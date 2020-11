Do sofá ao carro: startups oferecem descontos de até 70% na Cyber Monday

A Black Friday não termina mais na sexta-feira. Para prolongar o período de faturamento, muitas empresas de e-commerce realizam nesta segunda-feira, 30, a chamada Cyber Monday. Nos Estados Unidos, a data é tão popular que já se tornou um dos principais momentos de compra do país. A projeção é de um faturamento de mais de 10 bilhões de reais hoje, alta de ao menos 15%. Se confirmados, os números devem fazer desta segunda-feira o maior dia de vendas no comércio eletrônico nos Estados Unidos na história.

No Brasil, as compras online da Black Friday de 2020 movimentaram 4 bilhões de reais nos dias 26 e 27 de novembro, um aumento de 25% em relação a 2019, segundo a consultoria Ebit/Nielsen. Nesta segunda-feira, pegando carona no sucesso das promoções de semana passada, muitas varejistas adotaram a Cyber Monday no Brasil.

Startups brasileiras dos segmentos de moda, decoração, carros e educação estão oferecendo descontos de até 70% para atrair o consumidor que perdeu a chance de comprar na sexta-feira. A EXAME mapeou algumas das principais ofertas desta segunda-feira. Confira abaixo:

Finanças e gestão

GetNinjas

Com o intuito de estender as vantagens da Black Friday para empreendedores, o GetNinjas, app de contratação de serviços, anuncia uma promoção que reduz em mais de 90% o preço da MaquiNinja, primeira maquininha de pagamentos do setor de serviços. Até o dia 30 de novembro, o preço será de R$1,99 – fora da promoção ela custa R$ 35,88.

Mobills

Na contramão das promoções que incentivam os gastos, a Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, promoverá uma campanha de Black Friday para que os clientes assinem o plano premium da plataforma de controle financeiro por apenas R$0,99 centavos no primeiro mês de uso. A promoção estará disponível até o dia 30 de novembro e, após o período de contratação, o cliente pode aderir ao plano premium anual por R$ 99,90, o que equivale a menos de 9 reais por mês. A versão premium da plataforma permite que os usuários tenham controle financeiro sem limitações de cartões ou contas, além de funções exclusivas como o planejamento financeiro mensal por categoria, acesso a relatórios completos e criação de objetivos.

Precisa entender mais de finanças?

Não deixe de conferir a Black Friday da EXAME Academy

Gupy

A startup de recrutamento, seleção e admissão via inteligência artificial Gupy anunciou 50% de desconto na configuração da plataforma de Recrutamento & Seleção e Gupy Admissão. Além disso, a HRtech possibilita o pagamento da 1ª mensalidade apenas em janeiro de 2021 para novos clientes que contratarem os serviços durante o mês de novembro. O objetivo da ação é contribuir para o mercado de trabalho auxiliando as empresas que foram afetadas pela crise a voltarem a contratar e contribuir para o processo de digitalização do RH no país.

Eletrônicos

iCaiu

Durante este mês, a iCaiu – startup que oferece soluções para usuários de devices Apple -, dará desconto de 20% nas trocas de baterias e telas premium, com pagamento à vista, por conta da Black Friday. A ideia da promoção é atrair novos clientes para uma assistência técnica com valor ainda mais justo e com produtos de extrema qualidade.

Fix

A Fix, plataforma de serviços de manutenção por aplicativo, está oferecendo vouchers de desconto para chamados solicitados no app. Com o cupom BLACKFRIDAY50, os usuários terão R$50 em qualquer serviço. Para utilizar é simples, baixe o app, solicite o serviço e insira o cupom ao escolher o orçamento de um dos profissionais parceiros. Após isso, o valor já será subtraído. O app está disponível para iOS e Android e a promoção é válida até o dia 31 de dezembro de 2020.

Cursos

Really Experience

A Really Experience, escola americana que utiliza o método de aulas ministradas diretamente de Orlando e com professores nativos, terá oferta especial a partir do dia 23/11. Serão oferecidos dois anos de Really Web (quatro módulos), curso de inglês 100% online, que pode ser acessado pelo smartphone, tablet ou notebook, de R$99,00 por R$49,00/mês. Além da flexibilidade no horário, os alunos recebem certificação americana. Os interessados terão 14 dias de degustação do curso, gratuitamente, que serão disponibilizados no site da Really.

Gestão 4.0

Além de disponibilizar a assinatura do G4 Lives, plataforma de streaming com 80 horas de conteúdo sobre empreendedorismo com os maiores nomes do setor no Brasil, pelo valor anual de R$ 99, um desconto de 58%, o Gestão 4.0 oferece alguns cursos na sua promoção de Cyber Monday. É o caso dos programas online G4 Growth, que ensina como acelerar o crescimento de uma empresa, e o G4 Customer Experience, focado em mostrar as maneiras de conquistar clientes e torná-los admiradores da marca – ambos com 40% de redução no preço ao longo da semana. A oferta ainda inclui o G4 Sales, treinamento que ensina como escalar os negócios otimizando as operações de venda.

