BTG Pactual e Agrometrika firmam parceria para apoiar o setor agrícola

O BTG+ business, plataforma digital de soluções para pequenas e médias empresas (PMEs) do BTG Pactual, e a Agrometrika, plataforma de análise de crédito para pessoas físicas e jurídicas inseridas nas cadeias do agronegócio, anunciam parceria para oferecer R$ 3 bilhões em crédito rural por meio de distribuidores de insumos agrícolas. A nova linha de crédito terá desembolsos a partir de R$ 100 mil, com previsão de impactar mais de 10 mil produtores agropecuários em todas as regiões do país.

“O acordo vai trazer muitas vantagens para o setor, contribuindo para fortalecer o papel dos fabricantes, cooperativas e revendas de insumos como agente de crédito agrícola no mercado nacional, ao fornecer uma solução em que os parceiros mantém total controle da jornada de concessão do crédito. Ao fazer uso dos recursos financeiros e operacionais do BTG Pactual, bem como da comprovada expertise da Agrometrika, o parceiro pode focar no seu negócio principal e o BTG Pactual assume integralmente o risco de crédito do produtor”, diz o co-head do BTG+ business, Gabriel Motomura.

O BTG+ business atende empresas com receita anual abaixo de R$ 300 milhões e já concedeu mais de R$ 57 bilhões em crédito, sendo 31.58% dessa carteira referente ao setor do agronegócio. "Nosso crédito de custeio foi estruturado de forma totalmente digital, considerando a demanda atual dos produtores rurais por uma solução de financiamento transparente, ágil, com taxas atrativas e sem tarifas e a burocracia das linhas tradicionais”, diz Rogério Stallone, sócio de crédito corporativo do BTG Pactual e co-head do BTG+ business.

Pioneira neste mercado, a Agrometrika é uma empresa com mais de 10 anos de experiência em modelagem de risco de crédito para o setor agrobusiness. Em 2020, a Agrometrika aprovou mais de R$ 40 bilhões em créditos com foco no empreendedorismo rural. A parceria permitirá também a negociação, pelos distribuidores, de recebíveis do agronegócio com o BTG Pactual via plataforma Agrometrika.

Para solicitar o crédito dos seus clientes, o distribuidor de insumos precisa acessar a plataforma do BTG+ business, fazer um cadastro e preencher as informações solicitadas. O pedido será analisado e após a avaliação do financiamento, o produtor terá o prazo de 6 a 18 meses para efetuar o pagamento em parcela única.

