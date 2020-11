30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – Let’sGrow Conference 2020

Data: de 9 a 13 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Let’sGrow é a principal conferência online de Growth, Marketing e Vendas para líderes e gestores de crescimento do Brasil. O bate papo será focado em oferecer soluções de como reformular estratégias para continuar crescendo de forma consistente durante e após a crise. Diversos fundadores de empresas ligadas à área de tecnologia e marketing participam da conversa, como a Nara Iachan, cofundadora da Cuponeria.

2 – Semana Virtual Jurídica e de Gestão Empresarial

Data: dia 9 a 13 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do setor de franchising e fomentar ideias do Judiciário Brasileiro em relação ao sistema de franquias nacional, a ABF Rio realiza a Semana Virtual Jurídica e de Gestão Empresarial com palestra magna do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux, e outros diversos palestrantes.

3 – Inovação para um Mundo Melhor

Data: dia 9, 10, 11 e 12 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Dia 9 de novembro começa a Conferência Anual de Mentoria de Negócios, realizada pela Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, a ABMEN. O evento, que abre a Semana Global de Empreendedorismo, traz alguns dos mais importantes nomes do segmento e tem como propósito debater o futuro dos negócios em esfera nacional e mundial, contribuindo, assim, para o desenvolvimento dos pequenos e médios negócios.

4 – Webinar – Semana da Liderança de Alta Perfomance

Data: dia 9 de novembro, às 07h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O objetivo deste webinar é auxiliar os empreendedores, gestores e líderes a encarar o novo normal. Dicas de como identificar bloqueios, guia para auto motivação, saber a diferença entre ser um líder e um chefe, como engajar, desenvolver e motivar a equipe através de uma liderança diferenciada.

5 – HSM Expo NOW!

Data: dias 9, 10 e 11 de novembro, das 9h às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Em sua 20ª edição, a HSM Expo NOW! chega em modelo totalmente inédito, digital e gratuito, no qual disponibiliza para toda a sociedade acesso a discussões provocativas sobre gestão e inovação com personalidades do mundo e do Brasil. O próximo encontro tem como objetivo apoiar profissionais, pequenas e médias empresas e empreendedores no projeto de reconstrução do Brasil e de seus negócios.

6 – Vendas B2B Summit 2020

Data: de 9 a 13 de novembro, das 9h às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Os principais especialistas em vendas corporativas do Brasil e do mundo estarão reunidos novamente na próxima edição do Vendas B2B Summit. Realizado pelo Vendas B2B, Ramper e RD Station, o encontro contará com a participação de 80 palestrantes, que irão mostrar exemplos práticos de como é possível acelerar o crescimento dos negócios B2B em tempos de pandemia.

7 – Semana Sustentável na Moda – Senac RJ e Sebrae Rio

Data: de 9 a 13 de novembro, às 10h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O uso consciente dos recursos naturais e o bem-estar do planeta são temas que são debatidos em todos os lugares. Para reforçar a importância da questão, o Sebrae Rio e o Senac RJ promovem a primeira edição da Semana da Sustentabilidade na Moda. O evento será totalmente gratuito e digital, com início na próxima segunda-feira, 9. Durante cinco dias, os palestrantes abordarão quatro temas: Economia Circular; Consumo Consciente; Compras Sustentáveis; Futuros Desejáveis e Novos Modelos de Negócios.

8 – Empreendendo na Moda: se não for agora, quando?

Data: de 9 a 13 de novembro, às 11h e 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O “Empreendendo na Moda: se não for agora, quando?” faz parte do Mês do Empreendedorismo: #TáNaModaFazerOBrasilCrescer. Idealizado por Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de moda, a iniciativa tem o objetivo de impulsionar o empreendedorismo na indústria da moda brasileira. Entre os tópicos abordados na ação encontram-se como conquistar lucros, gerenciamento de estoque e administrativo e moda sustentável.

