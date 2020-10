Ebanx mira América Latina com pandemia acelerando boom digital

A fintech brasileira Ebanx está expandindo soluções de pagamento para cinco novos mercados na América Latina, conforme a pandemia do novo coronavírus acelera a transformação digital na região, impulsionando transações eletrônicas.

A empresa, que no fim do ano passado tornou-se um unicórnio com valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares após um segundo aporte do grupo americano de private equity FTV Capital, planeja entrar no Paraguai, Costa Rica, Panamá, República Dominicana e Guatemala.

O Ebanx já opera em nove países da região, e tem como clientes grandes grupos de tecnologia como Uber Technologies Inc., Airbnb Inc. e Spotify Technology S.A.

“Nosso crescimento em Latam fora do Brasil tem sido muito relevante e temos segurança de que esses novos mercados vão interessar muitas das empresas globais que atendemos”, afirmou o chefe de operações e cofundador do Ebanx, João Del Valle, em entrevista.

A meta é lançar operação em pelo menos um dos quatro países da América Central ainda no primeiro trimestre do ano que vem e no Paraguai no segundo trimestre, segundo o executivo.

Além da expansão geográfica, a iniciativa batizada como “Push LatAm” ainda visa expandir a gama de serviços ofertados no México, Colômbia e Argentina por meio de um modelo híbrido que combina transações internacionais e locais. “No Brasil, por exemplo, já processamos os pagamentos para Uber localmente”, disse Del Valle.

Outra frente de crescimento será a carteira digital Ebanx Go — lançada em janeiro deste ano no Brasil, que de acordo com o executivo vem crescendo consistentemente desde então. “A ideia é levar o Ebanx Go para outro país no segundo trimestre do ano que vem.”

A ofensiva da fintech na América Latina será financiada com recursos próprios, disse Del Valle, e não há até o momento planos de uma nova rodada de financiamento. “Temos bom relacionamento com as fontes de capital e quem sabe no ano que vem possamos fazer algo se surgir alguma oportunidade de M&A no caminho”, explicou.

Juntas, as estratégias de crescimento na América Latina devem ajudar o Ebanx a atingir a meta de ultrapassar 100 milhões de consumidores na região em 2021, ante cerca de 70 milhões atualmente. Em 2019, a companhia processou cerca de 2,2 bilhões de dólares em pagamentos, conforme dados da empresa.