Toolbox 3.2: Auditoria ao vivo do site [em inglês]

Quando: dia 28 de janeiro, às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

É 2021 e, no ano passado, a Semrush sabe que muita coisa mudou. Os hábitos online mudaram. Mais pessoas do que nunca começaram a usar a Internet, pesquisando, pesquisando, comprando e muito mais. Por isso, a empresa de marketing digital está promovendo um webinar para quem é proprietário de um site, e sabe que essa é hora de levar a sério a saúde do seu site. Se o seu site for selecionado para a auditoria de site ao vivo, Semrush está oferecendo uma conta GURU de 6 meses para os sites escolhidos e uma conta GURU de 3 meses para 3 segundos classificados, tudo sem custo adicional.

18 – Cashback, a bola da vez no comércio eletrônico

Quando: dia 28 de janeiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O número de adeptos ao cashback vem crescendo ano após ano. Por isso, na próxima quinta, o escritório Zilveti Advogados vai realizar uma live ao público empresarial sobre o assunto. Os advogados Fernando Zilveti e Marcela Cavallo se reúnem para debater o panorama jurídico em torno do tema, abordando reflexos e-commerce, a natureza dessas operações, impactos perante o Código de Defesa do Consumidor e como funcionariam os tributos nessas transações.

19 – Speed Dating: Encontre sua sócia

Quando: dia 28 de janeiro, às 14h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A B2Mamy, empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, promove um encontro para conectar sócias para diversos negócios liderados por mulheres. O evento é voltado para quem já empreende ou quer empreender e está em busca de uma(um) sócia(o). Além disso, também é destinado para quem deseja encontrar uma oportunidade de trabalho e investimento sem precisar idealizar um negócio do zero.

20 – Como a Convenia descomplica a interação do colaborador com o RH

Quando: dia 28 de janeiro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Facilitar o pedido de férias e o acesso às informações de benefícios podem ser fundamentais para o engajamento dos funcionários durante sua jornada na empresa, por exemplo. O evento mostrará como pode potencializar o Employee Experience no ambiente digital por meio das funcionalidades da Convenia (empresa com soluções para tornar o RH mais digital) e será apresentado pelo co-fundador e CTO, Anderson Poli, e pela executiva de contas, Verônica Coimbra, da HRTech.

21 – 3 erros que você deve evitar no seu planejamento digital em 2021

Quando: dia 28 de janeiro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Apresentado por Rafael Kiso, fundador e CMO da mLabs e eleito o melhor profissional de planejamento digital pela ABRADI-SP, o webinar vai compartilhar para o público quais são os 3 principais erros que são cometidos em um planejamento digital. A partir disso, os participantes poderão identificar se eles têm cometido algum deles, se isso tem prejudicado os resultados e o que poderão aprender com esses erros e as dicas que serão dadas para um planejamento digital 2021 de sucesso.

22 – UXcoffee – Como identificar Objetivos Estratégicos e KPIs

Quando: dia 28 de janeiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O que define um objetivo empresarial? As ações de marketing digital são diferentes das presenciais? Qual a definição de eficiência em um KPI? E satisfação? E o resultado? O UXcoffee é uma ótima oportunidade para os executivos entenderem como todas essas questões afetam a empresa. O evento é uma iniciativa da DUXcoworkers, empresa pioneira no Brasil a fazer das boas práticas de UX uma cultura de trabalho, e tem como meta integrar as práticas de inovação ao time de negócio, à liderança e à gestão das equipes, abordando as principais formas de se estabelecer índices de performance e objetivos, e também sobre as metodologias que auxiliam na definição das melhores estratégias alinhadas aos propósitos do negócio, de seus serviços e produtos.

23 – Primeiro meetup do ano da Comunidade Pipefy

Quando: dia 28 de janeiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O primeiro meetup da Pipefy em 2021 não poderia ser mais especial. A startup de gerenciamento de processos eficientes receberá Eduardo Kano, da TRR Corretora de Seguros, empresa com mais de 60 anos de atuação em seguros patrimoniais, responsabilidade civil (ramos elementares) e resseguros. Ele falará sobre como o time da corretora está usando o Pipefy em diversas áreas e entregando mais resultado e agilidade para clientes internos e externos.

