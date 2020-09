B2W, de Americanas e Submarino, treina pequenos lojistas para Black Friday

A B2W, que controla as Lojas Americanas, o Submarino e o Shoptime, vai oferecer de 8 a 11 de setembro palestras online sobre estratégias de propaganda na Black Friday para os pequenos lojistas que vendem seus produtos no marketplace do grupo.

O objetivo das lives e oficinas ao vivo é, compartilhando dicas e tirando dúvidas, ajudar os pequenos e médios empreendedores a se preparar para a data mais importante do varejo online brasileiro, que em 2019 movimentou 3,2 bilhões de reais, segundo dados da consultoria Ebit-Nielsen. Neste ano, a sexta-feira de liquidações será 27 de novembro.

Entre os temas das palestras estão a jornada do consumidor no ambiente virtual e como elaborar um planejamento de vendas. O conteúdo estará disponível para quem já vende online ou quer começar a vender.

Ajudar os pequenos lojistas a vender mais tem sido uma estratégia dos marketplaces para atrair mais comerciantes para os seus sites.