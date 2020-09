Black Friday do Brasil: franquias dão vouchers e descontos de até 70%

A Semana do Brasil, campanha de descontos no varejo que virou uma espécie de Black Friday às vésperas do feriado da Independência, comemorado na próxima segunda-feira, 7, está levando muitas redes de franquias a oferecer descontos de até 70% nos produtos aos consumidores.

No rol de mimos para atrair clientes nos próximos dias estão promoções do tipo “pague 1 leve 2”, vouchers para novas compras, brindes e até frete. Há ainda redes de franquias com condições facilitadas para novos franqueados, como descontos ou parcelamento na taxa de franquia.

No ano passado, cerca de 3.000 lojas participaram da chamada “Black Friday verde e amarela”. Segundo levantamento realizado pela Cielo, na comparação com o mesmo período de 2018, a “Semana do Brasil” de 2019 fez o varejo crescer 11,3%. Os setores que mais cresceram em relação ao ano anterior foram os de cosméticos (19,8%), móveis e eletrodomésticos (12,6%), vestuário e artigos esportivos (6,1%) e supermercados (4,5%).

Veja, a seguir, algumas das redes de franquias com promoções para a Semana do Brasil.

Descontos para novos franqueados

Clinicão

A marca vai disponibilizar condições especiais aos novos franqueados, como a facilidade em parcelar em até cinco vezes a taxa de franquia. Além disso, quem adquirir o negócio até o dia 13 de setembro, ganhará uma geladeira específica para vacinas (chiller).

Gigatron

A Gigatron Franchising, rede especializada em desenvolvimento de software, vai aproveitar a Semana do Brasil para facilitar o pagamento da taxa de franquia de seu modelo de negócios em até cinco vezes.

Ginástica do Cérebro

A rede de cursos de estimulação cognitiva por meio de atividades como o soroban (instrumento lógico-matemático de origem oriental), jogos e desafios que estimulam a memória e o raciocínio lógico, entre outras capacidades, está oferecendo 10% de desconto na taxa de franquias. O investimento inicial no modelo home office é de 20.000 reais.

Pinta Mundi Tintas

Para novos franqueados, a rede de franquias de tintas e acessórios para pintura, com mais de 30 lojas em quatro estados, vai dar desconto de 20% na taxa de franquia para o candidato que iniciar negociações na Semana do Brasil. O valor da taxa, já com desconto, fica em 50.000 reais. O investimento total em uma loja compacta começa em 159.000 reais.

Vouchers

Calçados Bibi

Nas compras acima de 299 reais numa das lojas da marca de calçados infantis, o consumidor ganha 50 reais para a próxima compra. O voucher pode ser utilizado na mesma loja onde a compra foi realizada até o dia 15 de outubro. O valor é válido somente para calçados e não é cumulativo com outras promoções. Hoje, são mais de 120 lojas da Bibi espalhadas pelo Brasil.

Dr. Shape Suplementos

A rede varejista de suplementos alimentares e acessórios esportivos vai dar um voucher de 20 reais a cada 100 reais em compras aos clientes. Quem quiser virar franqueado, a marca concederá desconto de 15% na taxa de franquia que, hoje, custam 59.900 reais sem desconto.

Maria Brasileira

A Maria Brasileira, rede de franquias multisserviços de limpeza e cuidados residenciais e corporativos, oferece desconto de 15 reais para as compras realizadas em seu site.

Cortesias

Jin Jin

A Jin Jin, rede de culinária asiática, participa da Semana do Brasil com bebida cortesia. Entre os dias 3 e 13 de setembro, clientes que comprarem um Frango Xadrez ou um Yakisoba tradicional ganham a bebida (1 refrigerante em lata ou 1 suco de laranja 300 ml). Promoção válida apenas para compras realizadas nas lojas físicas da rede.

Megamatte

A rede Megamatte, loja de mate com mais de 140 unidades em todo o Brasil, vai oferecer uma porção com seis pães de queijo aos consumidores que comprarem qualquer açaí de 300 ml entre 3 e 13 de setembro.

