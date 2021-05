33 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para ajudar empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com Unisinos. No MBA online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação. Veja aqui.

Confira a lista:

1- SEO Summit

Quando: 27 de maio, das 8h30 às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Conversion, em parceria com a RD Station e o E-commerce Brasil, promoverá o SEO Summit, evento que mostrará as últimas tendências do mercado de search para profissionais e empreendedores da área de SEO, marketing, e-commerce e growth. O SEO Summit será composto por 9 palestras e 2 painéis. Os convidados abordarão temas como Core Web Vitals, as mais inovadoras tendências de SEO para e-commerce, as estratégias dos maiores players do Brasil e qual é a visão dos especialistas sobre as últimas grandes atualizações do maior buscador do mundo, o Google.

2- Data Driven Decision

Quando: 25, 26 e 27 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O DDD é um evento online realizado pelas agências Layer Up e A10, que unirá mais de 20 especialistas, em mais de 15 horas de duração, para abordar a importância dos dados na tomada de decisões nos negócios. A ideia é entender os principais pilares da cultura data driven e ainda como eles podem ser aplicados nas estratégias das empresas.

3- Summit de Educação Merkaz

Quando: 24 a 28 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com proposta de apresentar as transformações, inovações e tendências do setor de educação, o congresso conta com nomes representativos do setor como Claudia Costin, fundadora e diretora do FGV CEIPE – o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas; Marcelo Orticelli, Diretor de Educação para Executivos e Desenvolvimento Institucional no Insper; Renato Sneider, sócio da Sales Brain no Brasil; entre outros. Na quinta-feira, 27, Raphael Ozawa, CEO da Lumiar Educação, instituição que desenvolve e fornece soluções pedagógicas para implantação de metodologia de aprendizagem ativa, fará uma palestra às 08h.

4- Semana das Pequenas e Médias Empresas

Quando: de 24 a 27 de maio, a partir das 8h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A LG lugar de gente, empresa especializada em tecnologia para gestão de pessoas, promove, de 24 a 27 de maio, a Semana das Pequenas e Médias Empresas: ajudando seu negócio a inovar na gestão de pessoas. O evento é on-line e gratuito e inclui em sua programação uma série de encontros com especialistas que já apoiam companhias de todos os portes e segmentos a inovarem através do RH.

5- BCB Shots - Jornalismo etílico: um papo sobre bartenders e bares pelo olhar da mídia

Quando: 25 de maio, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Se em um ano o setor de bebidas mudou, imagine em duas décadas. E se esta análise for trazida por quem tem o ofício de registrar a história todos os dias? É com essa proposta que o BCB São Paulo abre a segunda temporada da série de webinars BCB Shots. A próxima conversa trará informações sobre os últimos 20 anos do jornalismo gastronômico, ampliando a visão dos profissionais e negócios do setor de bebidas e restaurantes, para setores que caminham em parceria e contará com a participação de três grandes profissionais da imprensa especializada.

6- Workshop - Mindset de Crescimento

Quando: 26 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Ministrado por Aliucha Ramos, Coach de Liderança e Executiva, o Workshop do Todas Group tem o propósito de fechar a lacuna entre competência e autoconfiança das mulheres, por meio de uma metodologia de construção individual e inteligência coletiva para identificar como as mulheres se percebem e ferramentas práticas de autogerenciamento.

7- Saúde Mental no Trabalho

Quando: 27 de maio, das 10h às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Zenklub, plataforma de saúde mental e desenvolvimento mental, promove evento virtual sobre saúde mental no trabalho na próxima semana com a moderação da jornalista Izabella Camargo e participação da CEO do D’black bank, Nina Silva, da fundadora do Cia de Talentos, Sofia Esteves e do fundador da Chili Beans, Caito Maia. O encontro tem como objetivo conscientizar os trabalhadores e empresas sobre a importância do cuidado com saúde emocional.

8- O que aprendemos após 1 ano da morte de George Floyd?

Quando: 25 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Carine Roos, CEO e fundadora da Newa, consultoria de diversidade e inclusão para as empresas que busca promover organizações mais seguras psicologicamente para os colaboradores, promove o painel que será mediado por Elizabeth Scheibmayr, advogada e co-fundadora da Uzoma Consultoria. O evento também conta com a participação de Gabriele Garcia, advogada, empreendedora social, palestrante internacional e mestra em Direitos Humanos pela London School of Economics and Political Science (LSE); Edu Carvalho, jornalista e vencedor do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog e Thayná Yaredy, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e mestranda do programa de pós-graduação da UFABC.

