5 filmes e séries inspiradores sobre empreendedorismo feminino

Em meio a um mercado de trabalho que ainda peca quando o assunto é equidade de gênero, o número de mulheres que decide abrir o próprio negócio vem avançando no Brasil.

Segundo dados da Rede Mulher Empreendedora, o empreendedorismo feminino cresceu 40% em 2020 e, de acordo com a última edição do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), elas já representam quase metade (48,7%) do mercado empreendedor no país.

Os números são animadores, mas a verdade é que ainda há um longo caminho a ser percorrido antes de atingir um equilíbrio entre ambos os gêneros.

Pensando em incentivar cada vez mais mulheres a abrirem seus próprios negócios, a EXAME separou uma lista de conteúdos que falam sobre a trajetória, os desafios e as conquistas de mulheres que decidiram empreender. Confira abaixo.

1. Self-made: A Vida e a História De Madam C.J. Walker

Você já deve ter ouvido falar que, para potencializar as chances de sucesso de um negócio, é preciso que ele resolva um problema real na vida das pessoas. E é justamente essa uma das principais lições de Self-made: A Vida e a História De Madam C.J. Walker.

Lançada em março do ano passado pela Netflix, a minissérie retrata, ao longo de quatro episódios, a história de superação de Sarah Breedlove. Descendente de escravos, ela foi a primeira de seis filhos a nascer livre e é considerada a primeira milionária self made negra dos Estados Unidos.

Na história, Madam C.J. Walker (como Sarah ficou conhecida) constrói uma linha de produtos especializados em cabelos negros após sofrer, ela própria, com um problema de queda de cabelos e falta de autoestima.

Além de abordar outras questões relevantes (como o racismo estrutural, o machismo e a padronização da beleza feminina) a obra traz diversos aprendizados relacionados ao universo do empreendedorismo.

Temas como a busca por investimento inicial, a fidelização de clientes e a influência da concorrência no aprimoramento dos produtos ofertados são alguns dos assuntos que aparecem na história.

2. Joy: o nome do sucesso

Esta é mais uma cinebiografia que aborda o empreendedorismo feminino e ajuda a reforçar a importância de ter ideias inovadoras (e acreditar nelas) ao começar um novo empreendimento.

Estrelado por Jennifer Lawrence, o filme mostra a história de Joy Mangano, empreendedora norte-americana que ficou conhecida pela invenção do “miracle mop”, uma espécie de esfregão que se popularizou nos anos 1990 e revolucionou o mercado de limpeza doméstica nos Estados Unidos.

O filme acompanha todo o processo de surgimento do negócio, desde o surgimento da ideia até a busca por distribuidores – passando pela construção do protótipo, a busca por investimento inicial e muito mais.

3. Shark Tank

A busca por investimento para tirar ideias de negócio do papel também é o tema da franquia Shark Tank. Baseado no reality Dragons' Den, criado pela Nippon TV, no Japão, o reality show é distribuído pela SPT para mais de 40 países, inclusive o Brasil.

Ainda que não aborde especificamente o assunto do empreendedorismo feminino, o programa mostra a importância de conseguir vender uma ideia de negócio em poucos instantes e é uma fonte de inspiração para qualquer pessoa que deseja começar a empreender.

Isso porque, a cada episódio, diferentes participantes têm a chance de apresentar suas ideias aos jurados (conhecidos como “tubarões”) na esperança de conseguir apoio financeiro para os projetos.

"Mais do que um entretenimento, o programa é uma ótima oportunidade para aprender sobre o universo do empreendedorismo e tirar dicas valiosas para a hora de buscar um investidor", afirma Carol Paiffer, que é CEO da ATOM S/A, a maior empresa de traders da América Latina; e jurada do programa.

4. Coco Antes de Chanel

Baseado em fatos reais, o longa conta a história da estilista que criou uma das maiores e mais respeitadas grifes do mundo desde a sua infância pobre até o sucesso. “Um caminho que saiu do completo obscurantismo até chegar às luzes da fama em Paris, onde Coco Chanel tornou-se um dos maiores ícones da moda no século 20”, diz a sinopse.

Além da trajetória pessoal da estilista, que inovou ao abolir os espartilhos e adaptar “roupas masculinas” para mulheres, o filme traz à tona uma importante lição sobre o perfil esperado de qualquer pessoa que deseja empreender: não basta ter ideias inovadoras, também é preciso ter coragem e determinação para coloca-las em prática.

5. Girl Boss

Esta série de comédia da Netflix mostra a história de Sophia Amoruso, empresária responsável pela criação da Nasty Gal, uma marca americana de roupas e acessórios para mulheres.

Além do empreendedorismo feminino, a produção também é uma boa fonte de inspiração para quem pensa em empreender no meio digital. Isso porque a empresa, que chegou a possuir clientes em mais de 60 países, começou como um brechó online em 2006, quando Sophia decidiu customizar e revender roupas usadas na internet.

