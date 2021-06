Dia dos Namorados: Empresa que vende chocolate vegano a R$ 15 faz promoção

A Super Vegan, empresa brasileira que vende chocolates veganos, faz promoção para o dia dos namorados. A marca vende os doces por cerca de 15 reais por meio de seu site e, na data comercial, vai oferecer 25% de desconto nas compras acima de R$ 80, utilizando o cupom SUPERNAMORADOS.

Ao todo, a Super Vegan produz 11 sabores de chocolate em barra e todos os produtos são feitos à base de leites vegetais, castanhas e cacau. A empresa vende para todo o Brasil por meio de seu site e conta com pontos de venda em 32 cidades brasileiras, como Porto Alegre, Caxias do Sul, Belém, Recife, Juiz de Fora, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos.

A marca foi fundada pela nutricionista Juliana Salgado, em 2018. “As datas comemorativas são perfeitas para aumentar a venda. Queremos mostrar para todos que chocolates e comidas veganas são deliciosos, ainda mais se você ganhar ou presentear alguém no Dia dos Namorados”, afirma a fundadora.

Atualmente, a empresa fatura cerca de R$ 275 mil por ano -- e estima faturar R$ 1 milhão em 2021, após uma rodada de aportes em que levantou R$ 350 mil junto ao fundo inglês Veg Capital. O aumento do faturamento está relacionado principalmente à maior capacidade produtiva, destino do dinheiro obtido junto aos investidores.

“Com a Super Vegan queremos mostrar para todos que chocolates e comidas veganas são deliciosos. Queremos ser uma marca acessível financeiramente e muito em breve estar disponível em lojas físicas para todo brasileiro”, diz Juliana.

Há espaço de sobra para alimentos veganos no país -- e cada vez mais marcas buscam capturar esse potencial. De gigantes como a Fini, por exemplo, já investem em balas veganas, até startups como a Nude, de leite vegano, ideias não faltam para quem quer conquistar esse potencial. Em números, esse mercado deve valer mais de US$ 74 bilhões até 2027, com um crescimento de quase 12% ao ano.

