36 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar agora.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – P,D&I com a EMBRAPII: supere desafios com a Inteligência Artificial

Data: dia 28 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nesta segunda-feira, a ANPEI e a EMBRAPII apresentam o webinar “P,D&I com a EMBRAPII: supere desafios com a Inteligência Artificial”. O objetivo é discutir como as empresas, por meio de projetos com a Embrapii, podem acessar e desenvolver projetos pesquisa, desenvolvimento e inovação com uso de inteligência artificial para resolver desafios empresariais. Participam do evento Patricia Leal Gestic, diretora-executiva da Inteligence for Innovation Consulting; Atílio Rulli, diretor sênior de relações públicas e governamentais na Huawei do Brasil; Bruno

Zitnick, diretor de relações públicas e governamentais na Huawei do Brasil; Prof. Dr. Herman M. Gomes, pesquisador do CEEI/UFCG; Luciano Rodrigo Pinto, gerente de projetos, processos e serviços na Sabó; e José Menezes, assessor na EMBRAPII.

2 – Live W3.Care

Data: dia 28 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Evento organizado pela W3.Care, pioneira no desenvolvimento de tecnologias com inteligência artificial para atendimento de urgência e emergência, contará com a presença da advogada Sandra Franco para debater sobre o uso e as adequações da LGPD no segmento de saúde. O evento é destinado aos profissionais de saúde e pessoas interessadas em entender mais sobre o mercado de teleatendimento e seus benefícios.

3 – 18º encontro de investidores

Data: dia 28 de setembro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Trê Investindo com Causa, o evento tem como foco apresentar o CoVida20, um programa de financiamento de pequenos negócios de impacto, comprometidos com a manutenção de emprego e renda durante a crise da covid-19. O evento, apresentado por Lívia Galasso, vai apresentar a plataforma de empréstimo direto, as oportunidades de investimentos disponíveis, os próximos lançamentos e esclarecer dúvidas para empreendedores e investidores.

4 – Minhas finanças em tempos de crise

Data: dia 28 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Idealizado pelo Grupo Nexxera, o bate-papo “Minhas finanças em tempos de crise” será mediado por Geraldo Campos e terá como palestrantes o supervisor do Instituto Sicoob, Juliano Fernandes, e o conselheiro executivo do Grupo Nexxera, Paulo Lisboa. O encontro terá o objetivo de mostrar a importância e os benefícios da educação financeira nos dias atuais. Os especialistas vão discutir sobre a nossa relação com o dinheiro e explicar como quitar dívidas, elaborar um orçamento, fazer uma reserva de emergência e investir.

5 – E agora? Comunicação e conexão no “agora” digital

Data: dias 28 e 29 de setembro, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A VMT Brasil convidou os empreendedores e autônomos Mayra Pugliesi, Jaqueline Araujo, Weslley Zapff e Bia Kobal para debater presença e posicionamento digital no dia 28 de setembro. Já no dia 29, as especialistas em comunicação Anna Flavia Ribeiro, Juliana Karan e Andrea Duque falarão aos empresários sobre como se preparar para se conectar no “agora” digital.

6 – StartpOn Sudeste

Data: de 28 a 30 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups) junto com líderes de comunidade dos estados do norte do Brasil, em parceria estratégica com a AWS e apoio da Ambev, Dell Technologies e Intel, lança o StartupOn Sudeste, na versão online, que tem como objetivo conectar e fortalecer as diversas comunidades de startups do Brasil. O evento terá painéis e debates sobre educação, saúde e agronegócio. Além disso, serão oferecidas cerca de 120 horas de mentorias individuais com empreendedores de todo o país.

7 – XII Open Innovation Week – Edição setembro

Data: de 28 de setembro a 1º de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o tema “Farm to Fork: Open Innovation da fazenda ao garfo”, a edição de setembro da XII Open Innovation Week (Oiweek) será realizada em parceria com a SP Ventures e tem como foco o setor de agronegócio. O objetivo é discutir as tendências relacionadas ao consumo sustentável e dietas com base em plantas, as digital farms – consideradas o futuro da agricultura – e deep tech – tecnologias que estão avançando fronteiras científicas -, além de cases sobre investimento e o ecossistema de startups no setor.

8 – Gama Academy: Semana da Carreira Digital

Data: de 28 de setembro a 2 de outubro, às 11h, 20h e 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A escola de novos negócios Gama Academy provome a semana da carreira digital para discutir como o mercado digital está na contramão da crise, como os profissionais podem se recolocar no mercado no pós-pandemia e de que forma as pessoas podem se desenvolver como profissionais de programação, vendas, design e marketing digital. Participam especialistas da Loft, Magazine Luiza e Ambev.

