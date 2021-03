Com novo aporte de R$ 45 mi, startup de saúde mental Zenklub expande pelo Brasil

O ano de 2021 começa animado para a startup Zenklub, de saúde mental. Depois de um namoro de mais de um ano com as gestoras SK Tarpon e GK Ventures (de Eduardo Mufarej), a companhia anuncia ter recebido um aporte de 45 milhões de reais em sua série A.

“Encontramos no Zenklub uma ótima oportunidade de atuarmos em um problema de dimensões globais, que decorrente da falta de tratamento, custa mais de 1 trilhão de dólares à economia mundial, sendo o Brasil um dos líderes no quesito de ansiedade e depressão”, afirma Pedro Faria, cofundador da SK Tarpon.

Fundado em 2016 pelos sócios portugueses Rui Brandão e José Simões, o Zenklub conecta terapeutas, psicanalistas, psicólogos e coaches a pessoas que estão buscando melhorar sua saúde mental. Desde sua fundação, a startup já recebeu mais de 70 milhões de reais em aportes. Sua última rodada havia sido em maio de 2020, quando levantou 16 milhões de reais com o fundo português Indico Capital Partners.

A empresa trabalha tanto com empresas que querem oferecer a terapia como benefício a seus funcionários quanto com indivíduos. Uma sessão avulsa de 50 minutos custa 60 reais. Já para as companhias, o preço é estabelecido com base no número de funcionários. Uma empresa com 100 empregados, por exemplo, paga cerca de 2.500 reais por mês.

Apesar de estar no mercado desde 2016, a plataforma de terapia online do Zenklub só ganhou escala em 2020, quando as pessoas perceberam que cuidar da saúde mental seria vital para a sobrevivência durante a pandemia.

O número de clientes corporativos deu um salto entre janeiro e dezembro do ano passado, passando de cerca de 10 empresas clientes para mais de 220. Os terapeutas, impossibilitados de atender presencialmente, também buscaram alternativas digitais para continuar recebendo pacientes. Com isso, a rede de especialistas autorizados a atender quadruplicou e hoje já soma mais de 800 profissionais. Por mês, são feitas 50.000 sessões pela plataforma.

Para dar conta dessa demanda crescente, o Zenklub precisou expandir sua equipe. A empresa, que empregava 16 pessoas em janeiro do ano passado, agora tem 80 funcionários e está com pelo menos mais 35 vagas abertas.

Com o aporte, os fundadores do Zenklub planejam acelerar a expansão do serviço com novos produtos. “Queremos levar o projeto de saúde emocional corporativa para outro nível, contribuindo como consultoria e oferecendo dados para o mercado. O investimento ainda potencializará nossos projetos de capacitação e formação de profissionais, investindo em tecnologias e usando expertise em telepsicologia para desenvolver o setor”, diz Rui Brandão, cofundador e presidente da startup.

Em 2021, a empresa tem como meta superar a marca de 20 milhões de reais de faturamento, chegando a 600 empresas como clientes. Do lado dos profissionais de saúde, o objetivo é terminar o ano com pelo menos 5.000 especialistas atendendo na plataforma.

“A gente olha para saúde mental de uma forma mais holística, indo além das doenças. Queremos ajudar as pessoas a desenvolverem novas habilidades comportamentais e percebemos que, cada dia mais, as empresas estão vendo que cabe a elas investir na saúde mental dos colaboradores”, afirma Brandão.