9 – CONGEST – Congresso Online de Gestão Estratégica

Data: de 9 a 14 de novembro, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Organizado pela startup Congresse.me, a CONGEST irá mostrar sucessos e insucessos na área de gestão estratégica por meio de casos reais gestora em consonância com ambientes interno e externo das empresas apresentados pelos palestrantes do mercado. O congresso será realizado de forma 100% online e possui a premissa de incluir todos que desejam se aprofundar no tema e melhorar suas práticas gerenciais, não importando o local de residência ou atuação, democratizando o acesso a conteúdo gratuito qualificado.

10 – Semana das Viagens Corporativas

Data: de 9 a 13 de novembro, 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Promovido pela Paytrack, empresa de tecnologia em gestão de despesas e viagens corporativas de Blumenau/SC, a Semana será um ponto de debates sobre o turismo de negócios e a retomada do setor no pós-pandemia, com novas diretrizes e protocolos. Os encontros acontecerão diariamente, online, com a presença de convidados que trazem visões amplas sobre o segmento.

11 – Webinar – Encontro sobre Arbitragem nas Relações de Trabalho

Data: dia 9 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A CAMES Brasil, lawtech especializada em resoluções de conflitos por meio de mediação e arbitragem, realizará um webinar sobre como a arbitragem pode ser uma possibilidade para solucionar problemas trabalhistas. O evento realizado em parceria com a Escola Superior de Advocacia da OAB-SP será comandado por Olavo Ferreira, um dos sócios da CAMES Brasil, e Jorge Boucinhas, advogado especializado em questões trabalhistas e professor de direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie e Fundação Getúlio Vargas.

12 – Programa Gerdau Transforma – Bahia e Espírito Santo

Data: dia 9 a 13 de novembro, das 18h às 21h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O curso tem como objetivo capacitar cerca de 600 novos empreendedores na cidades de Salvador (BA) e Vitória (ES) por meio de uma formação gratuita e online. A partir da metodologia By Necessity, desenvolvida pelo Instituto Besouro, a capacitação apoia jovens e pequenos empreendedores a ingressar no mercado de trabalho por intermédio do empoderamento e fortalecimento individual. Ao todo, são 10 etapas de ensino para que o aluno finalize o curso com o plano do futuro negócio nas mãos.

13 – Leitura dirigida com Dani Junco – “Liderança Shakti” e “A coragem para liderar”

Data: dias 9, 17 e 23 de novembro, das 21h às 22h30

Custo: entre 50 e 400 reais

Onde: pelo site

Dani Junco, fundadora e presidente da B2Mamy, primeira empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia para que elas sejam líderes e livres economicamente, dirige o sarau com a leitura de livros sobre negócios, comunidade e nova economias. Nessa primeira edição, os livros discutidos serão “Liderança Shakti: O Equilíbrio do Poder Feminino e Masculino nos Negócios” das autoras Nilima Bhat e Raj Sisodia e “A coragem para liderar” da autora Brené Brown.

14 – Peopletech Summit 2020

Data: entre os dias 10 e 12 de novembro, durante a manhã e tarde

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Peopletech Summit 2020 é uma novidade que está sendo organizado pela Vertical Peopletech

da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE). O evento irá reunir grandes nomes em recursos humanos do setor de tecnologia para debater os temas mais importantes do momento. Além

dos debates, o evento terá mentoria para tirar dúvidas com profissionais de referência do mercado.

15 – Executivos de Minas Gerais discutem os desafios do RH e da liderança nos dias atuais

Data: dia 10 de novembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Gympass, plataforma de benefício corporativo de bem-estar, promoverá nesta terça-feira um evento virtual para debater as mudanças, desafios e tendências de mercado das empresas do ponto de vista do RH e da liderança. O Diretor Regional do Gympass, Cristian Kim, irá conversar com o Diretor de RH e Comunicação do Grupo SADA, Alexandre Sena, e com a Vice-presidente de Gente, Cultura e Gestão da Anima, Carolina Marra.

