29 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para ajudar empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Cenário Econômico do Mundo Pós-pandemia

Quando: 06 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

As mudanças e impactos no cenário econômico mundial no pós-pandemia serão pautas de evento digital gratuito, a ser realizado pelo Conglomerado Alfa no próximo dia 06, às 17h. O encontro “Cenário Econômico: Muitas dúvidas e poucas certezas. O que esperar do pós pandemia?” será moderado por Paula Moreno, Diretora de Asset Management do Alfa, e terá as participações de Luis Otavio, Economista-chefe do Alfa, e Nilson Teixeira, Partner na Macro Capital, com transmissão pelo canal do Alfa no Youtube.

2 – Investimento de Impacto na Prática

Quando: 06 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Grupo de Investimentos da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) em parceria com a Positive Ventures, realiza o Webinar Investimento de Impacto na Prática, que vai mostrar os caminhos para investir em empresas que usam da tecnologia para solucionar desafios sociais e ambientais. É uma oportunidade para entender como os investimentos podem ter um impacto social positivo. O evento é gratuito e será transmitido pelo youtube da ACATE.

3 – Jornada Protagonismo na Aprendizagem

Quando: 3, 10, 17 e 24 de maio, das 18h às 19h30

Custo: 490 reais

Inscrições: pelo link

Nem sempre sabemos como nós mesmos aprendemos mais e melhor. E acabamos caindo num automatismo de práticas de estudo que nem sempre funcionam ou deixamos para depois as reflexões do que aprendemos no dia a dia. Pensando nisso, a VRS Academy oferece a segunda edição da Jornada de Protagonismo na Aprendizagem, para você ressignificar sua relação com o aprender; definir o que realmente quer aprender; identificar suas motivações para aprender; definir objetivos de aprendizagem para sua carreira e sua vida e traçar planos e estratégias diversificadas de aprender úteis e eficazes para você.

4 – Imersão E-commerce

Quando: 04 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

A live será realizada pela Zöe Povoa, CEO da OZLLO, marketplace de peças e acessórios premium, junto com Silvia Machado, Diretora de Moda e Beleza na Magazine Luiza. Sobre o tema como ter um posicionamento sólido no online. diversificadas de aprender úteis e eficazes para você.

5 – WOMEN IN IP - Equilíbrio entre casamento, família e trabalho

Quando: 04 de maio, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O escritório Di Blasi, Parente & Associados promove, no dia 4 de maio, às 13h, um encontro virtual especial para abordar o equilíbrio entre o casamento, família e trabalho. Junto com a American Intellectual Property Law Association (AIPLA), o o evento será baseado no livro "Becoming", de Michelle Obama e terá como palestrantes: Natalia Leite, da "Escola de Você" e Soraia Schutel da "Sonata Brasil". A moderação fica por conta de Raquel Araujo , Head de Relações Institucionais & Governamentais do Di Blasi, Parente & Associados. O evento será em português com tradução simultânea para inglês.

6 – Impacto ISP

Quando: 5 e 6 de maio, das 13h às 19h10 e das 13h às 20h10

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Maior evento anual de telecomunicações do Brasil, o “Impacto ISP” foi desenvolvido especialmente para ISPs aperfeiçoarem as suas técnicas de gestão. Essa edição será 100% virtual, com palestras gratuitas, estandes online de empresas de telecom e presença de provedores de Internet de todo o Brasil. Entre os palestrantes confirmados para esta edição estão Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégia do iFood Brasil, Samuel de Lima Neves, advogado tributarista com ampla experiência no setor de telecomunicações e Claudemir Oliveira, fundador do “Seeds of Dreams Institute”, voltada para a área da Guestologia, Clientologia e Psicologia Positiva, desenvolvendo pessoas e corporações com foco na potencialidade humana.

7 – Educação bilíngue no Brasil: oportunidades para professores

Quando: 7 de maio, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O que está acontecendo nas escolas com o crescimento da educação bilíngue no Brasil? Qual é o cenário atual na área? Quais são as oportunidades para professores e como se preparar para atuar neste campo? Esta palestra tem como objetivo discutir alguns conceitos-chave na área de aquisição de segunda língua e bilinguismo na perspectiva de abordagens cognitivas e funcionais à linguagem e aprendizagem de línguas.

