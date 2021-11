Crédito para varejistas: TruePay capta R$ 176 mi em rodada de investimento

Por Cristiane Lucchesi

A TruePay, fintech de pagamentos e crédito com foco em pequenos e médios varejistas, levantou R$ 176 milhões em rodada de investimentos liderada pelo Addition, o novo fundo de venture capital de Lee Fixel, ex-Tiger Global Management, disse a empresa em comunicado.

Os recursos serão usados em melhorias, aumento da capacidade de atendimento e expansão do time, segundo a empresa. Em setembro, a TruePay havia recebido investimento de R$ 45 milhões do Kaszek e do Monashees.

Fundada em dezembro de 2020 em São Paulo, a TruePay oferece a possibilidade ao varejista de parcelar o saldo do cartão de crédito nos seus pagamentos aos fornecedores.