Como conseguir mentoria (e investimentos) para potencializar sua startup

Começar um negócio é algo desafiador. Não à toa foi necessário muito planejamento para empresas como iFood, Loggi e Quinto Andar alcançarem o marco de negócios brasileiros avaliados em mais de um bilhão de dólares. Levando em consideração esses exemplos fica claro que o sucesso e o reconhecimento de uma startup são proporcionais ao cuidado e estruturação que recebem no seu desenvolvimento. Mas, o desafio de empreender inicia-se do outro lado da moeda do sucesso.

A questão não é apenas ter uma ideia inovadora para o mercado no qual quer se inserir. Para muitos empresários e donos de pequenas e médias empresas (PMEs) saber por onde começar e ter os insights necessários para se manter no jogo são os maiores impasses na criação de um negócio, seja no Brasil ou no mundo. De acordo com um levantamento do Facebook – o Global State of Small Business Report (Relatório Global Sobre a Situação das Pequenas Empresas) –, 24% das PMEs fecharam as portas em 2021.

Mesmo com a alta porcentagem de fechamento de negócios ao redor do mundo, o investimento em startups no Brasil triplicou durante o ano de 2021. Com isso, muitas startups brasileiras tornaram-se novos unicórnios. Como foi o caso das empresas Mercado Bitcoin, Facily e Olist. Este é um prognóstico animador sobre como o cenário empresarial está reagindo, apesar das dificuldades. Investimento não falta, mas é preciso saber o caminho para chegar até ele.

Empreender pode ser um caminho solitário, mas não precisa ser assim. O contato com outras pessoas que já passaram por situações semelhantes e tiveram êxito é algo bastante rico para quem está à frente de startups novas escaláveis E agora essa possibilidade está mais acessível para os empreendedores brasileiros com o lançamento da nova edição do BoostLAB, o programa de potencialização e mentoria de startups do BTG Pactual.

O BoostLAB é o único centro de inovação do Brasil que é reconhecido no prêmio “World’s Best Financial Innovation Labs” (Os Melhores Labs de Inovações Financeiras do Mundo), concedido pela revista Global Finance. O projeto já está a três anos consecutivos entre os melhores e seu objetivo central não mudou: ser uma ponte estruturada entre os empreendedores e o mercado financeiro, facilitando esse acesso.

O programa funciona como pontapé para a sua startup. E de que forma isso acontece? A 9ª edição do BoostLAB, com inscrições abertas até o dia 11 de fevereiro, vai selecionar de cinco a dez startups em nível avançado, as chamadas scale-ups, para participarem do programa, onde os empreendedores têm acesso direto aos principais sócios do banco e também a executivos renomados do mercado. Além das mentorias, um dos principais atrativos do BoostLAB é a oportunidade de conseguir novos clientes.

As startups que forem selecionadas para o programa receberão mentoria dos sócios do banco, da ACE Cortex e de executivos do mercado. A mentoria acontecerá de forma 100% digital e com fácil acesso. Você pode se inscrever aqui.

Além de trazer toda essa gama de possibilidades e aproximar a inovação do dia a dia do empreendedor, a iniciativa também conta com um programa de potencialização de startups em nível avançado possibilitando a geração de negócios com o banco, seus fornecedores, parceiros e clientes.

Programas como esse são importantes pois colocam na mão do empreendedor materiais ricos, potencializando os pontos positivos de cada negócio, trazendo novos insights de quem está nesse mercado e, também, aproxima os investimentos das startups que querem crescer. O BoostLAB também conta com assessoria de investimentos e promove o networking estratégico aos participantes da mentoria.

