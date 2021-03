Brasileira Ribon é eleita uma das startups mais inovadoras do mundo pela fundação do Bill Gates

A Fundação Bill & Melinda Gates anunciou nesta semana um ranking com as dez soluções mais criativas e inovadoras do mundo na área de filantropia. Entre as empresas selecionadas está a startup brasileira Ribon, fundada em 2016, em Brasília, pelos empreendedores Carlos Menezes, João Moraes e Rafael Rodeiro.

No total, 363 projetos que se candidataram para análise dos avaliadores e a Ribon foi a única solução em língua não-inglesa a ocupar uma das dez primeiras posições. “Atuar como startup que trabalha com filantropia justo em um país que ainda engatinha na cultura da doação individual para causas é um desafio. Entretanto, ter esse reconhecimento que nos indica como um exemplo de futuro para a filantropia global é um sinal que estamos no rumo certo”, afirma Rafael Rodeiro, cofundador e presidente da startup brasiliense.

A empresa se destacou pelo seu serviço de assinatura para doações voltado para os jovens da geração Z e millennials. No aplicativo da startup, os usuários recebem uma notícia boa por dia. A cada texto lido, eles recebem uma quantidade de pontos, chamados de ribons, que podem ser usados para fazer doações às causas que os interessem.

Assim como o serviço de streaming de músicas Spotify, há uma modalidade de uso gratuito e uma modalidade paga do aplicativo. A grande maioria dos usuários usa a modalidade gratuita, que é subsidiada por meio de patrocínios de empresas como a marca de roupas Malwee e o aplicativo de meditação Lojong. Mas, desde o ano passado, a startup liberou um modelo de assinatura direta, que custa 10, 25 ou 50 reais por mês, feito após pedidos dos próprios usuários, que queriam colaborar mais.

No caso do patrocínio, a startup fica com 30% do valor. No caso das assinaturas, ela fica com 7%. O restante vai para as entidades beneficiadas. No momento há projetos parceiros que atuam nos temas de nutrição infantil, saúde básica, água potável e medicamentos.

Com a premiação da fundação, a startup recebe 10.000 de dólares e suporte de uma equipe de designers da IDEO, parceira no desenvolvimento do ranking. As outras empresas premiadas foram as canadenses Give e Give Magic, a inglesa HasanaH, e as americanas Duet, Coin Up, Giving Multiplier, Golden Volunteer, Civic Champs e Pinkaloo.