Black Friday do Mercado Livre tem juro pela metade para vendedor

A Black Friday brasileira não oferece descontos apenas para o consumidor final na edição 2020. Uma das maiores empresas de e-commerce do país, o Mercado Livre, está oferecendo descontos — na forma de juros mais baixos — também para pequenos vendedores do seu marketplace.

A campanha promocional envolve também o Mercado Pago, divisão de pagamentos do Mercado Livre. Estão aptos a participar pequenos vendedores de ambas as plataformas.

Até a próxima quinta-feira, 3 de dezembro, vendedores elegíveis a crédito terão acesso a reduções de até 50% nas taxas de juros para contratação de capital de giro: as taxas já com a redução começam a partir de 1,5% ao mês — caso fossem originalmente de 3% ao mês. Haverá também descontos de até 40% em taxas de antecipação de recebíveis.

Para auxiliar nas vendas de final de ano, a modalidade “dinheiro express” teve seu prazo de pagamento ampliado de 7 para até 21 dias. As taxas variam de acordo com o perfil dos clientes, feita uma análise com ajuda de machine learning.

O modelo do Mercado Crédito, braço de concessão de financiamentos do Mercado Livre, analisa mais de 2.400 variáveis para oferecer crédito da forma mais assertiva. As ofertas de crédito para empreendedores vão de 100 reais até 500 mil reais.