9 – Data Universe

Data: de 28 de setembro a 2 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 30 de setembro, pelo site

O Data Universe é um evento gratuito, online e com metodologia “hands on” que propõe uma série de debates, entrevistas e palestras com os melhores profissionais da área de dados. Estudantes, analistas, engenheiros de dados, diretores de produto, empreendedores e pessoas interessadas neste mercado poderão ter acesso a mais de 20 horas de sessões ao vivo sobre business intelligence, ciência de dados, engenharia de dados e data analytics. O evento conta com temas como “A carreira do Cientista de Dados”, “LGPD e Governança de Dados nas organizações”, e “Como transformar as organizações para serem orientadas a dados”.

10 – Semana da Agilidade Alura

Data: de 28 de setembro a 2 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Alura, plataforma de ensino online, promove a Semana da Agilidade. Os conteúdos, em formato de lives, vão discutir a importância de ser um “profissional T”, que domina a área de atuação, mas tem habilidades que contribuem em outros setores da empresa. Com foco em profissionais que estão em um contexto de transformação digital e integrantes de times que utilizam metodologias ágeis, o evento contará com oito convidados: Henrique Imbertti e Roberta Genaio, da Magazine Luiza; Edson Portilho, do Itaú Unibanco; Luan Fleck e Raquel Maia, da Ambev; Alexandre Abdalla, da TOTVS; e Alfredo Cavalcanti e Barbara Sanches, da ThoughtWorks.

11 – Semana de Capacitação Paper Pão

Data: de 28 de setembro a 3 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A franquia Paper Pão realizará uma semana inteira de palestras online gratuitas, com especialistas nas áreas de vendas, comunicação, comportamento e empreendedorismo. A ação comemora o Dia do Vendedor, celebrado oficialmente no dia 1º de outubro, e visa atender 2.400 pessoas. O evento vai contar com palestras de nomes de peso, como Cléo Busatto (artista, escritora e autora de 25 livros), André Perdomo (Estude Vendas), Patrícia Oliveira (Projeto CNPJ Descomplicado) e Guilherme Constâncio (Aptitude), que vão abordar temas desde os desafios e oportunidades para os MEIs, como estruturar o seu setor de vendas do zero, como como construir uma comunicação empreendedora, estratégias para o networking e o pós-venda.

12 – Conexão Tech

Data: dia 29 de setembro, das 9h às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Este é o primeiro de uma série de eventos que discute os impactos que a transformação pela qual passamos nos processos tecnológicos e comportamentais provoca às empresas e aos gestores. Os últimos meses marcam um momento crucial à gestão empresarial: a ressignificação de processos, gestão remota, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) e cultura organizacional tornam-se os protagonistas. Participam do debate Flávia Pontes, superintendente de pessoas e cultura na Dasa; Luiz Massad, diretor de gestão de pessoas no Magazine Luiza; Helena Masullo, CFP – ESG na XP Inc.; Andrés Avila, industry marketing manager LatAm; e Fábio Susteras, sócio na SPCAP Investimentos. Debora Freire, presidente da DFREIRE Comunicação e Negócios, media o painel.

13 – Live Event: Como montar e gerir times de marketing e vendas de alta performance

Data: dias 29 e 30 de setembro, das 13h às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Sólides e a Resultados Digitais realizarão o evento para discutir sobre as boas práticas de liderança, técnicas de engajamento dos funcionários e motivacionais em momentos de crise, além de apresentar cases de sucesso, ensinar como avaliar o resultado dos líderes e dar dicas de como estruturar os times. O evento, que terá também tradução em libras para deficientes auditivos, contará com a participação de David Ledson, diretor de operações da Sympla; Karine Vieira, diretora de RH da Sambatech; Lucia Haracemiv, sócia fundadora da DNA de Vendas; Rafael Pimenta, talent brand na CI&T; além de outros grandes nomes do mercado.

14 – It Brands Wellness

Data: dia 29 de setembro, às 14h

Custo: 250 reais

Inscrições: pelo site

O painel “Autoconhecimento: a chave para uma maturidade na sua máxima potência”, organizado pelo It Brands, contará com a participação de Layla Vallias, especialista em economia prateada e fundadora da Hype50+; a médica Vânia Assaly; e Claudia Arruga, empreendedora da Cool 50’s. A mediação será feita por Andrea Bisker, da SaprkOff Brasil. O evento é destinado a empreendedores e interessados em atuar com a economia da longevidade.