9- Taxa Siscomex: entenda e prepare-se para as mudanças

Quando: 25 de maio, das 15h30 às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A LogComex, empresa de inteligência em comércio exterior, irá expor para importadores e players no mercado as últimas mudanças sobre a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). O webinar tem objetivo de debater sobre “Como interpretar essas cobranças e alterações?" com empreendedores e profissionais em comex.

10- Festival ODS

Quando: 25 e 26 de maio, das 10h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Festival ODS chega à segunda edição para debater a recuperação econômica inclusiva e o trabalho digno no Brasil. Com a participação do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, do governador do Maranhão Flávio Dino e do economista Paulo Hartung, o evento realizado pela Agenda Pública em parceria Estratégia ODS vai se basear no que define o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, uma das metas determinada pelas Nações Unidas para a Agenda 2030.

11- Fórum Blockchain

Quando: 26 de maio, das 10h40 às 11h40

Custo: R$199

Inscrições: pelo link

A Brodr vai participar do 4º edição do Fórum Blockchain promovido pela TI Inside, no painel: Liderança das startups: a combinação de tecnologias de blockchain, IoT, Inteligência Artificial, Cloud, entre outras, está exponenciando as possibilidades de desenvolvimento de aplicações disruptivas lideradas pelas startups. O porta-voz da Brodr Henrique Mascarenhas, CTO e head de blockchain vai falar sobre esse cenário e dar exemplos de projetos com uso de blockchain, demonstrando o progresso tangível da tecnologia na indústria da música.

12- Semana do Lojista do Futuro

Quando: 24 a 31 de maio, a partir das 8h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento “Semana do Lojista do Futuro” trará 5 horas de conteúdo profundo para empreendedores que queiram aumentar seu faturamento e de olho no mundo virtual, mas sem que isso interfira em seus custos. Técnicas testadas e validadas em marketplaces por Alexandre Nogueira, CEO da Universidade Marketplaces e que ministrará a imersão, serão apresentadas durante o evento.

13- Cá entre Nós - Bayer: Planejamento familiar e Carreira

Quando: 26 de maio, das 20h30 às 21h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Mamy Talks traz profissionais de grandes empresas que passaram por esta situação para falar sobre planejamento familiar e carreira, abordando principalmente como conciliar a decisão de engravidar com o trabalho. O evento tem apoio da Bayer e será mediado por Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy, trazendo convidadas como Carolina Zafalon, Marina Sampaio e Aline Anginski.

14- Seminário de Franchising Imobiliário

Quando: 25 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A HomeHub, plataforma de tecnologia imobiliária, promove, no próximo dia 25 de maio, um seminário on-line para tirar dúvidas sobre o investimento na área em plena pandemia para quem quer abrir seu próprio negócio ou se tornar um corretor autônomo. O evento terá participação de Alain Guetta, um dos maiores consultores de redes de franquias do Brasil.

15- O impacto dos Benefícios Flexíveis e a revolução na Saúde

Quando: 26 de maio, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

No bate-papo, em parceria com a Vee Benefícios, os palestrantes e convidados irão entender de perto como os benefícios flexíveis estão revolucionando a forma como as pessoas se relacionam com a saúde. Além disso, falarão também sobre como isso impacta positivamente as empresas e a vida dos seus colaboradores.

16- A Evolução dos Assistentes de Voz

Quando: 28 de maio, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Elife, consultoria especializada em inteligência de mercado e gestão de relacionamento digital, promove webinar sobre tecnologia por trás dos assistentes inteligentes de voz, com o objetivo de traçar um panorama histórico sobre a história da computação e a evolução dessas ferramentas que estão se tornando cada vez mais naturais hoje em dia.

17- ARENA

Quando: 27 de maio, a partir das 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Adventures, Inc, brandtech que opera em três verticais: estratégia digital, dados e Tecnologia e DNVBs - realiza a segunda edição do ARENA, evento proprietário e focado em discutir temas relevantes para o mercado. O projeto é comandado pelos fundadores do grupo: os empreendedores Rapha Avellar e Ricardo Dias, e tem como propósito guiar o mercado, a partir de conversas de alto nível, para a nova era do marketing.

18- Operação 2021

Quando: 24 a 27 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Gestão 4.0, organização de educação para gestores, realizará a Operação 2021, evento online e gratuito que tem por objetivo entregar estratégias e técnicas de gestão a empresários de todo o Brasil. O intuito é apoiá-los na retomada do crescimento pós-crise, fornecendo dicas e ferramentas práticas para os gestores utilizarem em seus negócios. O evento será dividido em quatro aulas ao vivo com a presença dos mentores e cofundadores do Gestão 4.0, Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi e da Singu, Bruno Nardon, co-fundador da Rappi Brasil e Alfredo Soares, sócio da VTEX.