Curseria

Na Curseria , plataforma de cursos online que alia educação e entretenimento, você pode estudar com grandes nomes do cenário brasileiro. “Aprenda Técnicas e Receitas” com Henrique fogaça, estude “Conteúdo Audiovisual – Produção, Técnicas e Humor” com Porta dos Fundos e faça o “Hambúrguer Perfeito” com Rogério de Betti. A plataforma oferece até 70% de desconto na compra desses cursos e vários outros até o final de novembro.

Stoodi

Para ajudar os alunos com os preparativos para o Enem e os próximos vestibulares, o Stoodi lançou a promoção do Black Stoodi, com mensalidades a partir de R$ 24,90. O estudante terá acesso aos simulados do Enem, cronogramas de estudos personalizado e correções de redação, parte fundamental para uma boa nota no vestibular. Além disso, são mais de 30 mil bancos de exercícios, 5 mil aulas, resumos de cada matéria e provas antigas do Enem, e o melhor, se o aluno conseguir aprovação por meio do Sisu, as parcelas restantes de sua assinatura serão reembolsadas.

Weburn

A Weburn, plataforma de wellness e fitness por meio de videoaulas, criou o Black November, para facilitar o acesso das pessoas as novas rotinas de exercícios em virtude da chegada do verão. Com esta nova oportunidade, a plataforma está oferecendo 50% no valor da assinatura, com R$14,90 por mês durante um ano.

Pet

DogHero e Petlove

A DogHero, empresa de serviços para pets, em parceria com a Petlove, petshop online, tem ofertas especiais para assinantes da Petlove. Os novos assinantes da Petlove ganham R$ 100 para hospedagens DogHero neste fim de ano. O programa de assinatura funciona assim: o cliente programa as compras dos produtos que o pet sempre precisa como ração, areia, tapete, medicamentos etc.) para recebê-los na frequência que desejar. Além de praticidade, os assinantes também ganham 10% de desconto na Petlove sempre (tanto nos produtos assinados, quanto em compras avulsas). No mês de novembro, os novos assinantes ganham 10% adicionais na primeira assinatura, totalizando 20% OFF. Durante todo o mês, a Petlove ainda realiza a Black Pet November – oportunidade de garantir os melhores produtos para os pets com até 60% de desconto.

Móveis, decoração, artesanato

Mobly

Fundada em 2011, a Mobly nasceu como uma loja online de móveis e itens de decoração. Com o passar dos anos, a empresa decidiu abrir alguns pontos físicos pelo Brasil — inaugurando na última semana uma nova loja física, a Megastore Tietê, em São Paulo, de olho na Black Friday. Na Cyber Monday, a empresa prorrogou os descontos de até 70% em todas as categorias do site. Os pagamentos poderão ser feitos via boleto, cartão de crédito, PayPal, e parcelados em até 10 vezes sem juros. Hoje, o frete está gratuito para qualquer pedido feito no estado de São Paulo.

MadeiraMadeira

A MadeiraMadeira, fundada em 2009 em Curitiba, vende produtos próprios e de terceiros em seu e-commerce. Em 2020, a empresa estendeu as promoções oferecidas na Black Friday até a Cyber Monday. No site, há produtos com pelo menos 50% de desconto em todas as categorias do site e frete grátis para as regiões Sul e Sudeste.

Muma

Criada em 2014, a Muma gerencia um marketplace de vendas de móveis artesanais no Brasil. As promoções de Black Friday da empresa estarão disponíveis em todas as categorias do site, englobando móveis e produtos de decoração, até o dia 5 de dezembro. Os descontos variam de 10% a 60%, e a coleção de tapetes está com frete grátis. A empresa aceita pagamentos em cartão e em boleto (em que oferece um desconto extra de 5%).

Elo 7

O Elo7 , marketplace de produtos criativos, optou por, nesta Black Friday, concentrar sua atenção em oferecer subsídios para que micro e pequenos empreendedores vendam bem e garantam sua renda – extra ou fixa. Como o frete está entre os pontos mais sensíveis dos e-commerces, o marketplace vai dar desconto de até 15 reais no envio das compras acima de 100 reais em uma mesma loja. É um empurrãozinho a mais para que os mais de 24 milhões de visitantes únicos que acessam o site em busca de itens únicos e criativos comprem aquele produto que estão namorando há tempos.

Carros

Volanty

A Volanty, marketplace de seminovos, vai oferecer, até o dia 30 de novembro, até 3.000 reais de cashback Ame na compra de seminovos e benefícios exclusivos para aqueles que comprarem durante as lives commerce semanais realizadas no Instagram da empresa. Os benefícios vão desde condições especiais de financiamento até seguro grátis. Além disso, os clientes contam com as tradicionais vantagens da startups: garantia de 1 ano e possibilidade de devolução em até 9 dias para todos os carros comprados na plataforma.

