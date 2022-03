3ª edição do BTG faz Tech mostrará cases desenvolvidos por mulheres

O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, promove nesta terça-feira (8/3), às 19h, a terceira edição do BTG faz Tech, programa da área de tecnologia que destaca os cases desenvolvidos pelo banco na área, com objetivo de atrair novos talentos. Esta será a primeira edição feita exclusivamente por mulheres.

Durante a live, lideranças femininas do BTG irão apresentar cases desenvolvidos por colaboradoras do banco, e também promoverão um bate papo com as Tech Leaders Cristina Santos e Priscila Schumacker. Para participar, basta se inscrever gratuitamente no link.

“Nas pesquisas e comentários colhidos em eventos anteriores, verificamos que as pessoas lembram do BTG como um banco, com serviços estritamente financeiros, e não sabem que desenvolvemos muita tecnologia, nossa operação é basicamente digital, estamos em constante evolução para oferecer produtos e serviços que facilitem a vida financeira das pessoas e isso passa pelo forte investimento em tecnologia, que é feita por pessoas”, diz Danielle Rezende, sócia do BTG Pactual.

“Queremos atrair os melhores talentos em TI para crescer com a gente e, sem dúvida, o papel das mulheres nesse mercado é fundamental”, afirma Cristina Santos, diretora executiva do BTG Pactual.

Inscreva-se para acompanhar a live neste link.

Conheça os cases

Micro Frontends - Soluções para Plataforma de Funds

Imagina ter um frontend onde você consiga usar mais de um framework frontend nele além de ser escalável e performático? É isso que a arquitetura microfrontend permite e nesse case, o BTG conta como foi o desenvolvimento e aplicação dessa arquitetura na Plataforma de Funds

Robotic Process Automation - Automação em processos de negócios

A tecnologia de Robotic Process Automation é utilizada para armazenar em uma base centenas de milhares de dados em poucos segundos, tornando o processo escalável, sem supervisão, e por fim, facilitando o processo de análise e tomada de decisão para negócios.

Programação:

19h - Conheça o BTG

19h15 - apresentação de cases

20h15 – bate papo ‘Tech’