Montana Grill

O Montana Grill, rede de grelhados em esquema fast-food, terá desconto em três pratos da rede, entre os dias 3 e 13 de setembro. São eles: bife Argentino (25,90 reais); parmegiana de frango (21,90 reais) e filé de frango ao molho honey & mustard (23,90 reais). Os pratos incluem três acompanhamentos a escolha do cliente. As ofertas são válidas apenas nas lojas físicas da rede.

N1 Chicken

O N1 Chicken, rede de fast-food, está participando da Semana do Brasil e estará com uma promoção em todas as suas unidades: dois burgers (chicken burger + onion chicken) de 42,99 reais por 22,99 reais.

Frete gratuito

Pormade Portas

Para a Semana do Brasil, a franquia Pormade vai oferecer, em todas as lojas da rede, frete gratuito para pedidos acima de 1.500 reais, com pagamentos realizados através de cartão, boleto à vista e transferência bancária. A Pormade é pioneira no setor de franchising na fabricação e venda de kits prontos e avulsos de portas, rodapés, biombos, papéis de parede, fechaduras e outros acessórios. Atualmente, a rede possui 30 lojas, localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e também no Distrito Federal.

Descontos de até 50%

Anjos Colchões

A rede de franquias de colchões, fundada no Paraná em 1990, está oferecendo 30% de desconto na taxa de franquias a quem quiser aproveitar a semana de compras e virar um franqueado da rede. Além disso, dá descontos de 30% a 40% em todos os colchões comercializados em qualquer uma das 80 lojas da rede.

Fábrica de Bolo Vó Alzira

A Fábrica de Bolo Vó Alzira vai participar dos dias 8 a 13/9 oferecendo no app próprio o bolo grande de laranja com 50 % de desconto.

Griletto

O Griletto, rede de grelhados em esquema de fast-food, vai dar desconto de 10% em dois pratos queridos da rede: a feijoada e o tutuzinho à mineira. A promoção é válida somente no dia 7 de setembro, para as compras realizadas nas lojas físicas da rede.

Giolaser

A rede de estética e depilação a laser da atriz Giovanna Antonelli e da empresária Carla Sarni, oferecerá 50% de desconto em todos os tratamentos faciais ou de depilação a laser. Intitulada Livre para Ser Bela, a promoção vai até o dia o dia 13 de setembro e é válida nas 34 unidades da rede.

Minds

A Minds, escola de idiomas, está oferecendo desconto de até 50% no material didático para todos os alunos, sejam já matriculados ou novos em todas as 70 unidades. Com a proposta de aprendizado em 18 meses, a rede de franquias traz inovação dentro e fora da sala de aula, e com valor mais acessível espera um crescimento de 10% no volume de matrículas na Semana do Brasil.

MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental

A rede de ensino profissionalizante vai dar desconto de 40% em todos os cursos de sua grade aos clientes. Sem o desconto, o valor dos cursos é de 400 reais. Para novos franqueados, a marca isentará a taxa de franquia do candidato que iniciar negociações na Semana do Brasil. O investimento em uma escola MicroPro varia entre 89.000 e 109.000 reais (sem taxa de franquia).

Vitória Spa

A rede de residência assistida Vitória Spa vai dar descontos para novos investidores. Os franqueados interessados em adquirir uma unidade neste mês terão redução de 10.000 reais na taxa de franquia. Para os clientes, haverá desconto de 40% na hospedagem — 6.500 reais por 4.650 reais. Atualmente, a empresa possui seis unidades próprias e três franqueadas, distribuídas pelo interior de São Paulo, nas regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, São Carlos, Araraquara e Ribeiro Preto, e ainda uma em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. O plano de expansão inclui comercializar mais oito casas, além de duas próprias até 2021.

Descontos de até 70%

Espaçolaser

A marca de depilação a laser tem descontos entre 55% e 65% em pacotes para procedimentos de perna (meia e inteira). Os descontos não são cumulativos com demais ofertas oferecidas e são válidos entre os dias 1º e 13 de setembro. No período, a marca espera faturar 33 milhões de reais.

Óticas Diniz

De 3 a 13 de setembro, a rede Óticas Diniz oferece aos consumidores descontos de até 70% em produtos originais de diversas marcas.