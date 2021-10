Carol Paiffer (Shark Tank) revela em live segredos do sucesso nos negócios

Nesta terça-feira, 5, é o Dia do Empreendedor. A data homenageia os 53 milhões de empreendedores, segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019. A taxa de interessados em abrir um negócio ultrapassa os 30% e coloca o Brasil entre um dos principais países neste quesito. Mas tirar as ideias do papel é um grande desafio. Com a missão de ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, Carol Paiffer, CEO da Atom S/A e jurada do Shark Tank Brasil realiza hoje uma live sobre o assunto.

A aula é totalmente online, gratuita e acontece às 19h. E inaugura o primeiro curso de empreendedorismo da Carol Paiffer, chamado “Do Zero ao Negócio”. Em parceria com a EXAME Academy, a jurada do Shark Tank irá usar toda a sua experiência de 16 anos como empreendedora para ensinar os brasileiros a ter o próprio negócio.

Virada do Empreendedor de sucesso

O evento de hoje é indicado a todos que querem entender melhor sobre o universo dos negócios. Carol Paiffer irá abordar temas como: os passos importantes para tirar as ideias do papel; o que saber antes de começar a empreender; qual é o principal erro de quem está começando um negócio e dicas para ter uma empresa de sucesso.

Ao se inscrever você ainda entra em um grupo VIP para empreendedores e participa de uma imersão, recebendo conteúdos gratuitos e exclusivos até o momento da aula inaugural.

O curso “Do Zero ao Negócio” é indicado para quem:

Tem uma ótima ideia de negócio, mas não sabe como colocá-la em prática;

Tem uma empresa, mas ainda tem dúvidas sobre como transformá-lo em um negócio de sucesso;

Sonha em começar um negócio, mas sente medo;

Já teve um negócio que, por algum motivo, não foi para frente.

Se você se enquadra em algum desses casos, não perca a oportunidade de receber conselhos de empreendedorismo com uma das juradas do Shark Tank Brasil.

Um pouco mais sobre a Carol Paiffer, jurada do Shark Tank Brasil

Carol Paiffer é de Porto Feliz, uma cidade de 51 mil habitantes no interior de São Paulo, e durante a adolescência tinha o sonho de trabalhar com moda. A vontade surgiu por conta da própria família, sua mãe e sua avó trabalhavam com confecções e ela esteve sempre acompanhando os processos de produção.

O mercado financeiro, que sempre foi um incógnita para a empreendedora, passou a ser uma opção quando o irmão Joaquim Paiffer começou a estudar o tema e incentivou Carol a fazer o mesmo. A empresária então arranjou um estágio não remunerado na área e foi quando entendeu que gostaria de trabalhar com o mercado financeiro. Um ano depois, ela e o irmão abriram o seu primeiro negócio, um escritório de agentes autônomos de investimento.

De lá para cá, Carol fundou a Atom S/A, a maior empresa de traders da América Latina, onde ensina traders a operarem com paciência, foco e disciplina, em busca de resultados consistentes. Foi convidada para ser jurada do Shark Tank Brasil, reality show pioneiro de empreendedorismo.

Recentemente, Paiffer também foi convidada a se tornar uma das sócias do Instituto Êxito de Empreendedorismo, sendo a única mulher em meio a 33 homens. Ela ainda fundou o Êxito Ladies, o braço feminino do projeto, para incentivar outras mulheres a aprender sobre empreendedorismo e acelerar seus projetos. Além disso, ministra palestras e cursos pelo Brasil e pelo mundo sobre o mercado financeiro e empreendedorismo.

