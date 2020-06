C6 Bank zera taxa do crédito à vista e da antecipação de recebíveis

O C6 Bank zerou a taxa das maquininhas C6 Pay até 31 de agosto nas transações no crédito à vista que, em média, custam 3,29% por operação. O benefício é limitado a 5.000 reais em vendas no mês e não vale para compras parceladas. Empreendedores que já possuem o equipamento podem acessar o aplicativo do banco e pedir a isenção, assim como novos clientes podem requerer a condição até 30 de junho.

A taxa zero também será aplicada à antecipação de recebíveis. O comerciante que desejar receber o valor das vendas em crédito à vista em até dois dias depois da transação não pagará nada por isso — nesse tipo de operação, a taxa costuma ser, em média, de 3,89%. “Neste período tão desafiador para o pequeno empreendedor, decidimos zerar essas taxas para ajudá-los na retomada dos negócios”, diz Phillippe Katz, CEO da PayGo, empresa de soluções de pagamento que faz parte do grupo do C6 Bank.

O C6 Bank também anuncia, nesta terça-feira, duas novas maquininhas: a C6 Pay SuperMini e a C6 Pay Smart. O primeiro equipamento faz pagamentos por aproximação sem inserção do cartão (por meio da tecnologia NFC), possui conectividade via chip 3G ou Wi-Fi e envia o comprovante da transação via SMS. Já a C6 Pay Smart é o equipamento mais completo da linha. Baseada no sistema Android, ela reúne as principais características da SuperMini e permite a instalação de aplicativos de gestão (estoque e fiscal) e integração com sistemas de automação comercial.

A taxa de adesão varia de acordo com a maquininha, mas é possível obter isenção em todos os modelos. No caso da SuperMini, o comerciante não paga nada pelo uso se faturar acima de 3.500 reais no mês. O mesmo vale para quem faturar acima de 7.500 reais com a C6 Pay Smart.