8 – LIVE Gente que faz

Quando: 4 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Intragram @embaixadoresrio

Eduardo Braule-Wanderly ,CEO do Grupo PetraGold - Serviços de Investimentos conversa com Viviane Fernandes, Vice Presidente Relações Publicas da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ – sobre investimentos em cultura. O Grupo também é dono do Teatro PetraGold (antigo teatro Leblon do RJ), foi o primeiro a apoiar os profissionais da cultura durante a pandemia fornecendo o auxilio emergencial para categoria e manteve regularmente todos os salário dos profissionais do Teatro. Também vem fazendo forte apoio em outras manifestações culturais, a exemplo do recém patrocino MAM RJ.

9 – A Pandemia e a Transformação Digital de Bares e Restaurantes

Quando: 6 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em uma iniciativa do Programa Distrito Digital e Softex, Rodrigo Bindes, especialista do mercado de Bares e Restaurantes e Transformação Digital, analisará o impacto da pandemia neste setor que vive um profundo de processo de transformação e de entendimento não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

10 – Maratona 3x4

Quando: 3 e 6 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O especialista em autodesenvolvimento, Michel Helal, está a frente da Maratona 3x4: são quatro dias de imersão online – e totalmente gratuita – sobre como qualquer pessoa é capaz de alcançar autonomia financeira, geográfica e de tempo através do empreendedorismo digital. O principal tema a ser debatido pelo especialista são os três pilares necessários para empreender na internet: habilidades, gestão de tempo e networking. Os participantes vão aprender ainda sobre o mundo do drop servicing; além de conceitos importantes sobre produtividade, mudando apenas alguns hábitos diários.

11 – "China"

Quando: 3 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

Toda segunda-feira, às 20h, Claus Malamud, especialista há mais de 20 anos de experiência de relações comerciais com a China e mentor de mercados asiáticos na Link School, escola de negócios da xp investimentos, realizará China, uma série de bate-papos virtuais onde irá debater sobre empreendedorismo, comércio exterior e lifestyle chinês com convidados das mais diversas áreas em seu instagram.

12 – Linx Vision Trends - Digitalização de processos: desafios e oportunidades nas óticas

Quando: 5 de maio, das 17h30 às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Linx, líder e especialista em tecnologia para o varejo, realiza o evento virtual, aberto ao público e gratuito “Vision Trends – Digitalização de processos: desafios e oportunidades nas óticas”. Com diversas palestras e um painel para debate, grandes varejistas e especialistas comentam a evolução e expansão do segmento, novos desafios e hábitos de consumo da pandemia, as principais estratégias e recomendações para a digitalização e casos de sucesso do varejo ótico.

13 – Treinamento para Planejadores Financeiros Pessoais

Quando: A partir de 3 de maio

Custo: 449,90 reais

Inscrições: pelo link

Hoje, são 5.414 planejadores financeiros com certificação CFP® que tem conhecimento atestado para ajudar as pessoas a organizarem e planejarem melhor sua vida financeira. Para orientar estes especialistas, o Vista Fintech, plataforma que conecta planejadores financeiros com clientes usando tecnologia, desenvolveu um treinamento com seis módulos e exercícios práticos, totalizando oito horas de aula. O treinamento permitirá criar uma estrutura de planejamento dentro de sua própria casa. Sendo assim, serão abordadas as primeiras interações com o cliente, abordagem comercial, estrutura do planejamento financeiro, desenvolvimento, decisões financeiras e solidificação do planejamento.

14 – Curso Escrita Encantadora para cliente

Quando: 4 e 5 de maio, das 19h20 às 22h

Custo: 497reais

Inscrições: pelo link

Com o isolamento social e a mudança no hábito de consumo das pessoas, as compras pela internet cresceram de uma forma surpreendente no último ano. Devido a isso, a comunicação com o cliente tem sido decisiva, uma vez que passou a ser muito mais escrita do que falada. Pela segunda vez em menos de um mês, Gisele Paula, CEO e fundadora do Instituto Cliente Feliz, irá realizar o curso Escrita Encantadora para cliente onde irá abordar assuntos importantes para quem deseja dominar a comunicação escrita com clientes, desenvolver sua habilidade de diálogo nesse formato e encantá-los nos canais digitais onde eles estão presentes: WhatsApp, chat, e-mail, fale conosco e mídias sociais.

