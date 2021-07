Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, Exame preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de julho.

Aprenda com especialistas as técnicas de inovação usadas pelas empresas de maior sucesso

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela Exame em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto e transformação digital.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Prêmio Fundação Grupo Volkswagen

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Fundação Grupo Volkswagen, realizado em parceria com a Yunus Corporate, unidade de inovação social corporativa da Yunus Negócios Sociais. A premiação irá reconhecer seis projetos de impacto social de organizações sem fins lucrativos de todo o Brasil em três frentes principais: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência. Durante doze semanas, esses projetos também serão acelerados com mentorias e capacitações online. Após o processo, três organizações finalistas serão premiadas com 100.000 reais cada uma. As inscrições e mais informações estão disponíveis no site.

RME Digitaliza

Em parceria com a ONU Mulheres, a Rede Mulher Empreendedora (RME) criou o “RME Digitaliza'', programa focado em incentivar empreendedoras brasileiras a digitalizar seus negócios. A próxima — e terceira — fase do programa contará com o apoio da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, por meio do financiamento do POWER, e da Amazon.com, e promoverá treinamento de três meses em marketing digital, vendas e transações online para mulheres empreendedoras. As inscrições podem ser realizadas no link, até o dia 30 de julho.

Desafio de inovação MetrôRio e Firjan

O MetrôRio, em parceria com a Firjan, está com inscrições abertas para startups que desejam participar do “Desafio de mobilidade da manutenção de Interface mobile para Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (SAP PM)”, um software de gerenciamento de manutenção usado pela concessionária. A iniciativa pretende estimular startups a desenvolverem soluções inovadoras que possam ser implementadas na empresa, como novos softwares e criação e implementação de realidade aumentada e virtual, inteligência artificial, big data e machine learning. As inscrições vão até 13 de agosto, no site.

Prêmio ABDE-BID

O Prêmio ABDE-BID, realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visa impulsionar a produção de projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Podem se inscrever trabalhos nas categorias:

diversidade: aspectos gerais e desafios para o desenvolvimento;

desenvolvimento em debate;

sistema OCB: desenvolvimento e cooperativismo de crédito

O vencedor em cada uma das categorias receberá 8.000 reais e o segundo colocado, 4.000 reais. Mais informações e inscrições no link.

BNDES Garagem

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a segunda edição do BNDES Garagem - Negócios de Impacto, seu programa de aceleração para startups de impacto. A iniciativa irá selecionar 45 startups e será conduzida pelo Consórcio AW, composto pelas aceleradoras Artemisia, Wayra e Liga Ventures. Pela primeira vez, o programa será voltado a empresas de impacto socioambiental positivo e com soluções nas áreas de educação, saúde, sustentabilidade, govtech e cidades sustentáveis As inscrições estarão abertas para empreendedores de todo o Brasil até 5 de agosto de 2021 e podem ser feitas pelo site.

Varejo Inteligente Conecta

O programa, que vai se estender até novembro, irá selecionar 50 micro e pequenas empresas dos segmentos que mais foram impactados pela pandemia. A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e do Sebrae Minas e é aberta para associados e não associados. O objetivo do programa é promover soluções inteligentes para os principais desafios das empresas varejistas, capacitar e desenvolver os empresários e conectar empresas ao ecossistema de empreendedorismo e inovação local. As inscrições vão até 16 de julho, pelo link.

Conecta 2021

Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Conecta 2021, evento do Sebrae/PR que acontece de forma 100% online e gratuita, nos dias 25 e 26 de agosto. O objetivo é promover o intercâmbio de conhecimento e fomentar a inovação no estado do Paraná. Entre as temáticas abordadas nas palestras e painéis dos dois dias de programação estão a multidisciplinaridade do líder; economia blockchain; captação de investimentos a partir de diferentes fontes; criatividade para vendas e engajamento; diversidade e inclusão na prática; economia circular e negócios de impacto, entre outros. Interessados podem consultar a programação completa no site.

Vedacit Labs

O Programa de Inovação Aberta Vedacit Labs procura construtechs, proptechs e retailtechs para um ciclo de aceleração e mentorias de quatro meses com executivos renomados do mercado. O objetivo é ampliar a oferta de soluções na construção civil nas áreas de tecnologia para edificações, varejo e mercado imobiliário. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.