O momento em que as pequenas e médias empresas (PMEs) se encontram é bastante animador. O mês de janeiro de 2021, por exemplo, bateu recorde no número de novos negócios. Segundo o Serasa Experian, foram registrados 312.462 microempreendedores individuais (MEIs) abertos. Os novos empreendedores se concentram, principalmente, no setor de serviços, que registrou 246.859 novos negócios em janeiro de 2021, o maior número dos últimos dez anos. Nesse cenário, muitos têm investido no sonho do próprio negócio. Pensando em capacitar esses profissionais para que conquistem o sucesso mais rápido, a EXAME apresenta a Jornada 10k com Carol Paiffer.

Uma das maiores dificuldades de um negócio é o planejamento. Isto é, conseguir estruturar a parte prática e financeira do negócio, que vai além do sonho do empreender. A proposta da Jornada 10k é ensinar o passo a passo para que o empreendedor possa desenvolver produtos assertivos para faturar até R$ 10 mil a mais nos próximos 60 dias. A aula será ministrada por Carol Paiffer, CEO da Atom, jurada do Shark Tank Brasil e uma das pessoas mais influentes da América Latina, na próxima segunda-feira, 21 de fevereiro, às 19 horas.

Como funcionará a jornada até o sucesso

“Como você quer estar em abril?”, essa é uma das reflexões que a empreendedora e jurada do Shark Tank, Carol Paiffer, traz para os empreendedores mais inexperientes. O sucesso exige comprometimento e nada melhor do que aprender com quem sabe bem o que está fazendo.

“Esse é um treinamento para quem quer empreender, para quem quer aprender mais sobre empreendedorismo. Não só na parte objetiva do negócio mas na parte prática: fazer uma gestão financeira, o marketing e todas as áreas da empresa. A pessoa consegue ter grandes resultados através desse curso”, afirma Carol.

Durante o evento, que acontecerá ao vivo (e não ficará gravado), ela vai ensinar os cinco melhores modelos de negócios para quem não tem dinheiro e quer empreender, como desenvolver um produto de sucesso e encontrar clientes certos para vender — além de compartilhar os passos que todo empreendimento precisa dar até faturar R$ 10 mil. Quando perguntada se poderia compartilhar um dos passos para faturar os 10 mil, Carol brincou: “Olha, sobre passos, você vai ter de participar para descobrir. Na masterclass, a gente te conta todos os passos. Que vão desde o zero até o objetivo: os tão sonhados 10k”.

A proposta da Jornada é facilitar o caminho do empreendedor, tornando o ato de empreender uma verdadeira jornada divertida e lucrativa.

A proposta da Jornada é facilitar o caminho do empreendedor, tornando o ato de empreender uma verdadeira jornada divertida e lucrativa. Para aqueles que podem estar com dúvidas se devem ou não participar, Carol aconselha: “O conhecimento te liberta. Você nunca perde investindo em conhecimento, então você precisa tomar a decisão de aprender e, de fato, enxergar onde estão as maiores receitas”.

Saiba mais sobre a Carol Paiffer

Carol Paiffer é de Porto Feliz, uma cidade do interior de SP. Quando era mais nova, sonhava em trabalhar com moda, influenciada por sua mãe e avó que trabalhavam com confecções. O mercado financeiro, por sua vez, se tornou uma opção quando seu irmão começou a estudar o tema e a incentivou. A empresária estagiou na área e ali entendeu que gostaria de trabalhar com o mercado financeiro. Um ano depois, ela e o irmão abriram um escritório de agentes autônomos de investimento.

Mais tarde, Carol fundou a Atom S/A, a maior empresa de traders da América Latina, onde ela ensina traders a operar com mais consistência. Foi convidada para ser jurada do Shark Tank Brasil, reality show pioneiro de empreendedorismo. E recentemente, foi convidada a ser a única sócia mulher do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Fundou o Êxito Ladies, o braço feminino do projeto, para incentivar outras mulheres a aprender sobre empreendedorismo e acelerar seus projetos. Além disso, Carol ministra cursos e palestras sobre empreendedorismo e mercado financeiro pelo Brasil e pelo mundo e também ensina na EXAME Academy com o curso Do Zero ao Negócio.