16 – O que o seu cliente pensa sobre você?

Data: dia 10 de novembro, às 11h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Na próxima terça-feira, às 11h30, o GRAIN (Grupo de Agências Independente) promove um evento online gratuito voltado para o varejo com o tema “o que o seu cliente pensa sobre você?”, onde irá apresentar uma pesquisa inédita, desenvolvida pela Hibou Monitoramento de Mercado, que revela insights sobre o comportamento do consumidor frente a um tema crucial, o atendimento e sua satisfação.

17 – CONEALI – Congresso Brasileiro Online de Empreendedorismo, Gestão e Martketing para Consultores de Alimentos

Data: dias 10 e 11 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Voltado para empreendedorismo, gestão e marketing com foco em consultores de alimentos, o Congresso Brasileiro Online de Empreendedorismo, Gestão e Marketing para Consultores de Alimentos é organizado pela Congresse.me, startup de eventos e congressos online, e tem como objetivo levar conhecimento de caráter técnico, prático e científico aos profissionais do setor de alimentação.

18 – Mentoria coletiva sobre relacionamento com o cliente

Data: dia 10 de novembro, a partir das 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Conhecendo a dificuldade de muitos empreendedores em captar potenciais clientes, possuir uma estratégia para atrair leads e criar um relacionamento com a audiência até concretizar uma venda, o Cresça com o Google em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, lança uma mentoria coletiva com muitas informações e técnicas de relacionamento com clientes, passando por todas as etapas da jornada. A atividade será conduzida por Fernanda Nascimento, especialista em estratégias digitais para aumento das vendas e crescimento de negócios B2B.

19 – Semana Unidos pelo Brasil

Data: de 11 a 14 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Semana Unidos Pelo Brasil é um evento promovido pela Brasil Júnior – organização brasileira de empreendedorismo jovem -, e pela Congresse.me, startup de eventos e congressos online. Em apenas quatro dias será possível conhecer tudo sobre vendas, marketing, negócios e gestão para tornar o seu negócio muito mais lucrativo e rentável dentro do mercado.

20 – Workshop de Autoconfiança

Data: dia 11 de novembro, às 19h

Custo: de 10 a 97 reais

Onde: pelo site

A Escola ELAS, primeira focada em liderança feminina do país, já capacitou mais de mil mulheres durante a pandemia. E o trabalho continua por meio de workshops realizados ao longo do mês de novembro. O Workshop de Autoconfiança é uma vivência de três horas que já capacitou mais de 8 mil mulheres em três anos e tem como objetivo preparar as mulheres para se posicionarem com mais segurança em situações na vida pessoal e profissional. Um dos pilares do desenvolvimento é a autoconfiança e por meio do workshop a mulher se tornará mais confiante para pedir aumento, negociar uma promoção, vender uma ideia, saber se posicionar em momentos de pressão.

21 – Papo de mercado 3ª edição

Data: de 11 a 13 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Papo de Mercado é um encontro criado para ser fonte de direcionamento e orientação às empresas com dificuldades na transformação digital. Nesta 3ª Edição, trouxeram o tema “O Futuro do Consumo” onde serão discutidos quais são as principais tendências pós pandemia para o varejo e a indústria. Nomes como Gisele Paula da Instituto Cliente Feliz e Reclame-AQUI, Pedro Eugênio da Black Friday ORG, André Siqueira da Resultados Digitais, Vitor Peçanha da Rock Content, Daniela Piccinato da Atento e Célia Bastos da The NPD Group, falarão sobre o tema ao longo da semana.

23 – O comércio eletrônico brasileiro está pronto para o Pix?

Data: dia 12 de novembro, às 10h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A partir de 16 de novembro, a população brasileira terá acesso a um meio de pagamento instantâneo, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Com esse novo recurso, nenhuma empresa de comércio eletrônico vai querer ficar de fora. Mas a questão é: as lojas online estarão prontas para esse novo método de pagamento? É o que vai discutir o webinar, realizado pela PagBrasil e Konduto.

