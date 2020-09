ZX Ventures, da Ambev, capacita e contrata jovens mulheres da periferia

As mulheres com idade economicamente ativa são 52,4% da população brasileira, mas representam 43,2% do mercado. Elas também ganham em média 47,2% menos do que os homens com mesmo nível de formação, segundo dados do PNAD. Pensando nessas desigualdades, a ZX Ventures, hub de inovação e crescimento da Ambev, fechou uma parceria com o Plano de Menina, Instituto criado pela jornalista Vivi Duarte, que tem como um dos pontos de atuação a inserção no mercado de trabalho de meninas e mulheres de 15 a 21 anos de comunidades carentes.

“Garantir o protagonismo a meninas e fazer com que elas ocupem o espaço que desejarem na sociedade é a nossa missão, e esta parceria com a ZX reforça o que acreditamos, que nossas meninas só precisam de uma oportunidade para “hackearem” o sistema e furarem a bolha”, afirma Viviane Duarte, fundadora do Instituto Plano de Menina.

Ao longo do processo, que incluiu programas de mentoria, capacitação e treinamento durante o período de três semanas, 17 meninas foram as finalistas. Destas, três foram indicadas vencedoras do programa, que receberam propostas de trabalho na ZX Ventures, a empresa por trás de Zé Delivery e Sempre em Casa, entre outros projetos do grupo Ambev.

Outras sete finalistas, que se destacaram ao longo do período, também foram alocadas em vagas dentro da Ambev, líder do mercado cervejeiro e que faz parte da AB InBev, uma das cinco maiores companhias de bens de consumo do mundo, totalizando dez efetivações. Por fim, as demais foram alocadas para entrevistas em grandes empresas parceiras.

“O mote é igualar oportunidades, algo que a Ambev vem falando há tempos. Todos sabemos que nem todo mundo começa do mesmo ponto de partida em uma carreira. A gente precisa oferecer ferramentas para que pessoas com talento, potencial e com a nossa cultura, consigam ter o mesmo ponto de partida de outras pessoas que, por condições sociais, acabaram tendo mais oportunidades de formação e desenvolvimento ao longo da vida”, diz Luana Rodrigues Daud, gerente de gente da ZX Ventures e uma das mentoras no projeto.

Segundo a Ambev há a intenção de expandir o plano no próximo ano. A companhia tem olhado para a diversidade como valor estratégico do negócio. Em julho, por exemplo, foi aberto um programa de estágio exclusivo para negros e com auxílio no curso de inglês. Pesquisas apontam que empresas com maior diversidade étnico-racial em cargos de liderança lucram até 33% mais do que os pares da mesma indústria. Com a diversidade de gênero o lucro é, em média, 21% maior. Para isso, a companhia começa a fomentar a diversidade na base. “A ideia é conseguirmos empoderar essas meninas e um dia, quem sabe, tê-las ocupando cargos de liderança”, diz Daud.