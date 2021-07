5 dicas para aprender online e desenvolver o seu negócio

Por Célia Kano, diretora da Rede Mulher Empreendedora

Em um contexto cada vez mais digital para os pequenos negócios, é vital que empreendedores saibam como se destacar, além de entender como podem tirar proveito de aprendizados pessoais e cursos online para que o empreendimento cresça.

Jornada de empoderamento: aprenda as principais competências profissionais para mulheres no curso da Exame Academy

Para ajudar empreendedores que desejam desenvolver se capacitar cada vez mais no ambiente online, reuni aprendizados que tive na Rede Mulher Empreendedora e na interação com as mulheres empreendedoras que passam pelos nossos programas de capacitação. Veja abaixo as cinco principais dicas:

1- Defina o que precisa melhorar

Primeiramente, defina as competências que precisa desenvolver como profissional ou as áreas que precisa melhorar no seu negócio. Uma boa dica é perguntar para pessoas próximas que têm a competência ou a área do negócio bem desenvolvida como elas aprenderam, se fizeram um curso ou se têm dicas para compartilhar. Talvez você tenha bons mentores próximos, mas não tenha notado ainda!

2- Entenda como você aprende

O aprendizado pode acontecer através de um livro, um curso ou mesmo com uma mentora. Entenda como você aprende melhor e o tempo que terá para se dedicar aos estudos. Crie uma rotina que funcione para você.

3- Estude online e de graça

Dizer que não estuda porque não possui dinheiro para investir não é uma boa justificativa. Hoje em dia, diversos conteúdos gratuitos são disponibilizados em redes sociais e em plataformas de vídeos como Youtube. Mapeie instituições que disponibilizam conteúdo e cursos gratuitos para quem empreende, como a Rede Mulher Empreendedora e Preta Hub. Um bom exemplo é a trilha Apoie uma Empreendedora no Youtube com 18 vídeo aulas sobre marketing, finanças, jurídico e rede de relacionamento, focadas para quem precisa digitalizar o seu negócio.

Além disso, algumas plataformas educacionais de curso online como o Linkedin Learning disponibilizam demonstração gratuita por tempo limitado no primeiro acesso. Aproveite esse benefício de algumas plataformas para experimentar e fazer cursos gratuitamente.

4- Execute

Conheci uma empreendedora que testava muito rápido as ideias que discutíamos e trazia na semana seguinte sempre os aprendizados que teve para discutirmos. Com ela aprendi que o aprendizado só fecha um ciclo depois que você testa e entende o que deu certo e o que deu errado. Nesse sentido, recomendo a palestra do Eric Ries sobre a gestão enxuta nos negócios: como testar suas ideias rápido e sem muitos gastos de dinheiro. Mais do que uma forma de gestão, Eric fala sobre a importância de sair das ideias e participar para a execução em ciclos pequenos, rápidos e sem grandes investimentos.

5- Participe de comunidades online

Compartilhar seus aprendizados é fundamental para você ouvir outros pontos de vista e se aprimorar. As redes sociais podem ser utilizadas para encontrar comunidades de pessoas com o mesmo desafio. Como exemplo, o grupo “Empreendedoras” do Facebook reúne 100 mil participantes e é uma comunidade de troca de experiências, ideias e dicas entre mulheres que possuem negócios. Quer aprender algo novo? Participe de uma comunidade online como este grupo e coloque sua dúvida para ouvir a recomendação de quem também empreende!

Tenha em mente que aprender é uma atitude empreendedora que gerará prosperidade não somente para o seu negócio, mas para você como indivíduo. O mundo virtual pode ser um facilitador nesse processo.

Bom estudo!