24 – A economia digital na jurisprudência atual

Data: dia 12 de novembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Zilveti Advogados dá sequência às lives semanais que debatem aspectos jurídicos em diversas áreas de nossa sociedade, dessa vez abordando a economia digital como tema. Aplicativos de entrega, plataformas de streaming e demais serviços da área serão discutidos a partir da ótica tributária e do direito privado. Fernando Zilveti e Marcela Cavallo debaterão como o judiciário acompanha a evolução tecnológica de forma a atender empresários e usuários.

25 – Oficina de e-commerce

Data: dia 12 de novembro, a partir das 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

No dia 12, a partir das 17h, no YouTube da RME, Carolina Freire, multiplicadora do programa Ela Pode da região Centro-Oeste, socióloga, palestrante e consultora nas áreas de empreendedorismo com foco em gestão de negócios, planejamento estratégico e controle financeiro; ativista dos direitos das mulheres no combate a violência contra mulher, ex-Superintendente de Políticas para Mulheres do Estado de Goiás, irá dar uma oficina sobre e-commerce.

26 – Ceo.Talks – Disruptive Innovation is a magical key to success

Data: dia 12 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Em bate-papo promovido pela Omie, plataforma de gestão em nuvem, Marcelo Lombardo (fundador e presidente da empresa), Pascal Finette (presidente da Singularity University) e Allan Bordin (presidente da Assessor-Bordin) discutem sobre inovações disruptivas como futuro dos negócios. Os executivos também conversam sobre como melhorar os processos das empresas e apresentar diferenciais no mercado por meio de tecnologias inovadoras.

27 – Desafios da LGPD

Data: dia 12 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Sua empresa está em conformidade com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? No webinar, promovido pela SoluCX, empresa especializada em pesquisa de satisfação e NPS, Arthur Braga, bacharel em direito pela Mackenzie e especialista em LGPD, e Gustavo Zaniboni, mestre em ciência da computação pela UFSCar e especialista em sistemas de segurança e criptografia, irão auxiliar empresários no entendimento dos principais pontos da LGPD e na produção de um plano de ação para adequação de empresas e seus fornecedores, aumentando a segurança de dados pessoais dos seus clientes e usuários.

28 – Como Construir Negócios que Contrariam as Estatísticas

Data: dia 12 de novembro, às 20h

Custo: gratuita

Onde: pelo site

Nesta quinta-feira, a coalizão ÉDITODOS realiza mais uma live com foco em afroempreendedorismo. Com o tema “Redes de Apoio e Conexões: Como Construir Negócios que Contrariam as Estatísticas”, Fernanda Leôncio, cofundadora da Conta Black e presidente da Associação AfroBusiness, convida a empreendedora Aline Gabriel, criadora da Nala Nadê, para uma conversa.

29 – Samsung Ocean – cursos online e gratuitos

Data: durante novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Em novembro, ocorrerá a oitava onda de cursos online e gratuitos do Samsung Ocean, programa de inovação e capacitação tecnológica. Entre cursos, palestras e oficinas, serão 31 atividades ao longo do mês, com uma programação dará destaque a temas como Python e jogos digitais com Unity.

30 – Shell Iniciativa Jovem

Data: dias 11 e 12 de novembro, das 17h às 19h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Durante dois dias, o evento virtual Shell Iniciativa Jovem Conexões será realizado em uma plataforma interativa, que funcionará como um espaço de geração de conteúdo e conhecimento. Haverá uma área voltada para a exibição dos 63 negócios finalistas do programa Shell Iniciativa Jovem (IJ) deste ano, e a premiação desta edição também será realizada no ambiente online, que promoverá ainda debates com convidados especialistas, em transmissões ao vivo.