24 – Seja sua melhor versão em 2021: aumente a produtividade e cresça

Quando: dia 28 de janeiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Silvia Zoffmann, psicóloga da clínica de saúde mental online Telavita, comandará live sobre como se destacar no ambiente profissional em 2021. Durante o bate-papo, a conversa abordará temas sobre como afastar a procrastinação e produtividade para crescimento na carreira. Com especialidade em psicanálise e psicologia analítica, Silvia atua com ênfase em assuntos como BurnOut, transição de carreira, orientação, recolocação no mercado e identidade profissional.

25 – Blue Chip Talks – ESG em foco

Quando: dia 28 de janeiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Investidores, gestores de recursos e especialistas discutem a dinâmica, os desafios para a avaliação de projetos, parâmetros comparativos e o papel do mercado financeiro para o desenvolvimento de iniciativas. Com participação de Laura Velez, analista ESG da Fama Investimentos; Maria Eugênia Bousi, economista e professora da Saint Paul Escola de Negócios; Mauricio Colombari, partner e líder ESG na PwC Brasil; Tatiana Assalli, gerente de Finanças em programas sustentáveis da Sitawi Finanças do Bem; Alberto Gaidys, sócio-fundador da Wright Capital Asset Management; Hugo Bethlem, cofundador e presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil; Ana Siqueira, cofundadora da Artha Educação e conselheira fiscal; Marina Filippe, da Revista EXAME, e Rosenildo Ferreira, do 1 Papo Reto.

26 – Desafio 30 dias sem Compras

Quando: dia 28 de janeiro

Custo: 49,90 reais

Inscrições: de 20 a 27 de janeiro, pelo site

O “Desafio 30 dias sem Compras” é metodologia desenvolvida por Carol para ajudar mulheres a controlarem seus impulsos de consumo, principalmente em relação a objetos de beleza e moda. O desafio acontece no WhatsApp durante o período de um mês, com interações da própria Carol, que compartilha ideias e experiências. Para participar, é preciso seguir algumas regras: não comprar itens de moda e beleza no período e anotar os valores de todos os impulsos de compras. De acordo com a criadora, o intuito é “ajudar mulheres a terem uma relação mais saudável com o seu consumo e controlarem o consumismo exagerado”.

27 – Festival Afrofuturismo 2021

Quando: dias 29 e 30 de janeiro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O festival digital de tecnologia traz lideranças, criadores e artistas de diferentes países da África e brasileiros para falar sobre o afrofuturismo. Eles abordarão o tema sob a perspectiva do empreendedorismo e das artes, suas estéticas e as novas narrativas surgem globalmente. É organizado pela Qintess, empresa de tecnologia reconhecida como uma das mais invadiras do país, e a Vale do Dendê, centro de inovação das periferias de Salvador.

28 – Franchising Super Live

Quando: dia 29 de janeiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Grupo MD, por meio de seu braço de live marketing MD Live Play, organiza a Super Live do Franchising com o economista Ricardo Amorim, grandes nomes do franchising, como: André Friedman, presidente da ABF; Adriana Auriemo, sócia-diretora da Nutty Bavarian e Diretora de relacionamento e microfranquia da ABF; Humberto Madeira, VP de Franquias da Prudential Brasil; Décio Pecin, CEO da rede de idiomas CNA, que foi eleita “Franqueador do Ano 2020” pela ABF; Danyelle Van Straten, sócia-fundadora da Depyl Action e diretora da ABF/MG, com mediação de Denis Santini, CEO do grupo MD. O objetivo do encontro online é debater oportunidades para o crescimento do setor de franquias no Brasil, além de discutir quais os aprendizados que os franqueadores tiveram no último ano, em especial no cenário de crise decorrente da pandemia do coronavírus.