Instacarro

A startup brasileira Instacarro, que permite vender seu carro sem sair de casa, está com uma promoção na Cyber Monday. Quem vender o seminovo até o dia 30, ganhará 500 reais na oferta.

Imóveis

Club Coworking

O Club Coworking, empresa brasileira de escritórios compartilhados físicos e virtuais, oferece benefícios especiais em seus planos durante a Black Friday 2020. As ofertas chegam a 50% de desconto e estarão disponíveis até 14 de dezembro. No plano físico, o preço da mensalidade passa de 1.799 reais para 1.399 reais por mês. Além disso, as duas primeiras parcelas terão desconto de 50%. No plano virtual, todas as modalidades estão também com 50% de desconto.

Resale

A Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de imóveis que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras. Durante o mês de novembro, a proptech tem a campanha Novembro Mágico, onde reúne mais de duas mil ofertas para compra de apartamentos, casas, fazendas e imóveis comerciais com descontos especiais de até 70% em todo o país via leilão ou venda direta. São ativos que estão 100% quitados e não possuem dívidas a cargo do adquirente, para quem quer morar ou investir, das base de instituições como Banco do Brasil, EMGEA – gestora de ativos do governo – além do Consórcio Embracon e BTG.

Housi

A Housi, primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo, lançou a “Block Friday”, campanha para a Black Friday com descontos de 30% a 50% em mais de 500 imóveis cadastrados na plataforma, durante todo o mês de novembro. Além disso, os moradores ganharão gifts de boas-vindas da Cacau show, Cerveja Beckse Coca-Cola. A startup estreia, ainda, uma parceria com a AME, carteira digital que realiza transações de pagamento e transferências e que disponibiliza parte do valor de volta para a conta do usuário, de acordo com o valor da transação. Na assinatura de uma unidade Housi, os usuários têm direito a até R$ 500 de cashback em compras feitas apenas pelo site.

Transporte

Tembici

A Tembici, startup de micromobilidade, criou a “Bike Friday”, ação que garante entre os dias 20 e 30 de novembro, 50% de desconto no plano anual e 90% no mensal no Bike Itaú. A tradicional campanha “Vai de Bike” da Tembici, durante a Black Friday se tornou “Vai de Consumo Consciente”, que reforça a importância do aproveitamento de descontos que sejam realmente vantajosos e que também façam a diferença para o planeta. No Rio e em São Paulo, o plano anual tem 50% de desconto, e o mensal, 90%. Em Porto Alegre e Recife, somente o plano anual está com 50% de desconto.

Nautal

A Nautal , marketplace que conecta proprietários de embarcações a viajantes em busca de experiências marítimas, oferece aos seus clientes uma opção de Gift Card para presentear com experiências marítimas. O cartão-presente não tem validade e pode ter diferentes valores, mínimo de 300 reais. O vale poderá ser usado tanto no valor total do aluguel de uma embarcação ou como cupom de desconto, subtraindo seu valor do preço total do barco de sua escolha. Como base, o valor do aluguel diário de um barco no Brasil é equivalente a 1.000 reais.

BabyPass

A Baby Pass é uma startup focada no transporte de crianças por aplicativo e durante todo o mês de novembro, a empresa está oferecendo 20% de desconto para novos usuários. Caso o usuário for assinante do serviço, ele também ganha 20% de desconto nas corridas recorrentes.

Flapper

Em clima de Black Friday, a Flapper, empresa de aviação executiva sob demanda, em parceria com a Livelo, promove uma promoção para o acúmulo de 6 pontos por real gasto em voos compartilhados da companhia. A promoção é válida para os voos que partem de São Paulo com destino a Angra dos Reis, Paraty, Ilhabela e Juquehy/Baleia. Para participar, basta realizar a compra do voo compartilhado nas rotas disponíveis pela Flapper durante o período da ação e utilizar o mesmo CPF inscrito no programa de relacionamento Livelo. A promoção é válida enquanto durarem a disponibilidade de pontos e os clientes receberão a pontuação em até 7 dias após a confirmação da compra.

Moda

Authen

A Authen , empresa que produz uma linha de roupas de performance acessível para corredoras brasileiras, promove a Black Friday durante todo o mês de novembro. Pensando nisso, a marca terá bermudas, tops e leggings com descontos de até 70%.

Insider

A startup Insider, que fabrica roupas contra o suor e máscaras antivirais para covid-19, está com 30% de desconto nos produtos do seu e-commerce durante o mês de novembro. Em São Paulo, as entregas são em no máximo dois dias.

Amaro

Entre os dias 19 a 30 de novembro, os Guide Shops, o site e o app da marca estarão com descontos que chegam a até 60% em 100% dos produtos Amaro. Com a ação, a expectativa é de aumentar em 55% o número de primeiros compradores da empresa. A Black Week deve representar 7% do faturamento total anual da companhia.