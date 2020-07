Banco BS2 vai lançar plataforma de pagamento instantâneo para PMEs

O Banco BS2 (antigo Banco Bonsucesso) vai lançar uma plataforma de pagamento instantâneo por QR Code com foco em pequenas e médias empresas. A plataforma deve estar disponível no aplicativo do BS2 Empresas a partir de novembro, assim que for homologada e autorizada pelo Banco Central.

O sinal verde da autarquia é imprescindível, porque o projeto do BS2 Empresas parte do conceito do PIX – ferramenta para fazer transferências e pagar contas desenvolvida e habilitada pelo BC – e somente as instituições habilitadas podem oferecer essa tecnologia. A expectativa é que, em cinco anos, o PIX represente 15% de todas as transações do banco.

“Com o seu histórico e foco em parcerias, o BS2 quer elevar e transformar a experiência da pessoa jurídica em relação aos aspectos das transações financeiras que tangem os negócios”, afirma Robson Dantas, diretor executivo do Banco BS2, responsável pelas áreas de produtos, operações, tecnologia da informação e inovação.

O PIX é uma das principais apostas do BC para incentivar o aumento da competição do sistema financeiro brasileiro.