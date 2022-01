Nove melhores setores para empreender em 2022

O ano de 2022 está começando e, em meio a resoluções de ano novo e objetivos de vida, muitas pessoas definem grandes objetivos. Seja na busca de novas oportunidades de trabalho, ou de protagonizar no ambiente de negócios, o empreendedorismo se mostra como uma possibilidade para aqueles que estão procurando novos desafios e experiências. Além disso, abrir o próprio negócio é o segundo maior desejo dos brasileiros, de acordo com o último levantamento Global Entrepreneurship (2020), atrás apenas de viajar.

Oportunidades não faltam, mas quem está pensando em empreender, precisa ter em mente que é importante se preparar e pensar não só em tirar a ideia do papel, mas também na gestão do próprio negócio. Com o objetivo de facilitar o gerenciamento e ajudar empreendedores a terem maior visibilidade de suas finanças, o BTG Pactual desenvolveu o BTG+ business, uma plataforma totalmente especializada em soluções para pequenas e médias empresas.

Dentre elas está a conta PJ 100% digital, sem taxa mensal de manutenção e com acesso simples e seguro, pela web ou aplicativo. O BTG+business também oferece diversos outros serviços e benefícios como:

Transferências ilimitadas via Pix, 24 horas por dia sem custo

Cadastro de chaves Pix e emissão de QR Code para receber da forma que seu negócio precisa

Aprovação de pagamentos na palma da sua mão através do nosso App

Mais segurança com a configuração de limites personalizados por pagamento

Antecipação online das suas vendas no cartão das principais maquininhas do mercado

Atendimento multicanais, seja por chat, telefone, e-mail ou whatsapp, conte com uma equipe totalmente dedicada para atender a sua empresa

Quero conhecer o BTG+ business, a solução para a gestão financeira do meu negócio

Áreas para empreender neste ano

Mas com tantas possibilidades de áreas, como escolher em qual delas empreender? Para ajudar nessa escolha, a EXAME separou os setores mais promissores do mercado para que você possa avaliar e começar seu empreendimento com mais sabedoria e tranquilidade. Confira a lista a seguir:

1. Loja virtual (e-commerce)

Com mais de 15 milhões de novos consumidores entrando no mundo do comércio digital em 2021, o mercado se mostra quente para continuar crescendo este ano. O cenário de isolamento causado pela pandemia tornou os clientes mais abertos e acostumados com a comodidade da compra online. O estudo Future Shopper Report 2021 conta que, mesmo com as reaberturas de lojas físicas ao redor do mundo, cerca de 70% dos consumidores pretendem continuar comprando pela internet.

Um dos modelos de e-commerce que mais se destacam são os chamados de dropshipping, que se baseiam em criar uma loja que não possui estoque. Nesse caso, o empreendedor intermediário compra do fornecedor e entrega ao consumidor final. Outra possibilidade para quem busca esse modelo é estudar e trabalhar com importação de produtos do exterior.

2. Serviços (consultoria, treinamentos)

Para quem busca empreender com equipes menores, o setor de serviços mostrou crescimento em diversos meses durante o ano de 2021, atingindo um dos maiores patamares dos últimos 6 anos em novembro.

Alguns destaques lucrativos nesta área são: consultoria em marketing digital, treinamentos e facilitações para grupos, aulas e acompanhamento de saúde e bem estar, entre vários outros. Esse setor também traz a facilidade de poder operar no modelo virtual, com o empreendedor trabalhando dentro de casa e fazendo as entregas do serviço através de plataformas digitais.

3. Infoprodutos (cursos)

Para aqueles que possuem conhecimento para compartilhar, um caminho possível é investir em infoprodutos e cursos. Educação e desenvolvimento pessoal são assuntos que sempre estão em alta, como apontado pelo Sebrae, que registrou um crescimento de 200% na busca de cursos onlines no ano de 2020. Com plataformas especializadas que criam marketplaces de cursos como Hotmart e Domestika, o investimento é baixo, com capacidade alta de retorno e fortalecimento da sua marca.

4. Alimentos (saúde, ghost kitchen)

O mercado de delivery no Brasil é o maior da América Latina. O país representou quase 50% de todo o uso de delivery na região em 2021, somando um uma movimentação na casa dos trilhões. Com mais de 250 aplicativos de entrega no Brasil, empreender no ramo de alimentos pode ser uma alternativa positiva.

Um dos segmentos que se destacam são as opções nichadas como alimentos orgânicos e saudáveis. Outro setor que tem apresentado um aumento é o de ghost kitchen, pelo qual o restaurante não necessariamente é proprietário da cozinha em que a comida é feita, mas sim compartilha o ambiente com diversos outros deliverys.

5. Saúde (telemedicina)

Com as medidas de isolamento da pandemia, houveram diversos avanços na regulamentação da telemedicina no ano de 2020. Seja através de consultas ou acompanhamento médico, a alta de serviços de saúde que podem ser prestados online é uma tendência que veio para ficar. Com diversas startups inovando e dando acesso para consultórios realizarem seus serviços de maneira remota e segura, o mercado é uma oportunidade de negócio para quem quer empreender na área da saúde. Uma ressalva importante é o fato de que empreendimentos neste setor costumam demandar um alto investimento.

6. Agronegócio

Em meio a instabilidades econômicas, o agronegócio se destaca por ser um setor que continua em constante crescimento. Com previsão de alta de 20% em comparação ao ano de 2020, o setor valoriza constantemente os negócios que conseguem performar bem, sendo responsável por 7% do PIB do país. Além disso, o agronegócio movimenta e impacta diversos outros setores, e pode ser uma boa opção para quem pensa em começar o próprio empreendimento. No entanto, para investir nessa área, é recomendado estudar e entender sobre o agronegócio.

7. Pets (produtos e serviços)

A adoção ou compra de animais domésticos aumentaram com a pandemia. Consequentemente, cada vez mais os donos de pets buscam produtos e serviços que garantem uma boa qualidade de vida para seus animais. O crescimento de marcas como a Petz, Petlove e Cobasi demonstra que o setor ainda é promissor e uma boa área para quem quer começar a empreender.

8. Conteúdo digital

“Creator Economy” é a palavra da vez. Com grandes audiências no ambiente digital, a economia dos criadores de conteúdo para internet movimentou mais de 1.3 bilhão de dólares em 2021. Com empresas buscando cada vez mais se aproximar dos chamados “influencers” para fortalecer suas marcas, é de se esperar que esse mercado continue crescendo e fazendo a diferença para vários empreendedores ao redor do mundo.

9. Franquias

Franquias nunca saem de moda, e registraram resultados expressivos no terceiro trimestre de 2021, com faturamento 8% superior ao registrado em 2020. De acordo com os dados, o setor se mostra um empreendimento que, apesar do alto investimento, também promete alto retorno. Para aqueles que buscam investir, a EXAME preparou uma lista com boas franquias para o ano de 2022.

