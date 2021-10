Receba dicas gratuitas de empreendedorismo da Carol Paiffer, do Shark Tank

É bastante comum ouvir pessoas falando em abrir o próprio negócio e deixar empregos formais em instituições públicas e privadas para começarem a própria empresa. Não à toa, empreender entra como um dos sonhos mais comuns entre os brasileiros no levantamento Global Entrepreneurship Monitor -- ficando atrás apenas de ter a casa e o carro próprios e viajar.

Mas, sonhar e ter ideias é fácil. A situação fica mais complexa na hora de tirar tudo do papel e começar a empreender na prática. Além de muitas dúvidas, medos e insegurança, a falta de informação também é um fator que dificulta o sucesso de novos empreendedores.

Por isso, com o objetivo de ajudar as pessoas a tirar os seus sonhos do papel ou a manter atualizado quem já empreende, Carol Paiffer, CEO da Atom S/A e jurada do Shark Tank Brasil, decidiu usar sua experiência de 16 anos como empreendedora para ensinar os brasileiros a ter o próprio negócio.

Após quase duas décadas acumulando experiência e conhecimento, Paiffer não só virou um dos maiores nomes do empreendedorismo do Brasil como decidiu compartilhar todo o seu conhecimento com outros empreendedores. Da iniciativa surgiu o grupo VIP para empreendedores, em parceria com a EXAME Academy, em que os participantes recebem uma série de conteúdos gratuitos e exclusivos até o dia 5 de outubro, Dia do Empreendedor, quando acontecerá uma aula gratuita que irá abordar os seguintes temas:

Passos importantes para tirar as ideias do papel; O que saber antes de começar a empreender; Qual é o principal erro de quem está começando um negócio; Dicas para ter um negócio de sucesso.

Para participar da aula gratuita, basta se inscrever no site do projeto. Ao se cadastrar, você ainda entra em um grupo VIP para empreendedores e participa da imersão de conteúdos gratuitos.

Quem deve participar

O grupo VIP para empreendedores é indicado para quem:

Tem uma ótima ideia de negócio, mas não sabe como colocá-la em prática;

Tem uma empresa, mas ainda tem dúvidas sobre como transformá-lo em um negócio de sucesso;

Sonha em começar um negócio, mas sente medo;

Já teve um negócio que, por algum motivo, não foi para frente.

Se você se enquadra em algum desses casos, não perca a oportunidade de receber conselhos de empreendedorismo com uma das juradas do Shark Tank Brasil.

Sobre a Carol Paiffer

Carol Paiffer é de Porto Feliz, uma cidade de 51 mil habitantes no interior de São Paulo, e durante a adolescência tinha o sonho de trabalhar com moda. A vontade surgiu por conta da própria família, sua mãe e sua avó trabalhavam com confecções e ela esteve sempre acompanhando os processos de produção.

O mercado financeiro, que sempre foi uma incógnita para a empreendedora, passou a ser uma opção quando o irmão, Joaquim Paiffer, começou a estudar o tema e incentivou Carol a fazer o mesmo. A empresária então arranjou um estágio não remunerado na área e foi quando entendeu que gostaria de trabalhar com o mercado financeiro. Um ano depois, ela e o irmão abriram o seu primeiro negócio, um escritório de agentes autônomos de investimento.

De lá para cá, Carol fundou a Atom S/A, a maior empresa de traders da América Latina, onde ensina traders a operarem com paciência, foco e disciplina, em busca de resultados consistentes. Além disso, foi convidada para ser jurada do Shark Tank Brasil, reality show pioneiro de empreendedorismo.

Recentemente, Paiffer também foi convidada a se tornar uma das sócias do Instituto Êxito de Empreendedorismo, sendo a única mulher em meio a 33 homens. Ela ainda fundou o Êxito Ladies, o braço feminino do projeto, para incentivar outras mulheres a aprenderem sobre empreendedorismo e acelerarem seus projetos. Além disso, ministra palestras e cursos pelo Brasil e pelo mundo sobre o mercado financeiro e empreendedorismo.

