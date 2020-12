7 dicas para começar um negócio digital do zero

Criar um novo negócio já faz parte da lista de ambições do brasileiro. Segundo a pesquisa Amway Global entrepreneurship Report (AGER), realizada pela Universidade Técnica de Munique (TUM) e validada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), cerca de 56% dos brasileiros desejam empreender. O índice do País é maior que a média global, que está em 47%. Começar a empreender em um negócio digital é o caminho mais rápido e que pode custar bem menos, mas é preciso entender as dores dos clientes, o que falta no mercado e as regras que devem ser seguidas.

Entre os motivos que respondem a este número elevado estão o desgaste de outras gestões e de formatos de trabalho, o desejo por autonomia nas decisões, a vontade de trabalhar com o que gosta e ganhar mais dinheiro (passion economy) ou ainda, a expectativa de criar um negócio que contribua para melhorar o mercado.

Para quem tem vontade seguir por este caminho, encontrará uma gama enorme de possibilidades de empreendedorismo, porém, entre as opções mais indicadas, está o empreendedorismo digital, pela facilidade de começar, dinamismo de operações, potencial de renda e baixo investimento.

Para Nilson Filatieri, CEO da HeroSpark, solução para empreendedores digitais, este momento é propício para dar o primeiro passo. “A crise econômica impulsionada pela pandemia fez com que o número de desempregados no Brasil aumentasse. Por outro lado, o número de interessados em realizar cursos online, aumentou, ou seja, as pessoas estão buscando novas habilidades e formas de renda e o empreendedorismo digital pode vir como uma carta na manga, mesmo para os pequenos empreendedores”, avalia.

Para auxiliar a criar um negócio digital do zero, o especialista listou 7 dicas. Confira:

Escolha um nicho

Parece simples demais. Porém, quem quer começar um negócio, muitas vezes encontra-se perdido na hora de dar o primeiro passo. Portanto, comece pensando nos temas que você gosta e possui habilidade. Em seguida, veja todas as opções que este nicho pode oferecer, mas não comece sem antes ter tomado essa decisão.

Formato de negócio

Você já sabe qual a sua habilidade, os seus gostos e ambições. O próximo passo é saber qual o formato de negócio digital que você irá investir. Avalie sua base de investimento inicial e veja: fará vendas online? Por site, WhatsApp, e-commerce? Ou produzirá um infoproduto? Utilizará blogs, redes sociais, plataformas de cursos? Tenha em mente todas as possibilidades e defina como irá começar.

Comece aos poucos

A empolgação, às vezes, parece tomar conta da gente quando começamos um novo projeto, mas não deixe as emoções tomarem conta e tente trazer a razão para os momentos de tomadas de decisões. Não tenha medo de começar e se for o caso, comece um pequeno negócio. este início, você não precisa de uma super estrutura para começar, pequenas ideias podem se transformar em grandes negócios.

Público e mercado

Avalie não somente qual e como será o seu público alvo, mas estude sobre o mercado que o seu negócio está inserido. Saber sobre o comportamento do consumidor potencial da sua marca pode te ajudar a traçar as primeiras estratégias de venda e divulgação do seu produto ou serviço. Além disso, pode te fazer evitar passar por simples obstáculos e perrengues de modo mais assertivo.

Redes sociais ao seu favor

Já que somos digitais, não há dica mais simples que essa: invista nas redes sociais. Um grande diferencial das empresas hoje em dia é a multiplicidade de canais que uma marca oferece, além de gerar engajamento com o público e ter um alto nível de alcance, dá um tom de humanização e proximidade com clientes. Hoje, há várias possibilidades, entre elas o Facebook, Twitter, Instagram ou mesmo Youtube, Pinterest e TikTok.

Marketing

Você não precisa, neste princípio, ser um expert de marketing. Você já sabe que cada rede social funciona de uma maneira e que sua comunicação irá variar nesses canais. Você também já tem ideia sobre o que são mídias pagas ou offline, mas à medida que seu negócio começar a se desenvolver, tenha em mente novos conceitos do marketing, você já ouviu falar, por exemplo, em marketing de conteúdo, SEO, e-mail marketing, funil de vendas, copywriting e storytelling?

Sempre se questione

A todo momento faça perguntas sobre seu negócio. Questione o que está faltando, o que pode melhorar. Saiba a opinião dos seus clientes, seja curioso e busque sempre aperfeiçoamentos para a sua ideia. Além de te fazer permanecer ativo no mercado, o questionamento te ajudará a se movimentar para criar novas estratégias de venda e atração, que no fim das contas, te fará lucrar e criar credibilidade no mercado.