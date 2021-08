25 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Quer abrir a sua própria startup? Saiba como com os fundadores da ACE Startups

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1-Aquário Pense como um futurista: Por que essa competência é fundamental para os líderes de hoje?

Quando: 03 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento tem como objetivo trazer pensadores que expliquem por que pensar futuros é fundamental para a sobrevivência das empresas de hoje e uma necessidade para os líderes da nova economia. Também vão falar como estimular essa habilidade nas equipes.

2 - FOCO Empreenda

Quando: 5 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Organizado pelo Grupo Salus, holding de saúde, bem-estar e estética, o evento trará dicas para quem quer abrir o próprio negócio ou investir em franquias. Setores em aceleração, melhores investimentos, tendências do mercado de franquia e modelos que crescem mais de 200%, mesmo na crise provocada pela pandemia, serão alguns dos assuntos tratados durante os painéis, que contarão com a participação de Luiza Helena Trajano, Thiago Nigro, Sônia Hess e Leonardo Torloni.

3 - Revolucionando a aquisição de clientes

Quando: 5 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo Instagram da Escale (@escaledigital).

A Escale, startup de costumer acquisition, que otimiza a jornada de compra de serviços essenciais, está organizando um bate papo sobre como é possível revolucionar o ciclo de vendas das empresas. A live terá a mediação de Robert Sena, Head de Diversidade e Inclusão da Escale, e a participação especial da Ayana Meyer, da GPM e também trará mais informações sobre o modelo de negócios da empresa.

4 - Comunicação Assertiva - Como falar para conseguir o que você deseja?

Quando: 4 de agosto, às 20h

Custo: para assinantes da plataforma

Inscrições: pelo link

Dados do Todas Group apontam para uma constante que precisa ser mudada: 80% das mulheres, dizem não se sentirem compreendidas por seus superiores. O workshop tem o objetivo de promover e impulsionar o diálogo sobre como se comunicar com assertividade para conseguir o que deseja na vida e na profissão, tema fundamental para quando precisamos tomar decisões difíceis e conseguir tornar o diálogo mais leve.

5 - Jornada da Felicidade

Quando: de 2 a 4 de agosto, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O workshop “Jornada da Felicidade” três horas de conteúdo ao vivo no YouTube, direcionado a uma jornada de autoconhecimento, bem estar e desenvolvimento pessoal e profissional, com palestras e interações.

6 - A jornada de transformação da organização de vendas”

Quando: 4 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Apresentado pela empresa Korn Ferry, proprietária da Marca Miller Heiman. O encontro, gratuito e online, reunirá executivos de diversas companhias, para debater a necessidade de transformação digital da área comercial e força de vendas. O encontro, transmitido através da plataforma Zoom, trará insights sobre as principais tendências e impulsionadores das empresas que serão bem-sucedidas no mundo digital

7 - Conexxão de Impacto

Quando: 23 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 8 de agosto, pelo link

O Programa Conexxão de Impacto, criado pelo Instituto Nexxera, oferece 40 vagas para pessoas comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que buscam montar ou fortalecer seu empreendimento, seja micro ou pequeno negócio. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e podem estar alocados em qualquer cidade do Brasil. Com aulas online, individuais e coletivas, os conteúdos abordam temas que vão desde como vender produtos e serviços, métodos para oferecer um melhor atendimento, até como conseguir boas linhas de crédito para o empreendimento.

8 -Webinar: Fundos de Investimento Imobiliário

Quando: 03 de agosto, das 09h às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento, correalizado pela Brain Inteligência Estratégica, Clube FII e GRI Club, irá apresentar os dados de uma pesquisa inédita, realizada com mais de 1000 investidores, abordando os tópicos: Industrial e Logística: Preços de locação acompanharão a expansão do setor?; escritórios: "mais um ano de pandemia passou. quais as mudanças foram passageiras e quais devem permanecer?"; residencial: "greenfield ou locação? Quais as maiores oportunidades dessa classe de ativos?"; shopping e varejo: "quando voltará a patamares pré-pandemia?" e CRIs: "segmento permanecerá aquecido?".

