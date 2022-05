ESG: pequenas e médias empresas também podem adotar práticas sustentáveis

Sustentabilidade não é um assunto novo para as empresas. Há muito tempo grandes organizações de todo o mundo vêm discutindo soluções verdes, criando times especializados em sustentabilidade e inovação e buscando maneiras de atuar de forma mais amigável para com o meio ambiente.

O que é crido por muitos é que apenas empresas de grande porte devem adotar medidas para alcançar os objetivos de agendas como a de 2030, mas a realidade é que PMEs também podem se mobilizar. Para engajar as pequenas empresas a colaborar com metas de desenvolvimento sustentável a ONU disponibilizou um manual em inglês chamado Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) and their role in achieving the Sustainable Development Goals, onde lista as metas de desenvolvimento sustentável a serem alcançadas e como as PMEs podem ajudar.

A importância da implementação de uma agenda ESG nas PMEs foi um dos assuntos abordados na Newsletter EXAME Empreenda desta semana — que destacou as discussões que aconteceram no South Summit, um dos principais eventos de inovação do mundo.