15 – Live: O Futuro do RH

Quando: 5 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para comentar sobre as mudanças vividas pela área de Recursos Humanos e seus profissionais. O CEO da LEO Learning, Richar Vasconcelos convida Adriano Lima, Chief Human Resources Officer da Minerva Foods, para um bate-papo para comentar sobre as principais habilidades que podem ser adotadas pelas empresas para usar neste cenário de tantas mudanças.

16 – Core Web Vitals: o que fazer e o que não fazer

Quando: 4 de maio, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Um webinar super prático para todos vocês que estão lutando com a Otimização do Core Web Vitals. Neste webinar promovido pela Semrush o especialista Shay Toder, que é um mestre em otimização de velocidade de página, ensinará tudo sobre Identificação de problemas, relatórios e soluções. Ele ainda estará disponível para responder às perguntas da audiência.

17 – Starbem + Saúde: Abuso de Álcool e Drogas na pandemia

Quando: 5 de maio, às 19h29

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) mostra que o abuso de álcool se intensificou na pandemia. Esse consumo em excesso está diretamente relacionado ao impacto do que estamos vivendo na saúde mental. E sobre este tema, o CEO da Starbem, Leandro Rubio, receberá para um bate-papo o psiquiatra e psicoterapeuta Eduardo Ferreira-Santos, formado pela USP, com especialização no Hospital das Clínicas, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP e Doutor em Ciências Médicas pela FMUSP.

18 – Saber Imobiliário

Quando: 3 a 6 de maio, das 19h30 às 21h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Segunda edição do Saber Imobiliário, evento de capacitação 100% online e gratuito, que desta vez abordará temas relacionados à comunicação no empreendedorismo imobiliário. Serão pelo menos oito horas de treinamento, e todos os participantes receberão certificado no final. O evento é oferecimento do Homer plataforma que oferece soluções tecnológicas aos corretores de imóveis de todo o Brasil, em parceria com o Sebrae, o sistema COFECI-CRECI e o IGlobal.

19 – Papo Linx – Como usar Inteligência Artificial para recomendar produtos e alavancar vendas

Quando: 4 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Para participar, basta acessar o link

O evento traz Vinícius Dall’Agnol, Gerente de Produto na Linx Digital, que falará sobre a aplicação de inteligência artificial e diferentes técnicas de machine learning, que já é uma realidade para personalizar a experiência do consumidor no e-commerce e impulsionar o aumento de conversão e crescimento das vendas.

20 – Imersão Carrefour e Via Varejo

Quando: 6 de maio, das 13h15 às 18h30; 7 de maio, das 13h15 às 18h30 e 8 de maio, das 09h às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A imersão é direcionada a empreendedores que tenham lojas físicas ou virtuais e visa a mostrar os caminhos mais rápidos para vender nos marketplaces do Carrefour e Via Varejo, responsável pelas marcas Extra, Casas Bahia e Ponto (ex Pontofrio). A maratona será conduzida ao vivo pelo CEO da Universidade Marketplaces, Alexandre Nogueira, e especialistas de ambos os marketplaces. Os inscritos poderão acompanhar lives e bate-papos com dicas, apresentando as principais particularidades e características dos dois marketplaces, e aprenderão a aplicar o conhecimento adquirido na imersão a partir de estratégias da Universidade Marketplaces.

21 – Compras Públicas de Soluções Inovadoras

Quando: 5 de maio, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Evento promovido pela Gove, startup que trabalha para transformar o jeito que gestores públicos municipais tomam suas decisões diárias com base em dados e evidências, irá contextualizar sobre Compras Públicas de Soluções Inovadoras. O painel conta com a participação de Guilherme Jurksaitis, assessor técnico-procurador no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), e Mariana Noronha, especialista em gestão pública e inovação. Ao lado de Rodolfo Fiori, cofundador da Gove, e Breno Coelho, líder de Relacionamento Institucional da govtech, que discutem sobre os desafios do setor público parar comprar essas soluções e ainda abordam análises técnicas sobre o que os municípios podem fazer para obter resguardo jurídico nesse processo.

