ZOOMtecnologia: 20 anos de mercado e prêmio inédito de empreendedorismo

Os últimos meses têm sido especiais para a ZOOMtecnologia, empresa fundada em Santa Catarina há quase duas décadas e que hoje mantém projetos em mais de 150 cidades e está presente com sete escritórios no Brasil e projetos em países como Estados Unidos, Peru, Chile, Paraguai e Uruguai.

Graças aos resultados obtidos por sua atuação de ponta a ponta no mercado tech, a empresa conquistou o oitavo lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão, entre as companhias com receita líquida de R$ 30 milhões a R$ 150 milhões. Publicado pela primeira vez em julho de 2022, esse anuário organizado por EXAME, BTG Pactual e PwC Brasil reúne 205 organizações brasileiras emergentes, de pequeno e médio porte – com receitas líquidas de R$ 2 milhões a R$ 300 milhões – que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo do ano de 2021.

Dois meses atrás, precisamente no dia 25 de maio e durante o evento Huawei Latam Eco-Partner Summit 2022, realizado em Medellín, Colômbia, a ZOOMtecnologia já havia sido reconhecida pelo gigante multinacional de origem chinesa Huawei, de quem é parceira VPA (Value Add Partner) no Brasil, como a melhor da América Latina para soluções de armazenamento de dados (storage). A parceria estratégica da ZOOMtecnologia com a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações no mundo já dura mais de dez anos.

Duas décadas e crescimento exponencial

Principal parceira da Huawei no Brasil nesta década, a ZOOMtecnologia conta com um time de engenheiros certificados e especialistas nas tecnologias da fabricante, para entregar o melhor suporte para projetos e soluções de seus clientes e parceiros. Com mais de 50 mil produtos da marca comercializados até hoje, a empresa tem o maior marketshare de storage (armazenamento de dados) da Huawei no Brasil.

Em quase 20 anos de atuação, a ZOOMtecnologia atendeu cerca de 5,8 mil clientes, de pessoas físicas a grandes corporações, empresas do setor público, além de pequenas e médias organizações, entre as quais Banco do Brasil, Grupo Bandeirantes de Comunicação, Serpro, Dataprev e BNDES. Se até 2016 a ZOOMtecnologia possuía oito funcionários, a partir de 2016 ela deu um salto exponencial: hoje são 292 colaboradores.

Essa rápida e recente expansão se deve ao modelo de negócios “full commerce company”, ou seja, de sua atuação em 360 graus na prestação de serviços e no fornecimento de produtos e equipamentos de tecnologia. Implantação e gestão de datacenter – com servidor e back-up, por exemplo –, conectividade, armazenamento de dados em nuvem, soluções em servitech (com helpdesk e suporte técnico 24 horas por dia e sete dias na semana) e, no caso da indústria, a fabricação de equipamentos de TIC (tecnologia da informação e da comunicação) fazem parte do portfólio da marca, que implantou o cloud computing (nuvem) da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), por exemplo.

Com a oferta de diversas soluções ao mesmo tempo, a ZOOMtecnologia consegue suprir praticamente todas as demandas de integração tecnológica de seus clientes, dispensando-os da necessidade de procurar outros fornecedores e concentrando sua atenção em seus respectivos negócios. E como bônus, têm a certeza de contar com os serviços, produtos e suporte de um parceiro cada vez mais reconhecido e em expansão.