9 -HACK FOR GOOD

Quando: 5 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo site e redes sociais do Hackin Rio.

O lançamento oficial da 4ª edição do Hacking.Rio, considerada a maior maratona de programação de desenvolvimento de soluções digitais inovadoras da América Latina vai contar com a participação de alguns convidados especiais. Também durante a live vão ser abertas as inscrições pra competição, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de outubro. A competição entre os “hackers do bem” reunirá as melhores equipes, mentores especialistas e instituições de ensino de todo o Brasil e países de língua portuguesa, que disputarão uma premiação total de R$ 200 mil. Os participantes terão de solucionar desafios relacionados às 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

10 - XTalk: Storytelling na Orquestração de Experiências de Marca

Quando: 3 de agosto, às 13h30

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube.

Mediado por Roberto Ribas, CSO da Brivia, o XTalk abordará a importância do storytelling para a conexão da marca com seus públicos e apresentará as melhores práticas de narrativa para a construção de marcas. Para isso, contará com a participação de Fernando Palácios, fundador da Storytellers Brand 'n’ Fiction e vencedor do prêmio World’s Best Storyteller; Paola Muller, head de Estratégia da Brivia; e David Levy, head de Criação da Brivia.

11 - Final Race da StartupRace

Quando: 3 de agosto, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube.

A competição StartupRace, promovida pela empresa Chiefs.Group, irá selecionar as startups vencedoras no evento on-line Final Race. Nesta fase, as 10 finalistas do programa de aceleração terão que apresentar seus modelos de negócio e responder às perguntas da banca, que será composta por jurados de grandes empresas e associações como Magazine Luiza, Locaweb, BR Angels e WOW Aceleradora. As três primeiras colocadas ganharão 190 mil reais em prêmio. Há, ainda, premiação de uma cesta de benefícios para o top 5 de startups participantes. Além disso, todas as 10 startups presentes na final poderão contar com a dedicação dos executivos da Chiefs.Group no desenvolvimento do negócio e a participação no evento Meet the VC's, que consiste em um encontro com os Venture Capitals apoiadores da competição.

12 - #papocompina

Quando: 4 de agosto, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link.

Live com o CEO e fundador da Sevensete, Roberto Pina e a advogada Vanessa Fialdini, sobre a trajetória dela como empreendedora e sobre o mercado das Fintechs. Vanessa é uma advogada com experiência de mais de 20 anos no mercado de meios de pagamento, está junto ao BACEN desde as primeiras Fintechs que surgiram acompanhando todo o processo de regulamentação. A transmissão será via instagram oficial da Sevensete.

13 - Eu, comunicador(a), com Cris Magalhães e Vivi Rio Stella

Quando: 3, 4 e 5 de agosto, das 17h às 19h

Custo: R$450 para os três encontros; ou R$ 600 para os três encontros + uma sessão de mentoria

Inscrições: no site

O evento é destinado a todos os empreendedores que queiram interagir de forma mais autêntica, eficaz e humanizada com diferentes interlocutores, em situações de trabalho ou pessoais. Serão abordados diferentes contextos comunicativos, das reuniões e apresentações corporativas aos vídeos e e-mails. Quem comanda este workshop é a Vivian Rio Stella, doutora em Linguística pela Unicamp e idealizadora e curadora da VRS Academy, ao lado da jornalista com pós graduação em Comunicação Corporativa pela FGV, Cristiane Magalhães.