15 – Webinar de lançamento do programa Voa Varejo​

Data: dia 29 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para ajudar os empreendedores a enfrentar a crise, Senac RJ e Sebrae Rio desenvolveram o programa Voa Varejo, uma ação gratuita para os empresários do setor. No dia 29 de setembro, terça-feira, acontecerá o webinar de lançamento do programa, reunindo especialistas de mercado que trarão situações do cotidiano do comércio e que abordarão as seis áreas de orientação do programa: políticas públicas de incentivo ao varejo; o novo comportamento do consumidor pós-pandemia; posicionamento de marca; ferramentas do varejo omnichannel: venda online, WhatsApp, delivery e aplicativos; reduzir despesas: aluguéis e impostos; e como conseguir crédito.

16 – Summit Tembici – O desafio da micromobilidade

Data: dia 29 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O quarto e último dia do Summit Tembici, traz o tema: “O desafio da micromobilidade: Os gatilhos e barreiras no Brasil para o desenvolvimento da micromobilidade nos próximos meses”,

entre os convidados para debater o assunto está Rodrigo Tortoriello, secretário extraordinário de mobilidade urbana na Prefeitura Municipal de Porto Alegre; Elisabete França, secretária municipal de mobilidade e transportes de São Paulo; Ana Waksberg Guerrini, economista sênior de transporte no Banco Mundial; e Fernando Fontes, coordenador no projeto PROMOB-e na GIZ. Maurício Villar, diretor de operações e cofundador da Tembici, irá mediar o painel.

17 – Educação financeira e investimentos

Data: dia 29 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Será que ter uma boa educação financeira é o mesmo que ser especialista em investimentos? Para discutir as diferenças e relações desses temas, Luciano Tavares, presidente e fundador da fintech Magnetis, conversa com Carlos Terceiro, presidente e fundador do aplicativo Mobills.

18 – Workshop de Autoconfiança

Data: dia 29 de setembro, das 19h às 21h30

Custo: de 10 a 97 reais

Inscrições: pelo site

A Escola ELAS é a primeira focada em liderança feminina no Brasil. Juntas, as cofundadoras Amanda Gomes e Carine Roos já capacitaram mais de 8.000 mulheres com suas lives, workshops e cursos. O em questão é um workshop de autoconfiança ministrado pelas fundadoras. A vivência de 2h30 promete ressignificar a relação das mulheres com sua autoconfiança pessoal e profissional.

19 – Demissão humanizada: o melhor caminho para evitar ações trabalhistas?

Data: dia 30 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A área de Recursos Humanos foi uma das que mais sofreu desde que a pandemia foi anunciada no Brasil, principalmente com o cenário de demissões repentinas, por exemplo. Mas, como lidar com essa situação e ainda minimizar os prejuízos futuros que um desligamento malfeito pode causar para as empresas? Para alertar os profissionais de RH quanto à importância de uma demissão mais respeitosa, transparente e humana, o evento trará como processos como esse podem evitar possíveis ações trabalhistas. O bate papo será realizado por nomes como

Fernanda Medei, presidente da Medei; Claudirene Ribeiro, juiza e doutoranda em direito do trabalho e seguridade social; Michel Olivier Giraudeau, advogado especialista em direito do trabalho; e Rafael Vital, advogado e mestre em direito.

20 – Muito além do Setembro Amarelo: por que é importante cuidar da saúde do colaborador o ano todo

Data: dia 30 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O mês de setembro aborda um assunto muito importante sobre os cuidados com a saúde mental e as empresas estão olhando com mais afinco para essa questão nos últimos tempos. Mas para a startup Gupy, o bem-estar dos colaboradores deve ser pauta constante, por isso, a empresa realiza evento com convidados de grandes empresas para discutir sobre o assunto. Participam do webinar Lívia Martini, diretora de RH do Gympass; Rui Brandão, presidente e cofundador do Zenklub; e Stefanie Ferracciu, diretora de gente e gestão da Gupy.

21 – Webinar BTS (Built to Suit)

Data: dia 30 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Luminova, rede de educação do Grupo SEB, promove evento online e gratuito para falar sobre a oportunidade de investimento em uma franquia da rede por meio da modalidade BTS (Built to Suit), ou “feito para se ajustar”. Para elucidar o tema, o diretor-geral da escola, Nathan Schmucler, convida Vladimir Maganhoto, o diretor-executivo da Construtora Mega. Juntos, eles vão falar das vantagens do negócio e trazer condições especiais de investimentos nessa modalidade. O evento é direcionado a investidores e gestores da área educacional.