22 – Consultor de Licitações 2021

Quando: 4 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Pensando nos principais desafios e oportunidades do fornecedor no mercado de licitações, o Portal de Compras Públicas, govtech detentora da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, promove o evento “Consultor de Licitações 2021”, uma série de lives especiais com foco em pessoas que trabalham no setor de licitações de empresas e nos empreendedores que desejam faturar com licitações. No dia 4 de maio, quem ministra a aula é o professor Uesley Medeiros, que tem experiência de 25 anos na área de vendas especiais, sendo 23 anos dedicados à venda e contratação pública. Atualmente, Uesley é diretor e consultor em licitações e contratações públicas. Com o tema “Nova Lei de Licitações: novo cenário para consultor de licitações”, o foco da live será a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), sancionada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro.

23 – Adobe Document Cloud - Digitalização do fluxo de documentos: uma necessidade das empresas

Quando: 6 de maio, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Adobe Sign e Forrester se juntam para apresentar um estudo global inédito realizado com mais de 450 executivos sobre a digitalização do fluxo documental nas empresas. A pesquisa foi feita com o objetivo de medir a redução de custos, tempo e riscos para corporações que já utilizam soluções digitais de assinatura eletrônica.

24 – Live Digitalização do varejo: aspectos jurídicos e pontos de atenção

Quando: 6 de maio, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Ruiz Cavalo e Renato Borelli, da Zilveti Advogados, irão debater sobre a modernização do varejo através da digitalização. Os especialistas irão trazer os principais pontos de atenção para empresas que estão passando por este processo, desde a relação em contratos até a execução do negócio.

25 – Do Zero ao Hacking em 72h

Quando: 3 a 6 de maio, às 8h e às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O encontro ao vivo e gratuito, ministrado por Bruno Fraga, acontece entre os dias 3 e 5 de maio. Com uma metodologia intensiva, os participantes poderão aprender as técnicas usadas por hackers em invasões a sistemas, redes e empresas.

26 – Masterclasses: Academia de Tiktokers

Quando: 4 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Academia de Tiktokers, maior escola online sobre ensino sobre TikTok no Brasil, realiza na próxima terça uma aula gratuita por meio de uma plataforma online. As aulas são destinadas ao público que deseja se tornar autoridades ou influenciadores digitais e obter maior engajamento entre seguidores nas redes sociais. Os fundadores da Academia, Clarissa Millford e Diego Davoli, irão conduzir as masterclasses.

27 – Programa Zero Um Startups

Quando: 4, 5 e 6 de maio, das 20h às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Criar uma startup e desenvolver a uma plataforma digital para o negócio são desafios que demandam conhecimentos e planejamento. O Programa Zero Um Startups facilita este processo e auxilia o empreendedor na criação de seu próprio aplicativo, durante a programação. O encontro é realizado pelo Startup SC, iniciativa do Sebrae/SC, juntamente à 49 educação, primeira Startup University do Brasil, criada dentro da Universidade de Stanford, no Vale do Silício.

28 – Amcham Arena

Quando: Inscrições até 31 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Realizada pela Amcham Brasil, o objetivo do Arena, em sua terceira edição nacional, é fazer a ponte entre startups e grandes corporações e manter o ecossistema de inovação vivo no Brasil. O Amcham Arena é um concurso gratuito e aberto à participação de startups em estágio operacional, ou seja, com produtos e serviços já em circulação. Empreendedores de todo o país podem participar.

29 – Imersão Dados

Quando: 3 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

a Alura, plataforma online de ensino de tecnologia, inicia mais uma imersão, que desta vez, será focada em Data Science. Serão cinco aulas sobre a temática e, já no primeiro dia, os alunos e alunas farão a primeira análise de dados, a fim de desenvolver gráficos e analisar estatísticas. Além disso, irão aplicar seus conhecimentos de programação em Ciência de Dados, descobrir como a temática pode auxiliar na Drug Discovery, construir análises de dados, tirar suas próprias conclusões, além de entender e criar o primeiro modelo de Machine Learning. É necessário ter conhecimento básico de lógica de programação ou de Python para acompanhar as aulas.

Quais são as tendências entre as principais startups do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.