14 - BugHunt Con

Quando: 2 a 7 de agosto, das 17h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Pensando em ajudar as empresas brasileiras a diminuírem suas vulnerabilidades e entenderem mais sobre cibersegurança, além de desmistificar a figura do hacker, o BugHunt Con, terá sua primeira edição realizada de 2 a 7 de agosto. Os dias 2, 3 e 4 serão destinados aos caçadores de falhas, que irão competir para encontrar vulnerabilidades em sistemas de empresas. Os primeiros que identificarem as falhas serão recompensados com valores simbólicos em dinheiro de acordo com a maturidade de cada uma, classificadas em baixa, média, alta e crítica. Os valores variam de R$ 50,00 a R$500,00. E, no dia 7, o público interessado na temática poderá acompanhar palestras e painéis sobre o mercado, além do anúncio dos vencedores. De forma gratuita e 100% digital, o evento é organizado pelas empresas BugHunt, Crowsec, UHC Labs e HackingSports.

15 - Saúde, Beleza e Bem-estar: um bom negócio, com Danyelle Van Straten no Sebrae Talks

Quando: 2 de agosto, a partir das 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal no YouTube

O segmento de saúde, beleza e bem-estar foi um dos mais afetados pela restrições da pandemia fazendo com que muito pequenos e médios empreendedores do segmento tivessem que buscar alternativas para se manter ativos. Para falar mais sobre esses impactos, como os empresários devem agir diante de uma cenário desfavorável e apresentar argumentos que fazem do segmento uma boa opção de investimento, Danyelle Van Straten, CEO da Depyl Action e diretora da ABF Minas Gerais, estará presente no evento online do Sebrae Talks MG. O Sebrae Talks é uma iniciativa o público empreendedor encontra vídeos com a participação de profissionais renomados do mercado que compartilham suas experiências e aprendizados com conteúdos exclusivos e apresentam novas possibilidades para a gestão de diferentes negócios.

16 - Webinar: Conectando mulheres, reinventando o futuro

Quando: 4 de agosto, das 19h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: no site

O evento online e gratuito organizado pela Goomer terá 6 speakers mulheres, que vão conversar sobre suas experiências no mercado de trabalho, sobre escolhas da maternidade, colorismo, preconceitos, dificuldades e muitas vitórias. Entre as convidadas estão Elis Asberg, consumer insights da Loft e Mellanie Moura, head de comunicação de dados e analytics no Itaú.

17 - Começando do Zero - Matemática

Quando: 4 de agosto, das 19h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento online e gratuito organizado pela Goomer terá 6 speakers mulheres, que vão conversar sobre suas experiências no mercado de trabalho, sobre escolhas da maternidade, colorismo, preconceitos, dificuldades e muitas vitórias. Entre as convidadas estão Elis Asberg, consumer insights da Loft e Mellanie Moura, head de comunicação de dados e analytics no Itaú.

18 - Semana Empreender É...

Quando: de 3 a 6 de agosto, às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Hub.RO, espaço de aceleração de startups e empreendedorismo localizado em Rondônia, inaugurado pela Semente Negócios, empresa de educação empreendedora, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, vai realizar a Semana Empreender é..., quatro dias de aulas onlines e gratuitas sobre as diferentes formas de empreender e as características de um ecossistema inovador. O evento irá reunir nomes como Alexandre Mori, coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação na SEDI do Governo de Rondônia, Victor Hugo Ribeiro, cirurgião dentista de formação e Master em Liderança, Inovação e Gestão pela PUC-RS, Ana Charnizon, consultora de inovação social da Semente Negócios, e Josy Santos, especialista em Negócios Liderados por Mulheres, Diversidade e Inovação.

19 - Enfrentar A limpeza com Zelo

Quando: 3 a 5 e 10 a 12 de agosto, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em parceria com o Sebrae, a Limpeza com Zelo criou este programa com o objetivo de apresentar soluções práticas e alternativas para minimizar os impactos da crise causada pelo COVID-19 aos pequenos negócios. Serão dias exclusivos para os empreendedores terem acesso a consultorias e capacitações gratuitas com uma equipe de especialistas disponível para esclarecer dúvidas e apoiá-los.

