Definir metas é uma saída para driblar adversidades do mercado digital

O mercado de infoprodutos é um dos que mais crescem. Democrático e com investimento inicial baixo, esse nicho é ideal para quem tem boas ideias. Atentos à transformação no perfil do consumidor e no potencial da internet, vários empreendedores sacaram as oportunidades deste segmento que, hoje, tem três pilares: produtores, plataforma de negócios e os afiliados, vendedores que incentivam o consumo de infoprodutos e são comissionados pelas vendas.

“Antes de pensar em atingir esse potencial, é necessário entender que, sem planejamento, nada feito. Estabeleça metas a ser cumpridas no curto, médio e longo prazo. Antes, saiba “onde” você quer chegar, “por que”, “como” e quais resultados obter. Trace estratégias de comunicação, atração e retenção de clientes”, explica Rafael Carvalho, COO da HeroSpark, solução unificada para empreendedores digitais.

Exemplo de empresa que tem crescido no setor, a HeroSpark, viu a procura pelos seus serviços aumentar, já que a startup hospeda cursos e workshops online. O crescimento foi de 1.002% em 2020; já o número de contas criadas na plataforma foi mais de 200 vezes maior, se comparado com 2019.

“O consumidor é uma parte fundamental para o sucesso de sua empresa. Logo, é necessário estar em boa sintonia com ele. Saber como os clientes enxergam sua marca e o que eles esperam dela é fundamental para que eles fiquem satisfeitos ao escolherem você, e não a concorrência”, orienta Carvalho.

Para que isso aconteça, o empresário frisa ser importante ficar atento aos comentários recebidos, sejam eles em pesquisas de satisfação ou em sites e redes sociais. Por meio desses feedbacks, é possível analisar em qual parte seu negócio pode melhorar, conseguindo propor uma melhor qualidade na venda e, consequentemente, cativar antigos e novos clientes.

Mais do que encantar o consumidor, a produção de conteúdo de valor tem de ser compreendida como a “mina de ouro” do marketing digital. Com um avatar definido, pense em informações e dicas que seriam úteis e de relevância. Não deixe a qualidade de seus textos cair e aposte em posts criativos para as redes sociais com imagens condizentes. Publicar vídeos em diferentes plataformas também é uma boa alternativa. Trabalhar com marketing digital exige dedicação e resiliência.

“Os negócios online fazem parte de uma realidade que veio para facilitar a vida, tanto dos empreendedores quanto dos consumidores. Comprar e contratar online, sem sair de casa, é bastante cômodo. Mas para acontecer é preciso que o empreendedor e suas equipes façam a sua parte”, finaliza Carvalho.