5 empresas que ajudam empreendedores a dominarem o marketing digital

A pandemia forçou a entrada repentina de diversos micro, pequenos e médios negócios no ambiente online. Nesse contexto, empresas tiveram de criar do zero estratégias digitais de comunicação e venda, e até mesmo criar seus próprios e-commerces do dia para a noite.

Agora, mais de um ano após o início da pandemia e das restrições de circulação, a situação emergencial da migração para o digital dá lugar a discussões sobre estratégias mais robustas e de longo prazo relacionadas ao marketing digital.

Pensando nisso, uma série de empresas e instituições veteranas no online prepararam cursos e orientações para empreendedores que precisam desenvolver suas estratégias de marketing digital e assim entrar atrair um número cada vez maior de consumidores atentos à revolução digital. Veja abaixo:

Empresas ajudando empreendedores com marketing digital

1. EXAME

Sabendo da importância do Marketing Digital para o sucesso dos negócios de todos os portes, a EXAME Academy e a Trevisan Escola de Negócios se juntaram para oferecer uma formação completa em marketing digital. Da parceria, nasceu o MBA Executivo em Growth Marketing e Vendas Digitais.

O propósito do curso é apoiar os profissionais que percebem o potencial da internet e desejam dominar as estratégias e ferramentas digitais. Além dos profissionais que já atuam na área e desejam ocupar posições de gerência, o MBA também mira empreendedores que desejam usar a internet para construir e escalar o resultados dos seus negócios.

A empresa anunciou uma nova edição do Impulsione com Facebook, programa gratuito de marketing digital para pequenas empresas. O programa é voltado para empresários interessados em ampliar suas vendas nos canais online a partir das ferramentas de marketing digital e vendas do Facebook.

Entre os temas abordados no programa, que conta com diferentes episódios com empreendedores reais, estão “como estabelecer uma presença online”; “como se comunicar com os clientes” e “como começar a vender online”.

Para ter acesso aos conteúdos, os interessados devem acessar a página do programa na rede social.

O Sebrae/SP desenvolveu diversas trilhas de conteúdo, teóricas e práticas, sobre temas envolvendo o dia a dia de gestão de pequenos negócios. Os assuntos vão de gestão financeira e acesso a crédito a marketing digital, vendas e economia criativa.

Cada trilha tem seis cursos, com duas horas de duração cada. Entre todos os cursos, o de marketing digital e vendas pela internet ocupa o quarto lugar entre os mais buscados. Tudo isso pelo WhatsApp do Sebrae, no número (41) 9964-7646.

A empresa de desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas anunciou um projeto de capacitação profissional para empreendedores de 100.000 micro e pequenas empresas. A iniciativa, chamada de Escalada Digital, inclui o acesso gratuito a cursos de capacitação em marketing e vendas digitais, além de descontos para utilização da ferramenta de automação de marketing da startup.

Por uma plataforma digital, empreendedores terão acesso a conteúdos gratuitos sobre o tema, além do acesso a 2.000 agências de marketing digital que atuam como parceiras no projeto.

Para ter acesso aos conteúdos e cursos, os interessados devem se inscrever pelo link.

O Google conta com o programa “Cresça suas Vendas com o Google”, projeto gratuito criado para apoiar empreendedores que desejam melhorar suas vendas online ou querem abrir seu primeiro e-commerce. A intenção é atingir cerca de 20.000 empreendedores, que terão acesso a ferramentas e plataformas de gestão de estoques e pagamentos, além de aprenderem a criar suas próprias lojas virtuais.

Para aqueles que ainda não têm um e-commerce ativo e querem começar a vender online, o Google também disponibiliza uma lista de cursos gratuitos no site do novo programa.

Confira todos os cursos no link.