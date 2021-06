Vivo, Sebrae e mais: 6 programas de aceleração e cursos em aberto

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de junho. Confira abaixo.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Finance Forward Latin America

A Village Capital, empresa de capital de risco que encontra, treina e investe em startups, dá início à edição 2021 de seu programa “Finance Forward Latin America”. Com o apoio da MetLife Foundation no Brasil e da Moody’s, a aceleradora irá escolher startups que desenvolvem soluções tecnológicas nos temas "saúde financeira" e "futuro do trabalho". O objetivo é incentivar projetos que possam ser aplicados a pequenas e médias empresas impactadas pela pandemia e assim ajudar na recuperação financeira desses negócios. Os interessados devem se inscrever até 18 de junho neste link.

Programa Brasil Mais

O Sebrae Rio capacitará 750 micro e pequenas empresas dos setores de comércio e serviços, com consultorias 100% gratuitas presenciais e online através do programa Brasil Mais. O programa terá duração de quatro meses e a meta é elevar a produtividade das empresas, por meio do aumento do faturamento e da redução de custo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site.

Conexão Delas

O Sebrae Minas e a Fecomércio de Minas Gerais promovem de 14 a 17 de junho o Conexão Delas, programa de incentivo ao empreendedorismo feminino e de capacitação de mulheres à frente de pequenos negócios ou que desejam empreender. As palestras oferecem orientações sobre marketing, tendências de mercado, finanças e crédito. O evento on-line e gratuito está com inscrições abertas pelo site.

Desafio cibersegurança da Wayra

A Wayra, hub de inovação aberta da Vivo, acaba de anunciar um desafio para as startups de cibersegurança com a proposta de conectar as soluções criadas por essas empresas às grandes corporações. A iniciativa busca por startups com soluções nas áreas de autenticação de imagens e documentos; autenticação para atendimento seguro via WhatsApp; reconhecimento de voz para atendimento em televendas; gestão de plataforma anti-fraude para revendedores parceiros, gestão em rede e compliance de scripts; além de solução para detectar configurações maliciosas realizadas nos dispositivos como modems e roteadores. As inscrições para o desafio vão até dia 11 de julho, pelo link.

Biodigital Startups

A Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa presente no Brasil desde a década de 1990, fez uma parceria com a aceleradora Bluefields para a criação do programa de aceleração aberta Biodigital Startups, com foco em startups dos segmentos de alimentos, saúde e agronegócio. O programa tem como objetivo acelerar essas pequenas empresas e promover o intercâmbio cultural entre startups e grandes companhias. Mais informações e inscrições no link.

1000 Devs

A Johnson & Johnson Medical Devices e o Distrito prorrogaram as inscrições para o programa 1000 Devs - Talentos para o bem na saúde, que capacitará jovens em situação de vulnerabilidade para atuar no setor de tecnologia. O projeto criará condições para que jovens estudantes do segundo grau em situação de vulnerabilidade ganhem um treinamento em Desenvolvimento de Software, coordenado pela mesttra, startup de tecnologia e inovação. Os participantes receberão uma metodologia de educação a distância, com carga horária diária de três horas durante cinco meses. No final, estarão capacitados para ocupar uma posição de desenvolvedor júnior. Interessados podem se inscrever, até dia 15 de junho, pelo link.

