Aplicativo que dá empréstimos até de R$10 mil capta R$ 5,5 mi

Fomentando mais o mercado de microcrédito, o aplicativo Click Cash captou 5,5 milhões de reais do asiático Tolaram Fintech, fundo que já havia investido 550 mil reais na startup em 2020. O Click Cash tem um modelo de negócio baseado em empréstimos pessoais de valores de 1 mil a 10 mil reais, que podem ser solicitados em cinco minutos e pagos em até 24 vezes. O aporte é noticiado com exclusividade pela EXAME.

O aplicativo é usado por pessoas que desejam pagar alguma conta (30%), realizar algum investimento (18%) ou fazer reformas na residência (13%).

O investimento captado será usado para criação de um Fundo de Investimento em Direitos, o que deve acelerar a capacidade da oferta de crédito da Click Cash.

Desde que foi lançado, em março de 2020, o aplicativo foi de zero para 350 mil downloads. Disponível apenas para smartphones com sistema operacional Android, o Click Cash deve ganhar versão para iPhone “em breve”, mas ainda não há uma data específica.

Daniel Cianciarulo, chefe de operações da Click Cash: empresa oferece empréstimo por aplicativo e capta investimentos para continuar a crescer em 2021

"O crescimento acelerado da Click Cash também é suportado por uma grande aderência do serviço oferecido pelo app ao perfil do brasileiro, principalmente aspectos como a concessão de crédito em poucos minutos, com pagamento até no mesmo dia, e toda a experiência digital. A proposta da Click Cash, além de eliminar burocracias e facilitar o acesso do brasileiro ao crédito, é possível graças a tecnologias de big data que garantem um processo de análise e score de crédito totalmente diferente do praticado pelo modelo tradicional", diz Daniel Cianciarulo, chefe de operações da Click Cash, em nota exclusiva para a EXAME.

Em 2020, a startup, que pertence ao Grupo Latam Fintech Holdings, recebeu 2,5 milhões de reais da Change Invest e por investidores privados do norte da Europa e outros 5,5 milhões de reais em um aporte liderado pela austríaca Telor e a estoniana Morcote Holdings.