Diversidade é foco de programa estudantil da Blackstone

A Blackstone quer que a diversidade seja foco de uma iniciativa de empreendedorismo estudantil.

O programa Blackstone Launchpad irá incluir 45 faculdades e universidades nos próximos cinco anos, para um total de 75. Todas as novas faculdades que participarem deverão ter uma população estudantil com mais da metade não branca.

O esforço é financiado por um compromisso de 40 milhões de dólares da Blackstone Charitable Foundation. Incluirá uma parceria com o UNCF para identificar as instituições e desenvolver o programa. O UNCF é um grande provedor de bolsas de estudo para estudantes não brancos.

“Realmente gostamos de pensar que somos ágeis e receptivos ao que está acontecendo no mundo, e a necessidade está nesse tipo de campus com poucos recursos”, disse em entrevista Amy Stursberg, diretora executiva da Charitable Foundation.

A nova iniciativa segue os objetivos de diversidade mais amplos da Blackstone. No ano passado, a firma de investimento anunciou um plano para exigir que um terço dos conselhos de empresas nas quais assumiu o controle recentemente tenham membros que reflitam a diversidade. Também expandiu o recrutamento de 9 para 44 instituições, com foco na inclusão de faculdades e universidades historicamente com mais negros.