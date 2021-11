BTG Pactual anuncia acordo com Getnet e amplia oferta para PMEs

O BTG+ business, plataforma digital de soluções para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), anuncia parceria com a Getnet, empresa de tecnologia especializada em soluções eletrônicas de pagamento.

A partir de agora, os clientes do banco podem a acessar a máquina da Getnet para transacionar suas vendas com cartões de crédito, débito, vouchers e serviços exclusivos de atendimento.

Além da solução de pagamento, a parceira inclui antecipação de recebíveis, capital de giro, crédito de custeio para produtores rurais e financiamento em geral. A ideia é proporcionar uma experiência ‘one stop shop’ para as PMEs, incluindo também soluções não financeiras.

“Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o nosso portfólio de soluções e pagamento é uma oferta muito relevante para os nossos clientes. Temos como objetivo oferecer a melhor experiência do mercado e, para isso, estamos unindo sinergias com empresas que são líderes em seus segmentos”, diz Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual e co-head do BTG+ business.

Este é um projeto que começou a ser discutido há mais de seis meses, que demandava um parceiro forte em termos de tecnologia e adaptabilidade de negócio, explica o CEO da Getnet, Pedro Coutinho.

“A Getnet está em um novo momento, construindo parceiras que vão além da aceitação de máquinas porque desenvolve soluções customizadas para os clientes, assim como o BTG que contempla novas possibilidades para as pequenas e médias empresas”, contou Coutinho.

A Getnet investiu nos últimos anos no desenvolvimento de um amplo portfólio de produtos que inclui as máquinas de pagamento (POS, TEF e POS Digital) e produtos digitais oferecidos por meio da Plataforma Digital Getnet (e-commerce e marketplaces para as grandes empresas, ou seja, soluções dos pequenos aos grandes clientes).

“O histórico de atuação da Getnet no mercado tem sido de pioneirismo, desde o rompimento do duopólio deste segmento até hoje. E a nossa expectativa é continuar seguindo com parcerias pioneiras e diferenciadas para os nossos clientes”, diz Coutinho.