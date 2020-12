Depois de beleza e bem-estar, Amaro passa a vender produtos para casa

Não só mais roupas e produtos de beleza. A partir desta terça-feira, 1º, a startup de moda Amaro vai começar a vender produtos de decoração no seu e-commerce. São mais de 300 itens próprios e de marcas parceiras, entre eles acessórios de cozinha, objetos de decoração, papelaria, velas e difusores.

O lançamento é mais um passo da Amaro para diversificar seu rol de produtos e atrair mais clientes. A empresa, fundada pelos empreendedores Dominique Oliver, Lodovico Brioschi e Roberto Thiele, começou oferecendo roupas femininas pela internet. As 17 lojas físicas espalhadas pelo Brasil são apenas para o cliente experimentar os produtos — as compras são sempre pelo e-commerce.

Em 2020, com a pandemia impulsionando os negócios digitais, a marca decidiu que era a hora de expandir seu catálogo. No mês de maio, lançou o Amaro Collective, para vender produtos complementares de marcas parceiras, como óculos de grau e calcinhas próprias para menstruação. Em julho, a empresa trouxe outras 14 marcas, dessa vez de bem-estar e beleza natural.

Agora, a nova categoria mescla os dois modelos de venda da empresa. Há uma linha exclusiva de produtos Amaro Home, com almofadas, vasos, quadros e velas, com preço variando entre 39,90 e 359,90 reais. Mas a marca trouxe também outras 14 empresas parceiras para vender itens de decoração e design. Entre elas marcas como Casa Libre, Design Up Living, Bold Eye, Obrah e Schizzibooks. O valor médio dos produtos é de 90 reais.

Com roupas, acessórios, produtos de beleza e itens de decoração, a Amaro espera atrair novos perfis de consumidores e aumentar o número de vezes que cada cliente compra na loja, assim como o valor gasto em cada compra. Mesmo depois da pandemia, a empresa seguirá com a iniciativa.

“Durante a pandemia, a casa das clientes se tornou o centro de tudo. O local de trabalho, lugar de lazer, lugar para dividir com a família e amigos. Por isso, acreditamos muito no lançamento dessa nova categoria e nossa expectativa é que o mês de dezembro seja um mês recorde de faturamento para Amaro”, afirma Juliana Hassegawa, diretora de planejamento e merchandising.