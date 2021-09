E-commerce movimenta R$87 bi; veja como inserir sua PME nessa realidade

Em um cenário em que as vendas online encaram uma alta recorde, é de se imaginar que empresas não se dêem ao luxo de deixar de lado o ambiente digital na hora de pensarem suas estratégias de negócio. A regra do jogo é olhar para o e-commerce, uma tendência reforçada com a pandemia de covid-19 e que cresceu 41% em 2020, faturando mais de 87 bilhões de reais, segundo dados da consultoria Ebit/Nielsen.

Os números evidenciam uma necessidade ainda maior quando falamos das empresas de pequeno e médio porte. Com a migração forçada para o online em decorrência do fechamento dos comércios físicos, o comércio eletrônico ganhou 13 milhões de novos consumidores.

Diante disso, empreendedores tiveram de criar lojas digitais e desenvolver competências para conseguir não apenas vender online, mas criar uma base de cliente fiel e usar a internet e redes sociais para aumentar ainda mais o faturamento, um cenário visto em gigantes como Amazon e Mercado Livre. A saída: adotar o marketing digital, nome dado à prática de monitoramento de métricas e do comportamento do consumidor por meios digitais.

A importância do marketing digital para PMEs

Muito dependentes das lojas físicas, os pequenos varejistas foram fortemente impactados pelas restrições de circulação. A solução foi migrar para o online.

Como preocupação adicional, esses comerciantes também se viram diante de uma realidade que exigia não apenas a transformação digital repentina, mas uma intensa competição com os gigantes do setor.

O primeiro semestre de 2021 repetiu a tendência já testada no ano passado. As vendas online somaram 53 bilhões de reais e 42 milhões de consumidores, segundo o relatório Webshoppers 44, também da Ebit/Nielsen.

Implemente o marketing digital e impulsione as vendas do seu negócio: saiba como!

Segundo Ivan Tonet, analista de competitividade do Sebrae, o contexto só colabora para que empresas entendam a necessidade do marketing digital como uma solução perene para manter o bom desempenho dos negócios no longo prazo.

“O marketing digital eficiente está na possibilidade de atrair potenciais clientes de forma mais segmentada, com baixo custo, ganho de escala, agilidade no monitoramento de resultados das ações e melhor controle do orçamento”, diz Ivan.

Onde aprender marketing digital

Sabendo da importância do marketing digital para o sucesso dos negócios de todos os portes, a EXAME Academy e a Trevisan Escola de Negócios se juntaram para oferecer uma formação completa em marketing digital. Da parceria, nasceu o MBA Executivo em Growth Marketing e Vendas Digitais.

O propósito do curso é apoiar os profissionais que percebem o potencial da internet e desejam dominar as estratégias e ferramentas digitais para conversão de venda e também para entender no detalhe quem são seus consumidores e quais são suas preferências.

Além dos profissionais que já atuam na área e desejam ocupar posições de gerência, o MBA também mira empreendedores que desejam usar a internet para construir e escalar o resultados dos seus negócios.

O que você vai aprender no MBA de Marketing Digital da EXAME:

Gerenciamento de atividades necessárias para um negócio digital;

Desenvolvimento de estratégias de vendas, aquisição retenção de clientes;

Como utilizar ferramentas inovadoras de otimização e escala de negócios digitais;

Gestão moderna de marketing, com conceitos de transformação digital;

Inovação e modernização de mercados

Saiba tudo sobre o MBA de Marketing Digital (Growth Marketing e Vendas Digitais).