20 - Os aprendizados de quem vendeu uma empresa

Quando: 2 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Um bate-papo aberto com Nicolle Stad, fundadora e CEO da INTI, empresa vendida para a Time for Fun, maior grupo de entretenimento da América do Sul. Descubra como ela preparou a empresa para o Exit e os desafios enfrentados nesse processo. O encontro é uma aula aberta do curso Exit Makers, da Future Dojo, joint-venture de educação da ACE e da Exame.

21 - Papo de CEO da ANPEI

Quando: 5 de agosto, às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) vai promover, na próxima quinta-feira, 5 de agosto, às 16h30, mais uma edição do Papo de CEO. O evento, que irá debater o tema “A inovação social transformando setores tradicionais da economia", contará com a participação de Marcos Bicudo, CEO da Vedacit, e, ainda, com a moderação de Christimara Garcia, fundadora da Catalyze Innovations Initiative. Com vagas limitadas, os interessados devem se inscrever até o dia 4 de agosto, gratuitamente.

22 - StartupON 6

Quando: 3 e 4 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O StartupON, inciativa da Associação Brasileira de Startups (Abstartups) para levar mentorias de qualidade a startups que estão na fase inicial está em sua 6 ª edição de 2021. Agora, o evento acontecerá nos estados de Goiânia, Pará e no Distrito Federal, entre os dias 03 e 04 de Agosto. A organização espera impactar 100 pessoas e 30 startups com a ação.

23 - Hub Escola 2021: e o que sobra para o futuro?



Quando: 13 a 18 de setembro. Inscrições abertas

Custo: gratuito - (doações espontâneas)

Inscrições: pelo site

A Hub Escola é um Festival de Aprendizagem no qual pessoas inspiradoras e diversas compartilham conhecimentos de maneira colaborativa. O projeto existe desde 2011 falando sobre temas relacionados a negócios, impacto social e autodesenvolvimento. A edição 2021 será inteiramente remota e contará com participantes e facilitadores de todo Brasil em mais de 50 oficinas, palestras e atividades artísticas. Neste ano, o evento promove uma reflexão sobre os legados que já estão construídos e o que ainda vamos deixar para o futuro no que se refere às relações humanas, negócios e o planeta.

24 - Lançamento online da pesquisa "O Perfil do CFO no Brasil"

Quando: 4 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo link

A Assetz, consultoria especializada em recrutamento para posições de liderança em Finanças, e o Insper, instituição sem fins lucrativos dedicada ao ensino e à pesquisa, lançam uma pesquisa inédita que traça o perfil no Brasil do CFO - sigla em inglês para o cargo de chief financial officer, o principal executivo de finanças das empresas. O material conta com a participação de 128 executivos das maiores empresas do país com convidados especiais: o autor da pesquisa e professor do Insper, Carlos Caldeira, vai abrir o webinar, que contará também com o professor Ricardo Rocha, corresponsável pela elaboração do estudo. Participam também do bate-papo Silvia Vilas Boas, CFO LatAm da Natura&Co e Adalberto Santos, VP de Finanças e IR Officer da Marisa S.A, além de Felipe Brunieri e Guilherme Malfi, sócios-fundadores da Assetz.

25 -Black Friday: o segredo para aumentar as vendas nos marketplaces

Quando: 4 de agosto, das 9h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o intuito de inspirar empreendedores e gestores que atuam ou desejam entrar para o setor de comércio eletrônico, a DevApi, startup de integração de sistemas, em conjunto com o Comitê de Líderes de E-commerce, promove o evento ‘Black Friday: o segredo para aumentar as vendas nos marketplaces’. O encontro virtual, que acontece de maneira gratuita, reunirá profissionais das principais empresas do segmento a fim de abordar tendências, estratégias e cases. Entre as empresas confirmadas na iniciativa, encontram-se Magazine Luíza, Mercado Livre, TIVIT e Acelera.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.