19- Semana Especial da Indústria

Quando: 24 a 27 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Senior Conference unirá líderes da indústria para mostrar como a tecnologia tem sido um suporte essencial nos resultados de companhias de perfis e necessidades diferentes. O evento gratuito reunirá líderes de empresas como PremieRpet, Amanco, Altenburg, Alum, Intelbras, Intelup, entre outros players do setor de manufatura.

20- Live Fintechs: pontos relevantes para o avanço do segmento

Quando: 27 de maio, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Renato Borelli, da Zilveti Advogados, falam sobre os avanços das fintechs no Brasil e como o compartilhamento de dados financeiros - como Open Finance e PIX - fomentam este setor. Os especialistas ainda trazem aspectos da LGPD para dentro do debate, apresentando aspectos na legislação que fomentam as atividades das fintechs, tal como a relação com o Bacen (resolução que facilita a abertura de conta) e as aquisições e parcerias com instituições financeiras.

21- Vórtx Next For Women

Quando: 25 de maio, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: não é preciso se inscrever. A transmissão acontecerá nos perfis de instagram da Vórtx (@vortxbr) e da Preparo (@preparo.vc)

Com o objetivo de incentivar a equidade de gênero e representatividade feminina no mercado financeiro e de tecnologia, a Vórtx, fintech de infraestrutura para o mercado financeiro, em parceria com a Preparo, startup de recrutamento e seleção para estágios e primeiro emprego, promovem um bate papo sobre carreira, gestão de pessoas, oportunidades e desafios de construir um mercado mais igualitário. Na oportunidade, Carolina Ottoboni, head de Employee Experience da Vórtx, conversa com Daniela Feijão, head de Content da Preparo, e Thalia Loiola, estagiária da última edição do Vórtx Next sobre a próxima edição do programa, que será exclusivo para mulheres, e trazem histórias pessoais sobre suas atuações e experiências em dois segmentos que, historicamente, atraem mais o público masculino.

22- Tendências na contratação executiva

Quando: 27 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link



A Produtive Carreira e Conexões com o Mercado, consultoria de recolocação profissional, promove o webinar “Tendências na contratação executiva”, que terá Flávia Alencastro, diretora de recrutamento da Robert Half, primeira e maior empresa de recrutamento especializado no mundo, como convidada especial. O objetivo do evento é contribuir para que os executivos e profissionais de todo o país se preparem melhor para uma movimentação de carreira, sabendo o que tem mudado tanto para quem contrata como para quem busca por recolocação. Entre os tópicos que serão abordados estão: como se posicionar frente ao novo cenário de contratação; os novos desafios da gestão e atração de talentos; a escassez de talentos no mercado de trabalho; além da apresentação de um estudo, realizado pela Robert Half, com indicadores de mercado.

23- Academia de Tiktokers - Especial LGBTQIA+

Quando: 25 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link



A Academia de Tiktokers, maior escola online sobre ensino sobre TikTok no Brasil, realiza na próxima terça uma aula gratuita por meio de uma plataforma online. As aulas são destinadas ao público LGBTQIA+ que deseja se tornar autoridades ou influenciadores digitais e obter maior engajamento entre seguidores nas redes sociais. Os fundadores da Academia, Clarissa Millford e Diego Davoli, irão conduzir as masterclasses.

24- RD Marketing Day

Quando: 26 e 27 de maio, das 13h30 às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Como fazer eventos durante e pós-pandemia? Como unir dados e conteúdo em uma estratégia de marketing? Quais são os aprendizados da gestão de marketing de performance? Esses são os temas de alguns dos painéis do RD Marketing Day, evento gratuito promovido pela RD Station no mês de celebração do profissional de marketing. O evento trará profissionais de empresas como Microsoft, Natura, 99, Ambev e XP, que irão falar na prática como criaram e executaram estratégias de marketing que quebraram a barreira do comum.

25- Acelerando IoT no Brasil: Diferentes opções para alavancagem e financiamento das empresas do setor

Quando: 27 de maio, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Gustavo Zarife,Diretor de Tecnologia da ABINC e Country Manager da Everynet, mais quatro convidados de peso debaterão sobre as diferentes formas de captação de recursos e investimentos para empresas do setor de internet das coisas, tema que tem ganhado relevância à medida que grandes projetos vão saindo do papel.

26- O desafio do retorno após a licença maternidade: como podemos ser mais empáticos?

