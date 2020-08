Em parceria com Sebrae, BDMG oferece assistência financeira para PMEs

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Sebrae Minas, está oferecendo aos pequenos negócios do estado um serviço gratuito de capacitação financeira. O programa de crédito assistido irá beneficiar as 4.000 empresas que conseguiram um empréstimo utilizando garantias do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

Os consultores do Sebrae irão entrar em contato com os empresários que já tomaram crédito para que possam aderir ao programa de capacitação. Serão disponibilizados cursos onlines, planilhas de gestão, ebooks e outras ferramentas.

“O crédito aliado à educação financeira é o caminho para os empreendedores não apenas terem segurança neste momento desafiador, mas também conseguirem planejar o futuro em bases mais sólidas”, diz Sérgio Gusmão, presidente do BDMG.

O início da operação para os clientes do BDMG está previsto para o dia 31 de agosto. Fora o banco de desenvolvimento, a Caixa Econômica Feral e o Sicoob Minas Gerais também participam do programa com o Sebrae. A estimativa é atender a 10.000 clientes das três instituições no estado, totalizando 6.500 horas de consultoria individual com os empreendedores.

“O crédito assistido vai alcançar diretamente os empresários que conseguiram financiamento com recursos do Fampe, possibilitando que o recurso obtido seja revertido em melhores resultados para seus negócios”, afirma João Cruz Reis Filho, diretor técnico do Sebrae Minas.

A adesão das empresas não é compulsória. O Sebrae entra em contato e a troca acontece no ritmo desejado pelo empresário. Além de ferramentas de gestão, a entidade oferece ajuda para os pequenos negócios se digitalizarem, como posts para redes sociais, ajuda com criação de site e logomarca.