22 – Às quartas vestimos rosa – Formas de vender mais sem dar desconto

Data: dia 30 de setembro, a partir das 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Na live desta semana, Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, mostra as formas de vender mais online sem ter que dar descontos. Entre as dicas, ele vai destacar as estratégias que precisam ser pensadas para o frete, por exemplo, quando ele pode ser gratuito; aumentar o parcelamento das compras e focar na divulgação de um tipo de produto, principalmente se tem algo parado no estoque.

23 – 1º Café com Empreendedoras de Itaperuna

Data: dia 30 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Rede Mulher Empreendedora promove uma edição virtual do evento para que as mulheres tenham oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras. No evento, a consultora financeira Maria José Feres fala sobre como cuidar do próprio dinheiro é uma forma de cuidar da sua autonomia.

24 – Muito Além das Metas

Data: dia 1º de outubro, das 8h às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Muito Além das Metas é um curso gratuito que vai ensinar técnicas de vendas humanizadas aos participantes. Profissionais que pretendem se recolocar no mercado nas áreas de vendas e atendimento vão aprender no curso grandes técnicas para agregar valor à experiência de venda. Os palestrantes são especialistas da Posiciona – Educação e Desenvolvimento. São eles: Carol Manciola, Ivan Correa, Amanda Caprio e Rosângela Freire. Ao final da experiência, todos os participantes receberão um certificado.

25 – Pix na prática: saiba como o e-commerce e meios de pagamento serão impactados

Data: dia 1º de outubro, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Pix revolucionará a forma como os brasileiro realizam pagamentos no seu dia a dia. Mas como essa revolução impacta o e-commerce? Quais serão os meios de pagamento mais afetados com a entrada do Pix? E o principal: como se preparar para essa mudança? Esses serão os assuntos do webinar conduzido pela PagBrasil. Os palestrantes são Ralf Germer, presidente e cofundador da PagBrasil; Carlos Ogata, cofundador e presidente da PAGOS; e Alex Barreto, diretor jurídico do banQi.

26 – Aspectos jurídicos, tributários e cíveis das farmácias de manipulação

Data: dia 1º de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fernando Zilveti e Marcela Cavallo se reúnem no projeto de lives do escritório Zilveti Advogados para debater sobre questões tributárias e cíveis que envolvem as atividades das farmácias de manipulação e como os empresários do setor podem se preparar para as mudanças com a Reforma Tributária.

27 – WAVY CX Conference | Black Friday Edition

Data: dia 1º de outubro, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com a chegada da 10ª edição brasileira da Black Friday chegando, as empresas já começam a se preparar para atender o público, e uma das formas de fazer isso é otimizar os canais de atendimento para que a demanda mais alta não prejudique a imagem da empresa. Para falar sobre como a tecnologia, bots e inteligência artificial podem auxiliar esse processo, a WAVY está preparando o WAVY CX Conference, evento gratuito e online, que vai ajudar marcas a se comunicarem com os clientes para a maior data de vendas do ano.

28 – Tecnologias Disruptivas: Investimentos

Data: dia 1º de outubro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) realiza seu segundo evento sobre tecnologias disruptivas. O primeiro painel será sobre Inovação e Neurociência e contará com Ana Paula Hornos, professora em neuroeconomia na FGV, e Bruno Diniz, diretor para a América do Sul da Financial Data and Technology Association – FDATA d. Em seguida, o tema será “Blockchain e a Tokenização de Ativos”, com participação de André Portilho, head do Exame Academy, Reinaldo Rabelo, presidente do Mercado Bitcoin e MB | Digital Asset, e Safiri Felix da Diretor Executivo da ABCripto ABCripto. Para finalizar o evento, o líder da vertical de investimentos da ABFintechs, Tiago Franco, conduzirá a conversa sobre inteligência artificial com Daniel Kasinski, Superintendente de Produtos de Informações da B3 e Flávio Terni, sócio Fundador e copresidente da Giant Steps Capital.

29 – Linx: os efeitos do PIX no varejo

Data: dia 1º de outubro, às 15h e 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Linx continua sua série de lives sobre a importância da inovação tecnológica para o setor em um momento que pede mudanças. Na próxima quinta-feira, às 15h, a empresa convidou especialistas para falarem sobre o processo de gestão de compras. Às 19h, os porta-vozes convidados vão discutir como os varejistas podem se preparar para o PIX.