Quando: 25 de maio, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Sabendo de todos os desafios que as mulheres enfrentam ao precisarem conciliar uma nova rotina, que alia trabalho e filhos, a Ativy, empresa que usa a tecnologia para empoderar pessoas, está promovendo mais uma live do Programa Mamães a Bordo, para levantar as principais questões que envolvem a adaptação da mulher no ambiente de trabalho. Para debater o tema “O desafio do retorno após a licença maternidade: como podemos ser mais empáticos?” e trazer novas perspectivas, analista de Bem-estar & Felicidade da Ativy, Thaís Viana, contará com a participação da head of attractions do Zé Delivery, Bruna Marques e com a gerente de produtos da Playkids, Caroline Lara.

27- Conexão Ânima

Quando: 24 a 28 de maio, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Conexão Ânima, reúne uma série de eventos online, como palestras e mesas-redondas, conectadas às verticais de conhecimento da organização educacional e contará com a presença de especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. A inciativa é dedicada aos estudantes e aberta ao público. A primeira ação é a ‘Expo Ecossistema Ânima’, evento que discutirá temas como o impacto da transformação digital, tecnologias exponenciais, entre outros.

28- Como ter um engajamento txóp nas redes sociais com a head of social media do Instagram da Juliette

Quando: 27 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Considerada a responsável pelo fenômeno Juliette nas redes sociais, Maria Tereza Falcão, a Têca Falcão, promete dividir com empreendedores os segredos e as técnicas utilizadas para manter o conteúdo sempre atrativo nas mídias sociais. A palestra “Como ter um engajamento Txóp nas redes sociais” vai acontecer pelo YouTube do Sebrae Rio.

29- LGPD: Sua empresa está preparada?

Quando: 25 de maio, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo link.

Neste evento, os especialistas da Linx irão orientar sobre como aplicar a nova legislação no varejo, com dicas de como atrair o cliente, conseguir consentimento e ficar em conformidade com a lei contando com o apoio de soluções para gestão de dados no varejo.

30- HackaDisplay

Quando: 28 de maio, das 16h às 22h e 29 de maio das 7h30 às 19h27

Custo: gratuito

Inscrições: até 25 de maio, pelo site

Hackathon promovido pelo Manaus Tech Hub, espaço de inovação aberta do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de desenvolver projetos com soluções voltadas para televisão e aplicações. Direcionado para estudantes, tecnólogos, cientistas, designers, empreendedores, entre outros profissionais.

31- Nova Economia para empreendedores

Quando: 27 de maio, às 17h

Custo: R$ 73,90

Inscrições: no link

Diego Barreto, vice-presidente de finanças e estratégia do iFood participará de um webinar que ensinará princípios da Nova Economia. A transmissão terá duração de 5 horas e abordará os seguintes temas:como identificar práticas da Velha Economia prejudiciais aos negócios; por que a meritocracia de ideias, a diversidade, a inclusão e a transparência radical são fatores determinantes do sucesso das empresas; como adotar modelos de negócios emergentes na Nova Economia, além de cases de sucesso de startups, unicórnios e empresas tradicionais que foram da Velha para a Nova Economia. Além da participação no evento, os inscritos também receberão o recém-lançado livro sobre o mesmo tema, do qual Barreto é autor.

32- Principais erros nas mídias sociais que toda empresa precisa evitar

Quando: 26 de maio, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

Liderado pela consultora de marketing digital da WSI, Thaís Leonel, o evento mostrará os erros mais comuns nas mídias sociais que toda empresa precisa evitar. O marketing de mídias sociais é essencial para o sucesso das empresas de todos os tipos e tamanhos. Esse passou a ser o caminho para as marcas alcançarem seu público-alvo, criar uma rede ampla de seguidores fiéis e engajados com a sua marca e manter uma comunicação permanente com eles. Cada vez mais o público está usando as mídias sociais para se manter atualizado com as notícias, eventos e produtos. Sua presença nas mídias sociais pode ser uma oportunidade de um primeiro contato e experiência que os seus futuros clientes terão com a sua empresa - uma tendência que foi acelerada em muito pela pandemia do covid19.

33- Hotmart Masters

Quando: 26, 27 e 28 de maio, a partir das 18h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

O evento online gratuito que reúne grandes nomes do empreendedorismo e do marketing digital. A edição deste ano comemora os 10 anos da Hotmart e a programação conta com a participação dos melhores especialistas do mercado e uma extensa grade de conteúdo para quem deseja empreender na internet, além de debater como a tecnologia pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Entre os nomes confirmados estão João Pedro Resende, CEO e cofundador da Hotmart; Monique Evelle, fundadora do laboratório de tecnologias sociais Desabafo Social e Wendell Carvalho, treinador comportamental, empreendedor e CEO da Kairos Treinamentos.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.