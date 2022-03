App que digitaliza oração capta US$ 40 milhões do SoftBank

Nesta terça-feira, 8, o Glorify, aplicativo de meditações guiadas, orações e leituras de passagens da Bíblia, anunciou um novo aporte de US$ 40 milhões do SoftBank.

O investimento acontece apenas três meses após a última rodada também liderada pelo SoftBank e que contou com a participação da socialite e empresária Kris Jenner, da família Kardashian. Na ocasião, em dezembro de 2021, a startup havia conseguido levantar outros US$ 40 milhões.

Fundada em 2019, pelos empreendedores britânicos Henry Costa e Ed Beccle, o Glorify nasceu com a ideia de modernizar o estudo bíblico para os cristões. A proposta inusitada atraiu a atenção de diversas celebridades, como Michael Bublé, fazendo com que a startup já some US$ 84,6 milhões de capital levantado no mercado desde o seu lançamento.

Disponível globalmente para Android e IOS, o aplicativo chegou ao Brasil no ano passado e já acumula 2,2 milhões de downloads, o que representa que os fiéis passaram mais de 204 milhões de minutos na ferramenta diariamente.

Com o novo financiamento, a Glorify pretende lançar novos recursos para o aplicativo, permitindo que os usuários gravem e compartilhem orações com amigos e familiares. “Com esses novos fundos, poderemos investir ainda mais em produtos para ajudar a Glorify a reunir pessoas por meio da fé e da oração”, disse Henry Costa, cofundador e co-CEO da Glorify.