30 – Conecta Hub – “Como as novas tecnologias e a educação podem transformar o futuro da indústria”

Data: dia 1º de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento online é organizado pela dti digital em parceria com sistema FIEMG e o Centro Universitário Una. Com foco em gestores de grandes empresas relacionadas à indústria e profissionais com interesse em áreas de tecnologia, o debate tem como objetivo fomentar a discussão sobre a inovação na indústria pela perspectiva da tecnologia e da educação. O evento trará o bate-papo entre Marcelo Szuster, presidente da dti digital; Gustavo Macena, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL); e Rafael Ávila, diretor de inovação e tendências em educação do grupo Ânima. A mediação será feita por Pedro Costa, superintendente de comunicação da FIEMG.

31 – Open House Kenzie Academy – Inscrições abertas para curso de programação

Data: dia 1º de outubro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A escola de programação Kenzie Academy, com expertise na formação de desenvolvedores web full-stack, oferece curso totalmente online, com aulas ao vivo para todo o Brasil. Todos os meses, a escola realiza o Open House, evento gratuito para anunciar a abertura de inscrições, explicando a metodologia da escola, abrangência curricular e comprometimento com o sucesso do aluno, no direcionamento ao mercado de trabalho. Por acreditar que, após 2.000 horas de estudos concluídas em 12 meses de curso, o aluno estará apto para assumir cargos na área de tecnologia, a escola aplica o método de pagamento Income Share Agreement (ISA), modelo de financiamento que permite ao aluno o pagamento do curso após a conclusão dos estudos – e apenas se conseguir recolocação profissional, com remuneração acima de 3.000 reais.

32 – Silicon Valley Web Conference

Data: de 1º a 30 de outubro, das 18h30 às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A StartSe realiza entre 1º e 30 de outubro a Silicon Valley Web Conference, evento que terá cem horas de conteúdo divididos em mais de dez jornadas com os temas AgroTech, MobTech, EdTech, LegalTech, FinTech, ConstruTech, TravelTech, VarejoTech, HealthTech, Investimentos & Venture Capital, e Cultura e Pessoas. Estão confirmados para o evento grandes nomes do Vale do Silício, que são referência em suas áreas de atuação, como Tim Draper – um dos três maiores investidores de risco do Vale, investidor de empresas como Tesla, SpaceX e Twitter –, Marc Tarpenning – cofundador da Tesla, maior montadora de carros elétricos do mundo– e Nicole Stott, astronauta da Nasa por 27 anos.

33 – Drive-in – Sales & Motivation – com Leila Navarro e Marcelo Ortega

Data: dia 1º de outubro, às 19h

Custo: a partir de 190 reais + taxas (carro com até quatro pessoas)

Inscrições: pelo site

Com décadas de experiência, Leila Navarro, autora de 16 livros e com uma carreira consolidada no Brasil e no exterior, promoverá no Arena Vibez, em São Paulo, o evento “Drive-In – Sales & Motivation” 2020. Ao lado do palestrante Marcelo Ortega, ela promete abordar temas relacionados à imunidade emocional das pessoas, felicidade, bem-estar, empreendedorismo e inovação, sempre retratando desafios comuns no dia-a-dia em vendas, e oferecendo soluções simples para superá-los.

34 – Semana do IT Recruiter

Data: de 1º a 7 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Vulpi, startup de RH referência na contratação de profissionais de TI e na capacitação de recrutadores especializados na área, promoverá uma semana de aulas ao vivo e gratuitas com o presidente e fundador da empresa, Fellipe Couto. A ideia do curso é mostrar o passo a passo de como se tornar um IT Recruiter e contratar o profissional de tecnologia ideal para a sua vaga.

As aulas serão sobre o mercado de IT Recruitment e como ele é diferente do mercado de RH e contratação tradicional, entre os temas serão abordados: análise comportamental, utilizando metodologia e análise técnica a partir das redes sociais profissionais; e o gerenciamento do processo de recrutamento e seleção de ponta a ponta, entendendo e acompanhando todas as métricas importantes para deixá-lo mais rápido, barato e eficiente.

35 – 1º Café com Empreendedoras de Olinda

Data: dia 2 de outubro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Rede Mulher Empreendedora promove uma edição virtual do evento para que as mulheres de Olinda tenham oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras.

36 – Hackathon Empreenda Getnet

Data: entre 8 e 11 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 8 de outubro, pelo site

A Getnet está com inscrições abertas para o Hackathon Empreenda Getnet, em parceria com o Sebrae. O objetivo da competição, que será 100% online, é pensar em soluções de venda à distância ou adaptações de produtos já existentes que estimulem a retomada da receita para ajudar pequenos e médios empreendedores que estão sendo fortemente impactados nesta pandemia. O grupo com a melhor solução receberá o prêmio de 50.000 reais e o segundo e terceiro lugar serão premiados com 30.000 e 20.000 reais respectivamente.