Zoom suspende registros de novos usuários gratuitos na China

A Zoom Vídeo Communications disse nesta terça-feira que estava limitando registros de novos usuários na China continental somente para clientes empresariais.

Usuários gratuitos na China continental podem continuar participando de reuniões hospedadas por clientes registrados, enquanto novos usuários estão disponíveis apenas para clientes corporativos que se inscreverem através de representantes de vendas autorizados, de acordo com um comunicado da empresa.

As paralisações causadas pelo coronavírus que afetaram milhões de pessoas em todo o mundo impulsionaram um enorme crescimento no uso de plataformas como o Zoom, à medida que famílias e empresas usam seu software para se comunicar.

O Nikkei informou pela primeira vez sobre a medida dizendo que a restrição nas contas individuais chinesas no aplicativo Zoom se devia a “requisitos regulatórios” no país, e a empresa foi alvo de um exame minucioso dos EUA e da China à medida que as tensões comerciais se intensificavam.

Embora o Zoom tenha visto um aumento na demanda por seus serviços, enfrentou uma reação negativa de especialistas em segurança cibernética e usuários em relação a vários problemas de privacidade e segurança que fizeram com que ele parasse o desenvolvimento de novos recursos por 90 dias para resolver as preocupações.

A Zoom disse na semana passada que planeja abrir dois novos locais de pesquisa e desenvolvimento em Phoenix e Pittsburgh nos próximos dois anos, expandindo sua força de trabalho de engenharia em cerca de 60%.