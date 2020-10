Quem já tentou editar um vídeo em um programa de edição profissional sabe que a tarefa não é simples. Tentando facilitar a vida de editores amadores e profissionais, surgiu a startup indiana InVideo, fundada em abril de 2019.

A empresa oferece uma plataforma online que pode ser acessada pelo navegador dos computadores e celulares. Com projetos pré-prontos e tecnologia que facilita o envio e download de arquivos, a startup promete reduzir o tempo de produção de vídeos curtos em até 90%.

Os clientes da companhia não estão restritos aos arredores de Bollywood: a empresa já conquistou cerca de 800.000 usuários em mais de 150 países, entre eles as empresas P&G, Dropbox e Reuters. Agora, a empresa foca no mercado latino-americano para crescer.

Para financiar sua expansão internacional, a startup captou um aporte de 84 milhões de reais liderado pelo fundo Sequoia Capital India e com a participação dos fundos Tiger Global, Hummingbird, RTP Global e Base.

Com o capital levantado na rodada série A, a InVideo busca novos funcionários que falem português e espanhol. O objetivo é que eles possam traduzir a plataforma prestar atendimento aos clientes da América Latina. No Brasil, a startup está contratando pessoas para as equipes de marketing e suporte.

“Com seu produto, design e recursos de tecnologia estelares, a InVideo está bem posicionada para se tornar a plataforma de escolha para criação de vídeo em um mercado global potencial de 10 bilhões de dólares”, afirma Prateek Sharma, vice-presidente da Sequoia Capital India.

Trajetória do negócio

A InVideo foi fundada por Sanket Shah e Harsh Vakharia, que se conheceram na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e decidiram empreender juntos. Antes da InVideo, os amigos criaram a Visify Books, uma startup que cria vídeos curtos com resumos de livros famosos, como “A Arte da Guerra”.

Ao trabalhar com a edição de vídeos no dia a dia, os engenheiros perceberam o quão complexo era o processo e decidiram se dedicar ao desenvolvimento de uma plataforma que pudesse facilitar a vida dos editores.

Em abril de 2019, então, eles criaram a InVideo. A startup nasceu como uma plataforma online que permite a criação de vídeos personalizados. Assim como o Canvas facilita a edição e customização de imagens, a startup indiana oferece modelos prontos para a edição e download rápido de vídeos.

Estratégia e clientes

O modelo de negócio da InVideo é freemium, o que significa que qualquer pessoa pode entrar no site e começar a editar suas próprias produções gratuitamente. Os usuários e empresas que quiserem acessar recursos mais complexos precisam pagar uma assinatura mensal, que começa a partir de 10 dólares por mês.

Apesar de ter grandes empresas como clientes, a maior parte dos usuários da plataforma são pequenos e médios negócios. Shah disse à EXAME que estabelecimentos como academias, restaurantes e salões têm buscado soluções práticas para produzir conteúdo para alimentar suas redes sociais, por isso a companhia decidiu focar neles para crescer.

Atualmente, são criados cerca de 400.000 vídeos por mês na plataforma da InVideo, número que sobe 20% ao mês desde o começo do ano. Impulsionada pelo investimento, a startup espera acelerar ainda mais seu crescimento ao longo de 2021.